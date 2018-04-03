香港人?中国人?港青年身份认同调查引深思

（德国之声中文网）香港建制派新民党周二（4月10日）公布"青少年国民身份"研究报告。报告称，九成半香港学生曾到访内地、八成半懂得阅读简体字、近七成有使用微信等。然而，在身份认同方面，约27%同学对中国未来可以成为世界强国表示"一半半"。有3成多的学生认为港人身份与中国人身份不能相容；愿意到内地工作或定居的亦仅有两成多。而中国历史和国民教育独立成必修科的问题，分别只有19.9%及15.4%人表示同意。

该调查由新民党与香港教育大学香港研究学院合作，于去年10月至今年2月期间进行，访问了1279名中四至中五学生，当中有78.7%同学在香港出生；20.2%在内地出生。

与内地对接程度密切超过九成曾到访内地

调查发现，高达95.1%学生曾到访内地，85%懂得阅读简体字，68.9%有使用社交软件微信；28.1%同学在一个月内，多次使用淘宝等内地购物网站，而46.7%曾乘坐中国高铁。在军事外交方面，分别有9.9%和17.6%的受访者，有兴趣参军和在中国外交部工作。与此同时，近八成人在一年内有观看内地的电影、电视剧或综艺节目，四成半同学表示有喜欢的内地影视人物、约26%表示有喜欢的内地运动员，亦有逾三成七同学表示有关注内地国家队参加的体育项目与赛事。

愿到内地工作及定居仅约二成

在国民身份认同方面，被问到港人身份与中国人身份能否兼容时，约36.6%受访者表示"一半半"，认为不可能的有近三成，表示"非常可能"及"完全不可能"的分别为9.6%及8.7%；约27%人对中国未来可以成为强国表示"一半半"。另一方面，32.1%受访者表示愿意到内地实习，愿到内地工作的只有26.4%，近六成学生表明不愿意到内地定居，愿到内地定居的有22.5%； 调查结果发现，逗留内地的时间越长、表示愿意的同学越少。

对于是否赞成国民教育及中国历史成为独立必修科，逾4成同学认为不应该，支持国民教育的仅15.4%，而支持中史独立成科的仅两成。

学者：社会值得反思

香港教育大学香港研究学院总监吕大乐认为，是次研究数据很有启发性。吕指出，社会普遍认为，香港的年青人是基于对内地缺乏认知，不了解国家发展，因而对国家产生抗拒情绪。然而调查数据显示，不少年轻人常探访内地，亦有接触内地互联网信息及文化产品，比率较外界想象为高。然而，年青人在有接触内地的情况下，仍对国家有很多批评，值得社会反思和重新理解。

与此同时，吕大乐强调，香港社会经历数年的社会运动事件后，青年在身份认同上没有想象中负面，希望社会多透过对话与青年加强沟通。

叶刘淑仪："惊喜"一成同学愿意参军

新民党主席叶刘淑仪认为报告有"惊喜"之处，她表示想不到这么多同学曾到内地和乘坐过高铁，反映香港学生与内地对接密切，且有一成同学愿意参加解放军。

她认为愿意到内地工作的青年不多，情况非常正常，因为高一、二的同学仍然喜欢围绕着家庭及朋辈，不太愿意到陌生的地方居住及工作。

至于大部份同学都不希望中国历史和国民敎育教成为独立成必修科，叶刘淑仪认为，对同学们来说，学业本身很繁重，相信加插任何一科必修课同学们也不太愿意，她指就连自已女儿当年也很惧怕中国历史，建议教育局应改以更生动的教学方法，考试内容不要考得太深奥等，从而加强同学对中国历史的认识。

港式文化根深蒂固？

被问及近三成学生认为香港人与中国人身分不可能兼容，情况是否欠理想，叶刘淑仪认为，过去百多年，香港与中国的发展历程截然不同，而港式文化根深蒂固，她相信同学们长大后，国民身份也随人生经历而增加，强调不用太担心。她又认为，政府应领导kol（意见领袖）和贤达，多灌输中港之间的包容性。

今年17岁的陈瑞秋，香港出生，念高中二年级，父母均在内地出生及后移居香港。瑞秋告诉德国之声，她曾多次往内地交流、游玩及探亲，感到内地的经济发展的确很迅速，然而彷佛跟自己的关系并不大。瑞秋说她两年前已开了微信账户，也常光顾内地淘宝购物网站，更自豪地成为家里第一个懂得用微信及支付宝付款系统的人。

瑞秋认为香港人跟内地人身份是可以兼容，然而她还是强调自己为"香港人"。她忆述一次往台湾交流期间，有人说香港等于中国内地，她急忙澄清，香港是中国的一部份，但不等于内地, 是一个特别行政区。

瑞秋强调自己对内地人没有反感情绪，本身也有一些国内的同辈亲属及朋友，大家交往也很融洽。然而，在一些政治敏感的议题，例如中国共产党、中国维权等话题，她都避免去触碰，不希望因为彼此立场不同而争少。因为她心底里知道，"大家彼此的文化及价值观仍存着很大差距"。

瑞秋表示，如果问她是否爱中国，若十分为满分，她给自己打六分。她认为中国政府太重视门面工夫，如三峡工程影响数千万群众要迁徙；而政府一方面强调要帮助民工及户籍问题，另一边却赶走低端人口等做法，她便不能认同。

另一方面，被问到将来是否愿意往内地实习、工作或定居，瑞秋笑言，相信机会不大， 因为在内地，一些热门的社交网站如FACEBOOK、YOUTUBE 都被禁用，"没有这些我可没法生存呀! "