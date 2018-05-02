马克思两百年诞辰 中国大阵仗响应

(德国之声中文网)当代的中国虽自称"社会主义国家"，但是它展现的样貌，从铺张的消费形态到城乡贫富差距，全然是现代资本主义。这个矛盾让众多观察家认为，中国已经不再奉行马克思主义，反而把实用主义与经济利益置于一切之上。
然而，习近平仍然在各种场合大力拥护马克思主义这个共产党所凭借的意识形态。不但重新带起研讨会追忆毛泽东时代，还强调中国需要为自己革命性的历史及政体充满自信。
习近平在5月3日前往北京大学考察并发表讲话，称该校应为宣传马克思主义的历史功劳感到"骄傲、光荣"，因为那推动了中国共产党在1921年建党。新华社报导，习近平的讲话提到要推动马克思教育: "要抓好马克思主义理论教育，深化学生对马克思主义历史必然性和科学真理性、理论意义和现实意义的认识，教育他们学会运用马克思主义立场观点方法观察世界、分析世界。"
习近平提出的新时代中国特色社会主义思想在2017年十九大正式写入党纲。
全国性的响应
许多文宣品也呈现了马克思在年轻一代中广受欢迎的形象。中宣部理论局、江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台联合制作了5集通俗理论对话节目《马克思是对的》，在中国中央电视台等平台播出。节目中介绍了许多马克思的理论，也让学生分享马克思如何影响他们。
在一集节目中，主持人先向观众念一份马克思17岁时写的论文，再询问观众是否跟她一样感动。来自中国传媒大学的学生回答道，"我觉得马克思真的是不可思议，我认为每个人都应该要向马克思学习。"
除了制作节目之外，中国各地机构也透过各种方式响应马克思诞辰纪念日。根据人民日报海外网站海外网报导，中宣部、中央党史和文献研究院联合在北京举办图书出版座谈会。出版界也搭潮流，相继出版《马克思主义发展史》、《马克思主义图画指南》、《为什么马克思是对的》、《马克思归来》等中外一大批关于马克思主义的作品。绘画、诗文、书法展、甚至是雕像揭幕仪式都相继开展。
人民日报头版社论表示:"从叙利亚紧张的局势，到美国挑起的贸易争端；从英国脱欧等"黑天鹅"事件，到频发的枪击案、暴恐袭击，前所未有的治理赤字，让西方世界"进入新的不确定、不稳定时期"，并认为与"世界之乱"形成鲜明对比的，是"中国之治"，认为中国"雄辩地证明了马克思主义并没有结束真理，而是开辟了通向真理的道路"。
5月4日上午10时，纪念马克思诞辰200周年大会在人民大会堂举行，届时习近平将出席大会并发表讲话。
罗法/乐然(综合报导)
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
冷静的观察
马克思不只是一位大思想家。他也是一位杰出的修辞学家。他的经济学分析同时也是对现代生活环境的敏锐描写。这位哲学家说，在经济压力下，人们“终于不得不用冷静的眼光来看……他们的相互关系”。资本主义和启蒙悄悄结成私下联盟。
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
思想家与河流
马克思在浪漫有加的环境下长大。他的家乡城市—特里尔（Trier）所处的摩泽尔河谷（Moseltal）是德国最美丽的文化环境之一。这里与法国相距不远。1789年法国大革命的伟大理想—“自由、平等、博爱”，很快也传到了特里尔。
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
美的心灵
年轻时代的马克思曾是一位极浪漫的抒情诗作者。在一首诗中，他写道：“我内心充满永恒的冲动／永恒的激情，永恒的灼热。”这些诗行的对象是他的崇拜者燕妮·冯·威斯特法伦（Jenny von Westphalen）。她为之全然倾倒：1843年6月，这对青年永结连理。先是在登记处登记。不久后，尽管马克思不信教，仍还举行了教堂婚礼。
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
挚友和出资者
马克思终生不知如何与钱打交道。全家长期经济拮据。1840年代中期，他结识了富裕而又学识丰富的厂主之子弗里德里希·恩格斯，这对他不仅在作品出版上、也在经济上是一大幸事。恩格斯定期接济他。马克思虽仍继续被迫典当家物，但不再那么频繁了。
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
“剥夺”“剥夺者”
马克思在其主要著作《资本论》中写道，为束缚资本家，需要实现“生产资料社会化”，由此，“资本主义的外壳”才能最终被爆破，“剥削者们”才会受到钳制：“剥夺剥夺者”。顺便提一下，从这一用语中可以看到，老派社会主义者们熟谙拉丁文。
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
作为悲剧及闹剧的历史
1851年，查理·路易·拿破仑·波拿巴（Charles Louis Napoléon Bonaparte）步其榜样拿破仑帝后尘，在法国为自己黄袍加身；马克思对此作了仔细观察。他指出，“黑格尔在某处说过，一切伟大的世界历史事变和人物可以说都出现过两次；他忘了补充说：第一次是作为悲剧，第二次是作为闹剧。”
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
“我不是马克思主义者”
世上诸多专制政权也以马克思之名夺权，以暴力实践他们以为在其著作中所获得的那个政治学说。马克思本人似乎早早就感觉到了这一灾难。据传，他说过这样的话：“我只知道：我不是马克思主义者。”这一说法虽难以确证，却对其著作中同样具有的自由主义观点表达了敬意。
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
“红色”东方
东方是“红”的— 非洲亦然。在埃塞俄比亚，人们就是这样称颂马、恩的。与列宁一道，他们被视为该国将为之奋斗的伟大未来的保障者。以这一未来的名义，马克思的著作被宣布为绝对正确的学说。就像1987年在亚的斯亚贝巴举行的蒙格斯图（Haile Mengistus）夺权13周年纪念庆典所示那样，大众必须对这一学说表达欢呼之情。
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
只想离开
直至1989年，马克思的哲学一直被东欧专制政权所用。终于，它们在财政上难以为继了。社会主义诸国出乎意料地一朝瓦解。先是匈牙利开放了通往西方的边界，已逗留在那里的东德公民们只有一个念头：离境。自1989年起，马克思暂时不再被人提起。
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
未完成的革命项目
共产主义破产后数年，马克思再度出现。此处是在柏林，作为涂鸦人物。他的体恤衫上写着：“我向你们解释过，你们如何能改变世界。”他自己，早已进入退休年龄，不得不以收集瓶子为生。人们或许会认为，革命成了一种未完结的项目。但首先是，它得先启动。
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
超人
中国艺术家吴蔚山创作的这个马克思雕像高4米。吴蔚山一边打量着这位哲学家，一边解释说，“他长长的发须和大衣体现了他的智慧。”在特里尔，人们曾犹豫了很长时间，是否该接受来自中国的这一塑像，因为中国恶劣的人权状况。马克思是否想到过这一点？
-
卡尔·马克思，来自摩泽尔的一位大师
最后的呼呼
1883年，马克思在伦敦逝世，终年64岁。从此，他长眠于那里的海格特公墓（Highgate Cemetery）。“全世界无产者，联合起来”：雕塑家布拉德肖（Laurence Bradshaw）将其或许最著名的呼吁镌刻于墓碑上。斗转星移，此言未易。但是否也会有实际行动？若然，是否又是正确的行动呢？
作者: Kersten Knipp