马克思在特里尔交通信号灯上“亮相” | 非常德国之五花八门 | DW | 24.03.2018

（德国之声中文网）红灯停，绿灯行--虽然这不来自卡尔·马克思的睿智，但在特里尔，人们现在可以将它与这位哲学家联系在一起了。3月19日，特里尔市长莱贝（Wolfram Leibe)为该市一个交通信号灯剪彩，灯上的形象就是卡尔·马克思。特里尔这位著名的儿子不仅在红灯亮时以标志性的红色出现，绿灯亮时，留着大胡子，穿着礼服的马克思也会闪烁着光芒。

今年是卡尔·马克思200周年诞辰。到了5月，马克思故居旁也将装上这样一个红绿灯。此外，中国向特里尔捐赠的一座马克思铜像将竖立在市中心。马克思1818年5月5日出生在特里尔，在这里度过了生命中头17个春秋，之后前往波恩读大学，后来又去了柏林。

要是知道自己的形象变成了交通信号灯小人，不知卡尔·马克思在天之灵会作何感想呢？