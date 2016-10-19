香港金像奖揭晓 港星捍当地电影

艺术归艺术，政治归政治？ 中国日前宣布由中宣部统一管理新闻出版和电影工作，强调“为更好发挥电影在宣传思想和文化娱乐方面的特殊重要作用”。这是否会影响到一向是华语界先驱的香港电影？
(德国之声中文网) 香港电影金像奖颁奖典礼在4月15日晚上举行。最佳电影由讲述香港抗日历史的《明月几时有》拿下。影帝后则是由艺人古天乐和毛舜筠夺得。《大佛普拉斯》则拿下最佳两岸华语电影。
典礼中，艺人黄秋生在颁发最佳编剧奖时，虽然没有直接提及出席的成龙，但质问：“不知他代表着中国电影，还是香港电影？”台下一片静默。
黄秋生在发言前先回顾成龙作为中国政协委员，在两会期间被问到对中港合拍片的看法曾表示：“现在只有一种电影叫中国电影，香港电影也是中国电影”。发言引发争议。
影帝古天乐得奖时则说：“我坐了整晚，觉得最重要是我们香港人要怎样做好我们香港电影。”
这不是政治因素第一次在香港电影金像奖出现。2016年涉及港独的香港电影《十年》夺得香港金像奖最佳电影。当时的主席尔冬陞被问及典礼中是否不得提及《十年》，他以美国总统罗斯福名言回应，“我们最需恐惧的，是恐惧本身”。到现在都是网友热议的内容。
2018香港电影金像奖完整得奖名单：
1.最佳电影：《明月几时有》
2.最佳导演：许鞍华《明月几时有》
3.最佳男主角：古天乐《杀破狼‧贪狼》
4.最佳女主角：毛舜筠《黄金花》
5.最佳男配角：姜皓文《拆弹专家》
6.最佳女配角：叶德娴《明月几时有》
7.最佳编剧：张艾嘉、游晓颖 《相爱相亲》
8.最佳新演员：凌文龙 《黄金花》
9.最佳摄影：关智耀 《追龙》
10.最佳剪接：李嘉荣 《追龙》
11.最佳美术指导：文念中、利国林 《明月几时有》
12.最佳服装造型设计：余家安、利碧君《西游伏妖篇》
13.最佳动作设计 ：洪金宝 《杀破狼．贪狼》
14.最佳原创电影音乐：久石让 《明月几时有》
15.最佳原创电影歌曲：没听过的歌 《大乐师．为爱配乐》
16.最佳音响效果：曾景祥、李耀强 《杀破狼．贪狼》
17.最佳视觉效果：黄智亨、徐建 《悟空传》
18.新晋导演：彭秀慧 《29+1》
19.最佳两岸华语电影：《大佛普拉斯》
夏立民/罗法 (综合报导)
中国官方新华社周三（3月21日）报道，中共中央近日印发《深化党和国家机构改革方案》。其中包括，今后由中宣部统一管理新闻出版工作和电影工作。 (21.03.2018)