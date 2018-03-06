马克思在特里尔交通信号灯上“亮相” | 非常德国之五花八门 | DW | 24.03.2018

（德国之声中文网）红灯停，绿灯行--虽然这不来自卡尔·马克思的睿智，但在特里尔，人们现在可以将它与这位哲学家联系在一起了。3月19日，特里尔市长莱贝（Wolfram Leibe)为该市一个交通信号灯剪彩，灯上的形象就是卡尔·马克思。特里尔这位著名的儿子不仅在红灯亮时以标志性的红色出现，绿灯亮时，留着大胡子，穿着礼服的马克思也会闪烁着光芒。
今年是卡尔·马克思200周年诞辰。到了5月，马克思故居旁也将装上这样一个红绿灯。此外，中国向特里尔捐赠的一座马克思铜像将竖立在市中心。马克思1818年5月5日出生在特里尔，在这里度过了生命中头17个春秋，之后前往波恩读大学，后来又去了柏林。
要是知道自己的形象变成了交通信号灯小人，不知卡尔·马克思在天之灵会作何感想呢？
-
德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴
美因茨小人红绿灯
美因茨人首先想到，把这个全国闻名的动漫人物放到红绿灯里去。从2016年底起，德特一伙人（Det und Co）装饰了这个莱茵兰—普法尔茨州首府的交通信号灯。其特殊之处：小人们可以绿红两色亮起。在奥格斯堡可就不一样啦……
-
德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴
红绿灯卡斯佩尔
在奥格斯堡，卡斯佩尔（Kasperl）只以绿色显身。出于安全考虑，红色只采用传统的红绿灯小人。除了冰人乌尔默尔（Urmel）和基姆·克诺普夫（Jim Knopf）外，卡斯佩尔是奥格斯堡儿童木偶剧院最脍炙人口的演员。
-
德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴
未实现：“马驹”和“小猴”红绿灯
迄今，未能进入斯图加特市内红绿灯的是西南德意志电台的吉祥物“马驹和小猴”（Pferdle und Äffle）。“马驹和小猴”粉丝俱乐部尚在为此奋斗。这两个动画人物的粉丝们已征集到1.2万多人的签名，要求安装相关红绿灯。
-
德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴
政治意义：同性伴侣红绿灯
政治意义：同性伴侣红绿灯 进入红绿灯的不一定非“电视明星”不可。法兰克福市计划在克里斯托弗大街游行日（Christopher Street Day）期间，在整整一个周末，让男女同性恋伴侣标志出现在内城的红绿灯里。维也纳早在2015年5月便已开风气之先。
-
德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴
红绿灯女性
去年3月，在澳大利亚的墨尔本，10个红绿灯小男人为红绿灯女性所替代。虽然，总共只持续了12个月。由一公益性组织倡导的这一交通灯项目本意是为鼓励性别平等，但也遭致讥嘲。在德国，也时不时出现个别的红绿灯女性，比如，在科隆和莱比锡。
-
德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴
“真正的柏林约伦”
德国最著名的红绿灯小人恐怕是来自柏林的“约伦”（Jören）。它不仅出现在红绿灯里，也可在钥匙串、T恤衫或背包上见到。它的发明人是卡尔·佩格劳（Karl Peglau）。他并非设计家，而是前东德的一名交通心理学家。1969年，头一批东德交通信号灯小人出现在柏林的弗里德里希大街。佩格劳曾称它们是“真正的柏林约伦”。
-
德国小城“异想天开” 交通灯上画毛驴
可以让红绿灯驴出现吗？
可以让红绿灯驴出现吗？ 现在，下莱茵城市韦瑟尔也想在交通信号灯上采用一个别出心裁的标志。这头小驴是否真能进入市内交通，还是问题。灯光信号规则要求红绿灯显示的是行人，而非动物。杜塞尔多夫主管当局正审查韦瑟尔市的建议。