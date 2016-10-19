香港金像奖揭晓 港星捍当地电影

(德国之声中文网) 香港电影金像奖颁奖典礼在4月15日晚上举行。最佳电影由讲述香港抗日历史的《明月几时有》拿下。影帝后则是由艺人古天乐和毛舜筠夺得。《大佛普拉斯》则拿下最佳两岸华语电影。

典礼中，艺人黄秋生在颁发最佳编剧奖时，虽然没有直接提及出席的成龙，但质问：“不知他代表着中国电影，还是香港电影？”台下一片静默。

黄秋生在发言前先回顾成龙作为中国政协委员，在两会期间被问到对中港合拍片的看法曾表示：“现在只有一种电影叫中国电影，香港电影也是中国电影”。发言引发争议。

影帝古天乐得奖时则说：“我坐了整晚，觉得最重要是我们香港人要怎样做好我们香港电影。”

这不是政治因素第一次在香港电影金像奖出现。2016年涉及港独的香港电影《十年》夺得香港金像奖最佳电影。当时的主席尔冬陞被问及典礼中是否不得提及《十年》，他以美国总统罗斯福名言回应，“我们最需恐惧的，是恐惧本身”。到现在都是网友热议的内容。

2018香港电影金像奖完整得奖名单：

1.最佳电影：《明月几时有》

2.最佳导演：许鞍华《明月几时有》

3.最佳男主角：古天乐《杀破狼‧贪狼》

4.最佳女主角：毛舜筠《黄金花》

5.最佳男配角：姜皓文《拆弹专家》

6.最佳女配角：叶德娴《明月几时有》

7.最佳编剧：张艾嘉、游晓颖 《相爱相亲》

8.最佳新演员：凌文龙 《黄金花》

9.最佳摄影：关智耀 《追龙》

10.最佳剪接：李嘉荣 《追龙》

11.最佳美术指导：文念中、利国林 《明月几时有》

12.最佳服装造型设计：余家安、利碧君《西游伏妖篇》

13.最佳动作设计 ：洪金宝 《杀破狼．贪狼》

14.最佳原创电影音乐：久石让 《明月几时有》

15.最佳原创电影歌曲：没听过的歌 《大乐师．为爱配乐》

16.最佳音响效果：曾景祥、李耀强 《杀破狼．贪狼》

17.最佳视觉效果：黄智亨、徐建 《悟空传》

18.新晋导演：彭秀慧 《29+1》

19.最佳两岸华语电影：《大佛普拉斯》

夏立民/罗法 (综合报导)