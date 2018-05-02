马克思两百年诞辰 中国大阵仗响应

(德国之声中文网)当代的中国虽自称"社会主义国家"，但是它展现的样貌，从铺张的消费形态到城乡贫富差距，全然是现代资本主义。这个矛盾让众多观察家认为，中国已经不再奉行马克思主义，反而把实用主义与经济利益置于一切之上。

然而，习近平仍然在各种场合大力拥护马克思主义这个共产党所凭借的意识形态。不但重新带起研讨会追忆毛泽东时代，还强调中国需要为自己革命性的历史及政体充满自信。

习近平在5月3日前往北京大学考察并发表讲话，称该校应为宣传马克思主义的历史功劳感到"骄傲、光荣"，因为那推动了中国共产党在1921年建党。新华社报导，习近平的讲话提到要推动马克思教育: "要抓好马克思主义理论教育，深化学生对马克思主义历史必然性和科学真理性、理论意义和现实意义的认识，教育他们学会运用马克思主义立场观点方法观察世界、分析世界。"

全国性的响应

许多文宣品也呈现了马克思在年轻一代中广受欢迎的形象。中宣部理论局、江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台联合制作了5集通俗理论对话节目《马克思是对的》，在中国中央电视台等平台播出。节目中介绍了许多马克思的理论，也让学生分享马克思如何影响他们。

在一集节目中，主持人先向观众念一份马克思17岁时写的论文，再询问观众是否跟她一样感动。来自中国传媒大学的学生回答道，"我觉得马克思真的是不可思议，我认为每个人都应该要向马克思学习。"

除了制作节目之外，中国各地机构也透过各种方式响应马克思诞辰纪念日。根据人民日报海外网站海外网报导，中宣部、中央党史和文献研究院联合在北京举办图书出版座谈会。出版界也搭潮流，相继出版《马克思主义发展史》、《马克思主义图画指南》、《为什么马克思是对的》、《马克思归来》等中外一大批关于马克思主义的作品。绘画、诗文、书法展、甚至是雕像揭幕仪式都相继开展。

人民日报头版社论表示:"从叙利亚紧张的局势，到美国挑起的贸易争端；从英国脱欧等"黑天鹅"事件，到频发的枪击案、暴恐袭击，前所未有的治理赤字，让西方世界"进入新的不确定、不稳定时期"，并认为与"世界之乱"形成鲜明对比的，是"中国之治"，认为中国"雄辩地证明了马克思主义并没有结束真理，而是开辟了通向真理的道路"。

5月4日上午10时，纪念马克思诞辰200周年大会在人民大会堂举行，届时习近平将出席大会并发表讲话。

罗法/乐然(综合报导)