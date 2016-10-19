香港金像奖揭晓 港星捍卫当地电影

(德国之声中文网) 香港电影金像奖颁奖典礼在4月15日晚上举行。最佳电影由讲述香港抗日历史的《明月几时有》拿下。影帝后则是由艺人古天乐和毛舜筠夺得。《大佛普拉斯》则拿下最佳两岸华语电影。

典礼中，艺人黄秋生在颁发最佳编剧奖时提到剧本最重要的元素是出人意表和情理之中，意料之外，接着他说，“情理之中意料之外就是好合理但是你又预估不到的。例如明年还有没有香港电影呢?这个就是出人意表，你猜不到。但情理之中，意料之外就是我们年年都有香港电影。很合理。”

影帝古天乐得奖时则说：“我坐了整晚，觉得最重要是我们香港人要怎样做好我们香港电影。”

许多人将这些话与日前中国政协委员成龙日前发言拿来比较。他在两会期间被问到对中港合拍片的看法曾表示：“现在只有一种电影叫中国电影，香港电影也是中国电影”。这段发言引发争议。

这不是香港电影金像奖第一次遇到政治问题。2016年涉及港独的香港电影《十年》夺得香港金像奖最佳电影。当时的主席尔冬陞被问及典礼中是否不得提及《十年》，他以美国总统罗斯福名言回应，“我们最需恐惧的，是恐惧本身”。到现在都是网友热议的内容。

2018香港电影金像奖完整得奖名单：

1.最佳电影：《明月几时有》

2.最佳导演：许鞍华《明月几时有》

3.最佳男主角：古天乐《杀破狼‧贪狼》

4.最佳女主角：毛舜筠《黄金花》

5.最佳男配角：姜皓文《拆弹专家》

6.最佳女配角：叶德娴《明月几时有》

7.最佳编剧：张艾嘉、游晓颖 《相爱相亲》

8.最佳新演员：凌文龙 《黄金花》

9.最佳摄影：关智耀 《追龙》

10.最佳剪接：李嘉荣 《追龙》

11.最佳美术指导：文念中、利国林 《明月几时有》

12.最佳服装造型设计：余家安、利碧君《西游伏妖篇》

13.最佳动作设计 ：洪金宝 《杀破狼．贪狼》

14.最佳原创电影音乐：久石让 《明月几时有》

15.最佳原创电影歌曲：没听过的歌 《大乐师．为爱配乐》

16.最佳音响效果：曾景祥、李耀强 《杀破狼．贪狼》

17.最佳视觉效果：黄智亨、徐建 《悟空传》

18.新晋导演：彭秀慧 《29+1》

19.最佳两岸华语电影：《大佛普拉斯》

夏立民/罗法 (综合报导)