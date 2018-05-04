马克思诞辰两百年　中国高规格纪念

马克思诞辰两百周年前夕，中国官方高规格举行纪念大会。习近平发表讲话称马克思主义为中共人理想信念的灵魂，写在中国共产党旗帜上是完全正确。官方也连续多天大肆宣传，强调这位德国哲学家的理论依然适用于现代。
（德国之声中文网）习近平在演讲中首先歌颂马克思的发迹史，形容他胸怀崇高理想，毕生为人民解放奋斗。甚至指在人类思想史上，没有任何理论比马克思主义更具影响力，是「公认为千年第一思想家」。
马克思主义始终是党和国家的指导思想，中国共产党人是忠诚信奉者、坚定实践者，「用马克思主义武装起来的政党」。习近平说，马克思主义为中国革命提供了强大思想武器，深刻地改变了中国，与中共、中国人民、中华民族命运紧紧连在一起。历史和人民选择马克思主义，不断推进马克思主义中国化、时代化，都是完全正确。
而中国共产党应运而生，实现了「中华民族从东亚病夫到站起来的伟大飞跃」，证明只有社会主义才能救中国。他又说，中共把马克思主义原理与中国改革开放结合，令中华民族富起来，因此证明唯有中国特色社会主义才能发展中国。而在新时代下，中共会带领人民进行伟大斗争，令中华民族强起来。他又引述马克思的理念，「只要人民成为自己的主人、社会的主人、人类社会发展的主人，共产主义理想一定能在不断改变的现实运动中，一步一步实现。」
「只有社会主义才能救中国」
习近平花了大量篇幅，由马克思主义延伸至中国各个领域的发展，大谈党建、内政、外交。他说中国当今改革任务之重、矛盾风险之多、治国考验之大，都是前所未有。中国要赢得未来，就要提高运用马克思主义解决问题的能力，坚定马克思主义信仰和共产主义理想。他训勉，要把人民立场、为人民谋幸福，作为根本立场和使命；勇于全面深化改革，调整生产关係激发生产活力；国家机关要成为社会公僕，接受人民监督，坚持党领导、人民当家作主、依法治国。外交方面，要站在世界历史高度审视当今重大问题，「一体化的世界就在那儿，谁拒绝这个位界，这个世界也会拒绝他」，中国要坚持独立自主的和平外交政策，拓展与各国合作，积极参与全球治理，「不依附别人，更不掠夺别人」。党政则要增强「四个意识」，加强党全面领导，维护党中央权威和集中统一领导。
但是他强调，当今中国社会变革，并非其他社会主义国家或国外现代化的翻版，不是简单套用马克思主义设想的模板，中国要把其基本原则结合国内情况，才能实践得更好。他呼吁共产党人要把读马克思经典当作生活习惯、精神追求，开辟「当代中国马克思主义、21世纪马克思主义新境界」，形容是中共人的神圣职责。
中国特色马克思主义？
当代中国虽自称「社会主义国家」，但有分析认为从消费形态到城乡贫富差距，中国实际上已是现代资本主义。这个矛盾让众多观察家认为，中国已经不再奉行马克思主义，反而以实用主义与经济利益挂帅。然而，习近平仍然在各种场合大力拥护马克思主义，这位被喻为继毛泽东后权力最大的中国领导人，不但重新带起研讨会追忆毛时代，还强调中国需要为其革命性的历史及政体充满自信。
习近平5月3日赴北京大学考察及演讲，称北大应为宣传马克思主义的历史功劳感到「骄傲、光荣」，因为那推动了中国共产党在1921年建党，又提及要推动马克思教育，「深化学生对马克思主义历史必然性和科学真理性、理论意义和现实意义的认识，教育他们学会运用马克思主义立场观点方法观察世界、分析世界。」
铺天盖地宣传浪潮
许多文宣品主力呈现马克思在新一代广受欢迎的形象。除了有描述马克思青年的卡通片，还有中宣部理论局、江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台，联合制作5集通俗理论对谈节目《马克思是对的》，在中央电视台等平台播出。节目中介绍了许多马克思的理论，让学生分享如何受马克思影响。其中一集节目，主持人先向观众读出一份马克思17岁时写的论文，再询问观众是否跟她一样感动。来自中国传媒大学的学生答道，「我觉得马克思真的不可思议，我认为每个人都应该要向他学习。」
除了製作节目和座谈会之外，出版界也搭潮流，相继出版《马克思主义发展史》、《马克思主义图画指南》、《为什么马克思是对的》、《马克思归来》等一大批关于马克思主义的作品。绘画、诗文、书法展、甚至凋像揭幕仪式都相继开展。
人民日报头版社论写道:「从叙利亚紧张的局势，到美国挑起的贸易争端；从英国脱欧等黑天鹅事件，到频发的枪击案、暴恐袭击，前所未有的治理赤字，让西方世界进入新的不确定、不稳定时期」，文章认为「世界之乱」与「中国之治」形成鲜明对比，中国「雄辩地证明了马克思主义并没有结束真理，而是开辟了通向真理的道路」。
李芊/罗法/乐然（综合报道）