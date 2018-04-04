马丁·路德·金遭暗杀50周年

（德国之声中文网）马丁·路德·金（Martin Luther King）的一个很大的梦想是黑人和白人和平相处，每一位美国人都享有自由和公正，他的4个孩子能够生活在一个不是根据肤色，而是根据其品行来评判一个人的国家。他的这个梦想使他被载入史册。1963年8月23日，超过25万人，其中也包括白人，聆听了他在华盛顿的著名演讲"我有一个梦想"。他的目标是：加强黑人的权利，让人们关心他们在日常生活以及在找工作时面临的困境。

马丁·路德·金关于让黑人和白人公平的共同生活的演讲和想法激励着人们。他本人很早就有了种族隔离的经历。马丁·路德·金1929年1月15日出生在佐治亚州的亚特兰大，出生时的名字叫迈克尔·金（Michael King Jr）。其父是一名牧师，母亲是教师。孩童时代他经常和白人邻居家的两个男孩儿一起玩耍。直到有一天这个白人家庭的父母禁止他来找他们的儿子。

出于对马丁·路德的崇拜而改名

然而金并不因此屈服。无论是在学校还是在大学学习社会学和神学期间他都表现出色，尽管在他死后人们发现他的博士论文有些部分是抄袭。17岁时他在亚特兰大做其父亲的助理牧师。父子二人都虔诚的信仰上帝。

他们的名字就体现了这一点。1934年老迈克尔·金（Michael King Senior ）前往柏林参加浸信会世界大会。旅途中他阅读了许多有关宗教改革家马丁·路德（Martin Luther）的信息并对深深被其所吸引。返回家乡后老金将他自己和他儿子的名字都改为马丁·路德·金。

他的儿子不仅对宗教感兴趣，而且也阅读亚里士多德、柏拉图和马克思的著作，尤其对印度"圣雄"甘地的著作情有独钟。金说："甘地对爱情和非暴力的执著使我发现了我所寻找的社会改革方法。"

罗莎·帕克斯被逮捕成为导火索

马丁·路德·金真正地积极行动起来是1955年黑人女民权活动家罗莎·帕尔克斯（Rosa Parks）在蒙哥马利的一辆公共汽车上因拒绝给一位白人让座而被逮捕之后。

金与其他活动人士抵制了一年多的公共汽车，并取得了成效。最高法院于1956年禁止蒙哥马利的公共交通有种族隔离现象。次年，金做了几十个演讲，并写了一本关于他在蒙哥马利的经历的书。

金没有偃旗息鼓--相反：他还对佐治亚州"自由乘车者"活动的参加者给予支持。参加这项活动的黑人分组举行反对公共场所种族歧视的和平示威活动。最后，全国范围内的黑人抗议活动产生了作用。 1963年6月，当时的总统约翰·肯尼迪（John F. Kennedy）提交了"民权法案"，该法案规定了广泛的种族平等。一年后，肯尼迪总统被暗杀，新总统林登·约翰逊签署了该法案。

种族平等仅纸上谈兵

尽管出现了这样的政治发展趋势，但是金和其他民权运动的领导人仍没有放弃在1963年8月28日在华盛顿举行示威的计划。否则的话，就永远不会有马丁·路德·金在林肯纪念堂的激情洋溢的"我有一个梦想"的著名演讲。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 平等的幻觉 奥巴马当选为美国第一位黑人总统，他在演讲中曾多次提到要带领美国进入“后种族时代”，希望实现一个没有种族对立的国家。但弗格森案和统计数据都显示：平等只是一个幻觉。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 穷人依然贫穷 从统计图中不难看出，黑人（图中红色）仍比白人（图中黄色）更贫穷。与30年前的统计数据相比：1974年，美国白人的贫困率为8%（今天：10%），黑人的贫困率为30%（今天：28%）。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 50%的机会 黑人在劳动力市场依然处于劣势地位：50年来，无论美国经济形势发展如何，不管失业率是低于5%，还是在10%左右，黑人的失业率始终比白人高一倍。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 50%的收入 黑人家庭的平均收入没有得到真正改善：统计表（1947——2013年）中，1964年，黑人家庭的平均收入为白人家庭的55.1%，5年后，虽然有小幅上升和下降，但改变不大。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 挣的少存的少 由于收入上的差异，黑人明显比白人存款少也并不奇怪。统计表中显示，过去三十年，黑人（图中红色）家庭的平均财产继续下滑。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 坐牢的风险 1960年，白人和黑人坐牢的比例出现更大失衡——黑人坐牢风险的可能性是白人的6倍。此前这一比例是5倍。按每10万个人的统计显示：当年有262个白人坐牢（2013年：466个白人坐牢），当年有1313个黑人坐牢（2013年：2805个黑人坐牢）。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 只有基础教育 如今，10名非裔美国人中只有9人中学毕业。与1964年比，如今黑人受教育的情况有明显改善——当时10个黑人中，只有3人中学毕业。据1964—2012年的统计显示，尽管黑人（图中红色）中获大学毕业文凭的人数有所上升，但仍明显落后于白人（图中黄色）和亚裔（图中蓝色）。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 “分离化”教育 如今，仍有约40%的黑人孩子就读的学校几乎没有白人。这一数据可能比1968年的64%有所减少，但是和现在一样，四分之三黑人孩子就读的学校中至少有50%的非白人学生。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 生长在贫民窟 这种“分离化”也体现在生活环境上：45%的黑人孩子生活在贫民区。如果他们的父母很穷，孩子也居住在贫民聚集区。而该区域中生活着12%的白人孩子，比例明显低于黑人家庭。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 黑与白的现实世界 美国的黑人与白人所处的生活现实很不相同，例如统计图表中列举了在哪些场合，他们对现实的认知也决不相同，而这并不仅仅涉及种族主义。

弗格森案延烧挥之不去的种族歧视 黑人生活得到改善？ 2009年奥巴马就任总统以来，黑人的生活并未得到彻底改善。对奥巴马成为美国首任黑人总统的狂喜，也很快成了昙花一现。



一年后，马丁·路德·金荣获诺贝尔和平奖。但是他争取平等的斗争并没有因此而停止。由于种族平等仅限于纸上，所以1965年他在阿拉巴马州组织了从塞尔玛到蒙哥马利的游行 ，呼吁人们关注白人和黑人之间不公平的选举权。

警察多次阻挠游行，但最终他们游行到邻近的城市。随后，约翰逊总统改变意见并呼吁制定新的选举法。国会在1965年夏天通过了相关的投票权法案。

与此同时，尤其是在加利福尼亚州和北部联邦州的城市中，具有暴力倾向的团伙组织了起来。他们认为势态发展过于缓慢。悲观和失望情绪蔓延，最终导致马尔科姆·X和黑豹党抗拒马丁路德金的非暴力主张。

然而，金不仅遭到普通百姓的反对，而且与司法部的主要调查部门联邦调查局的关系也紧张多年。联邦调查局对他进行窃听，将他视为共产主义者。金则指责联邦调查局，对针对黑人的暴力行径袖手旁观。

同时，金也没有被吓倒。联邦调查局无法阻止他的工作，直到詹姆斯·厄尔·雷（James Earl Ray）的出现。1968年4月4日，这位被多次定罪的种族主义分组在田纳西州孟菲斯的一家汽车旅馆的阳台上枪杀了39岁的马丁·路德· 金。该事件在美国很多城市引起严重骚乱，共导致39人丧生，大约1万人被逮捕。

直至今天，马丁·路德·金仍被视为美国历史上的一位英雄，他的梦想伴随着生活在美国的很多黑人。