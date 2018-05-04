 马克思诞辰两百年　中国高规格纪念 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2018
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时政风云

马克思诞辰两百年　中国高规格纪念

马克思诞辰两百周年前夕，中国官方高规格举行纪念大会。习近平发表讲话称马克思主义为中共人理想信念的灵魂，写在中国共产党旗帜上是完全正确。官方也连续多天大肆宣传，强调这位德国哲学家的理论依然适用于现代。

China Rede Xi Jinping zum 200. Geburtstag von Karl Marx (Reuters/J. Lee)

纪念马克思诞辰200周年大会5月4日在北京举行，马克思肖像高挂在人民大会堂礼堂中央，中共七名政治局常委及党政军高层都亲身出席。

（德国之声中文网）习近平在演讲中首先歌颂马克思的发迹史，形容他胸怀崇高理想，毕生为人民解放奋斗。甚至指在人类思想史上，没有任何理论比马克思主义更具影响力，是「公认为千年第一思想家」。

马克思主义始终是党和国家的指导思想，中国共产党人是忠诚信奉者、坚定实践者，「用马克思主义武装起来的政党」。习近平说，马克思主义为中国革命提供了强大思想武器，深刻地改变了中国，与中共、中国人民、中华民族命运紧紧连在一起。历史和人民选择马克思主义，不断推进马克思主义中国化、时代化，都是完全正确。

而中国共产党应运而生，实现了「中华民族从东亚病夫到站起来的伟大飞跃」，证明只有社会主义才能救中国。他又说，中共把马克思主义原理与中国改革开放结合，令中华民族富起来，因此证明唯有中国特色社会主义才能发展中国。而在新时代下，中共会带领人民进行伟大斗争，令中华民族强起来。他又引述马克思的理念，「只要人民成为自己的主人、社会的主人、人类社会发展的主人，共产主义理想一定能在不断改变的现实运动中，一步一步实现。」

  • Karl Marx Philosoph und Ökonom (Getty Images/H. Guttmann)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    冷静的观察

    马克思不只是一位大思想家。他也是一位杰出的修辞学家。他的经济学分析同时也是对现代生活环境的敏锐描写。这位哲学家说，在经济压力下，人们“终于不得不用冷静的眼光来看……他们的相互关系”。资本主义和启蒙悄悄结成私下联盟。

  • Moseltal bei Ürzig (imago/Chromorange)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    思想家与河流

    马克思在浪漫有加的环境下长大。他的家乡城市—特里尔（Trier）所处的摩泽尔河谷（Moseltal）是德国最美丽的文化环境之一。这里与法国相距不远。1789年法国大革命的伟大理想—“自由、平等、博爱”，很快也传到了特里尔。

  • Karl Marx als Student 1836 (picture-alliance/akg-images)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    美的心灵

    年轻时代的马克思曾是一位极浪漫的抒情诗作者。在一首诗中，他写道：“我内心充满永恒的冲动／永恒的激情，永恒的灼热。”这些诗行的对象是他的崇拜者燕妮·冯·威斯特法伦（Jenny von Westphalen）。她为之全然倾倒：1843年6月，这对青年永结连理。先是在登记处登记。不久后，尽管马克思不信教，仍还举行了教堂婚礼。

  • Porträt Friedrich Engels (imago/Caro)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    挚友和出资者

    马克思终生不知如何与钱打交道。全家长期经济拮据。1840年代中期，他结识了富裕而又学识丰富的厂主之子弗里德里希·恩格斯，这对他不仅在作品出版上、也在经济上是一大幸事。恩格斯定期接济他。马克思虽仍继续被迫典当家物，但不再那么频繁了。

  • Th.A.Steinlen, Marianne u.Kapitalist - Th.A.Steinlen Zeichnung (picture-alliance/akg-images)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    “剥夺”“剥夺者”

    马克思在其主要著作《资本论》中写道，为束缚资本家，需要实现“生产资料社会化”，由此，“资本主义的外壳”才能最终被爆破，“剥削者们”才会受到钳制：“剥夺剥夺者”。顺便提一下，从这一用语中可以看到，老派社会主义者们熟谙拉丁文。

  • Napoleon III. Gemälde (picture-alliance/akg-images)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    作为悲剧及闹剧的历史

    1851年，查理·路易·拿破仑·波拿巴（Charles Louis Napoléon Bonaparte）步其榜样拿破仑帝后尘，在法国为自己黄袍加身；马克思对此作了仔细观察。他指出，“黑格尔在某处说过，一切伟大的世界历史事变和人物可以说都出现过两次；他忘了补充说：第一次是作为悲剧，第二次是作为闹剧。”

  • 200. Geburtstag von Karl Marx (picture-alliance/akg-images)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    “我不是马克思主义者”

    世上诸多专制政权也以马克思之名夺权，以暴力实践他们以为在其著作中所获得的那个政治学说。马克思本人似乎早早就感觉到了这一灾难。据传，他说过这样的话：“我只知道：我不是马克思主义者。”这一说法虽难以确证，却对其著作中同样具有的自由主义观点表达了敬意。

  • Äthiopien Anhänger Arbeiterpartei (Getty Images/AFP/A. Joe)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    “红色”东方

    东方是“红”的— 非洲亦然。在埃塞俄比亚，人们就是这样称颂马、恩的。与列宁一道，他们被视为该国将为之奋斗的伟大未来的保障者。以这一未来的名义，马克思的著作被宣布为绝对正确的学说。就像1987年在亚的斯亚贝巴举行的蒙格斯图（Haile Mengistus）夺权13周年纪念庆典所示那样，大众必须对这一学说表达欢呼之情。

  • Sopron Massenflucht der DDR Bürger nach Österreich 19.08.1989 (picture-alliance/dpa)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    只想离开

    直至1989年，马克思的哲学一直被东欧专制政权所用。终于，它们在财政上难以为继了。社会主义诸国出乎意料地一朝瓦解。先是匈牙利开放了通往西方的边界，已逗留在那里的东德公民们只有一个念头：离境。自1989年起，马克思暂时不再被人提起。

  • Deutschland Karl Marx Street Art in Berlin (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    未完成的革命项目

    共产主义破产后数年，马克思再度出现。此处是在柏林，作为涂鸦人物。他的体恤衫上写着：“我向你们解释过，你们如何能改变世界。”他自己，早已进入退休年龄，不得不以收集瓶子为生。人们或许会认为，革命成了一种未完结的项目。但首先是，它得先启动。

  • Deutschland Marx-Statue in Trier (picture-alliance/dpa/H. Tittel)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    超人

    中国艺术家吴蔚山创作的这个马克思雕像高4米。吴蔚山一边打量着这位哲学家，一边解释说，“他长长的发须和大衣体现了他的智慧。”在特里尔，人们曾犹豫了很长时间，是否该接受来自中国的这一塑像，因为中国恶劣的人权状况。马克思是否想到过这一点？

  • UK Grabmal von Karl Marx in London (picture-alliance/akg-images)

    卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师

    最后的呼呼

    1883年，马克思在伦敦逝世，终年64岁。从此，他长眠于那里的海格特公墓（Highgate Cemetery）。“全世界无产者，联合起来”：雕塑家布拉德肖（Laurence Bradshaw）将其或许最著名的呼吁镌刻于墓碑上。斗转星移，此言未易。但是否也会有实际行动？若然，是否又是正确的行动呢？

    作者: Kersten Knipp


「只有社会主义才能救中国」

习近平花了大量篇幅，由马克思主义延伸至中国各个领域的发展，大谈党建、内政、外交。他说中国当今改革任务之重、矛盾风险之多、治国考验之大，都是前所未有。中国要赢得未来，就要提高运用马克思主义解决问题的能力，坚定马克思主义信仰和共产主义理想。他训勉，要把人民立场、为人民谋幸福，作为根本立场和使命；勇于全面深化改革，调整生产关係激发生产活力；国家机关要成为社会公僕，接受人民监督，坚持党领导、人民当家作主、依法治国。外交方面，要站在世界历史高度审视当今重大问题，「一体化的世界就在那儿，谁拒绝这个位界，这个世界也会拒绝他」，中国要坚持独立自主的和平外交政策，拓展与各国合作，积极参与全球治理，「不依附别人，更不掠夺别人」。党政则要增强「四个意识」，加强党全面领导，维护党中央权威和集中统一领导。

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马克思和恩格斯的著作《共产党宣言》迎来了170岁的生日。德国作为马克思的故乡，也是一个谈“共产”变色的地方。民间舆论是怎样看待这个自己家乡的“土特产”呢？ (21.02.2018)

一百五十年前，批判资本主义代表人物卡尔·马克思(Karl Marx)所著的《资本论》首次出版。在柏林墙倒塌时，《资本论》曾被认为将就此被扫入历史的故纸堆。然而，全球金融危机的爆发使其获得重生。 (14.09.2017)

中国赠予特里尔市的马克思雕像已经运抵该市，等待在马克思诞辰200周年纪念日之际在市中心广场上竖立起来。不过，这份来自中国的礼物一直备受争议，激烈的批评能否阻止这一计划？ (09.04.2018)

但是他强调，当今中国社会变革，并非其他社会主义国家或国外现代化的翻版，不是简单套用马克思主义设想的模板，中国要把其基本原则结合国内情况，才能实践得更好。他呼吁共产党人要把读马克思经典当作生活习惯、精神追求，开辟「当代中国马克思主义、21世纪马克思主义新境界」，形容是中共人的神圣职责。

中国特色马克思主义？
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卡尔·马克思 带来了多大争议？

当代中国虽自称「社会主义国家」，但有分析认为从消费形态到城乡贫富差距，中国实际上已是现代资本主义。这个矛盾让众多观察家认为，中国已经不再奉行马克思主义，反而以实用主义与经济利益挂帅。然而，习近平仍然在各种场合大力拥护马克思主义，这位被喻为继毛泽东后权力最大的中国领导人，不但重新带起研讨会追忆毛时代，还强调中国需要为其革命性的历史及政体充满自信。

习近平5月3日赴北京大学考察及演讲，称北大应为宣传马克思主义的历史功劳感到「骄傲、光荣」，因为那推动了中国共产党在1921年建党，又提及要推动马克思教育，「深化学生对马克思主义历史必然性和科学真理性、理论意义和现实意义的认识，教育他们学会运用马克思主义立场观点方法观察世界、分析世界。」

铺天盖地宣传浪潮

许多文宣品主力呈现马克思在新一代广受欢迎的形象。除了有描述马克思青年的卡通片，还有中宣部理论局、江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台，联合制作5集通俗理论对谈节目《马克思是对的》，在中央电视台等平台播出。节目中介绍了许多马克思的理论，让学生分享如何受马克思影响。其中一集节目，主持人先向观众读出一份马克思17岁时写的论文，再询问观众是否跟她一样感动。来自中国传媒大学的学生答道，「我觉得马克思真的不可思议，我认为每个人都应该要向他学习。」

除了製作节目和座谈会之外，出版界也搭潮流，相继出版《马克思主义发展史》、《马克思主义图画指南》、《为什么马克思是对的》、《马克思归来》等一大批关于马克思主义的作品。绘画、诗文、书法展、甚至凋像揭幕仪式都相继开展。

人民日报头版社论写道:「从叙利亚紧张的局势，到美国挑起的贸易争端；从英国脱欧等黑天鹅事件，到频发的枪击案、暴恐袭击，前所未有的治理赤字，让西方世界进入新的不确定、不稳定时期」，文章认为「世界之乱」与「中国之治」形成鲜明对比，中国「雄辩地证明了马克思主义并没有结束真理，而是开辟了通向真理的道路」。

李芊/罗法/乐然（综合报道）

 

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