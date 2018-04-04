马丁·路德·金遭暗杀50周年

50年前今天，也就是1968年4月4日，种族主义分子詹姆斯·厄尔·雷枪杀了著名民权活动家马丁·路德·金。至今一直有很多人用马丁·路德·金的话来激励自己。
（德国之声中文网）马丁·路德·金（Martin Luther King）的一个很大的梦想是黑人和白人和平相处，每一位美国人都享有自由和公正，他的4个孩子能够生活在一个不是根据肤色，而是根据其品行来评判一个人的国家。他的这个梦想使他被载入史册。1963年8月23日，超过25万人，其中也包括白人，聆听了他在华盛顿的著名演讲"我有一个梦想"。他的目标是：加强黑人的权利，让人们关心他们在日常生活以及在找工作时面临的困境。
马丁·路德·金关于让黑人和白人公平的共同生活的演讲和想法激励着人们。他本人很早就有了种族隔离的经历。马丁·路德·金1929年1月15日出生在佐治亚州的亚特兰大，出生时的名字叫迈克尔·金（Michael King Jr）。其父是一名牧师，母亲是教师。孩童时代他经常和白人邻居家的两个男孩儿一起玩耍。直到有一天这个白人家庭的父母禁止他来找他们的儿子。
出于对马丁·路德的崇拜而改名
然而金并不因此屈服。无论是在学校还是在大学学习社会学和神学期间他都表现出色，尽管在他死后人们发现他的博士论文有些部分是抄袭。17岁时他在亚特兰大做其父亲的助理牧师。父子二人都虔诚的信仰上帝。
他们的名字就体现了这一点。1934年老迈克尔·金（Michael King Senior ）前往柏林参加浸信会世界大会。旅途中他阅读了许多有关宗教改革家马丁·路德（Martin Luther）的信息并对深深被其所吸引。返回家乡后老金将他自己和他儿子的名字都改为马丁·路德·金。
他的儿子不仅对宗教感兴趣，而且也阅读亚里士多德、柏拉图和马克思的著作，尤其对印度"圣雄"甘地的著作情有独钟。金说："甘地对爱情和非暴力的执著使我发现了我所寻找的社会改革方法。"
罗莎·帕克斯被逮捕成为导火索
马丁·路德·金真正地积极行动起来是1955年黑人女民权活动家罗莎·帕尔克斯（Rosa Parks）在蒙哥马利的一辆公共汽车上因拒绝给一位白人让座而被逮捕之后。
金与其他活动人士抵制了一年多的公共汽车，并取得了成效。最高法院于1956年禁止蒙哥马利的公共交通有种族隔离现象。次年，金做了几十个演讲，并写了一本关于他在蒙哥马利的经历的书。
金没有偃旗息鼓--相反：他还对佐治亚州"自由乘车者"活动的参加者给予支持。参加这项活动的黑人分组举行反对公共场所种族歧视的和平示威活动。最后，全国范围内的黑人抗议活动产生了作用。 1963年6月，当时的总统约翰·肯尼迪（John F. Kennedy）提交了"民权法案"，该法案规定了广泛的种族平等。一年后，肯尼迪总统被暗杀，新总统林登·约翰逊签署了该法案。
种族平等仅纸上谈兵
尽管出现了这样的政治发展趋势，但是金和其他民权运动的领导人仍没有放弃在1963年8月28日在华盛顿举行示威的计划。否则的话，就永远不会有马丁·路德·金在林肯纪念堂的激情洋溢的"我有一个梦想"的著名演讲。
一年后，马丁·路德·金荣获诺贝尔和平奖。但是他争取平等的斗争并没有因此而停止。由于种族平等仅限于纸上，所以1965年他在阿拉巴马州组织了从塞尔玛到蒙哥马利的游行 ，呼吁人们关注白人和黑人之间不公平的选举权。
警察多次阻挠游行，但最终他们游行到邻近的城市。随后，约翰逊总统改变意见并呼吁制定新的选举法。国会在1965年夏天通过了相关的投票权法案。
与此同时，尤其是在加利福尼亚州和北部联邦州的城市中，具有暴力倾向的团伙组织了起来。他们认为势态发展过于缓慢。悲观和失望情绪蔓延，最终导致马尔科姆·X和黑豹党抗拒马丁路德金的非暴力主张。
然而，金不仅遭到普通百姓的反对，而且与司法部的主要调查部门联邦调查局的关系也紧张多年。联邦调查局对他进行窃听，将他视为共产主义者。金则指责联邦调查局，对针对黑人的暴力行径袖手旁观。
同时，金也没有被吓倒。联邦调查局无法阻止他的工作，直到詹姆斯·厄尔·雷（James Earl Ray）的出现。1968年4月4日，这位被多次定罪的种族主义分组在田纳西州孟菲斯的一家汽车旅馆的阳台上枪杀了39岁的马丁·路德· 金。该事件在美国很多城市引起严重骚乱，共导致39人丧生，大约1万人被逮捕。
直至今天，马丁·路德·金仍被视为美国历史上的一位英雄，他的梦想伴随着生活在美国的很多黑人。