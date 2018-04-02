飞船再利用 SpaceX执行太空补给任务

(德国之声中文网)埃隆·马斯克(Elon Musk)领导下的美国太空探索技术公司(SpaceX)，成功重复使用的“龙”(Dragon)飞船以及猎鹰9号(Falcon 9 )火箭，来为美国太空总署(NASA)执行补给任务。SpaceX试图借着火箭和太空船的零件再利用，大幅降低太空旅行的成本。

作为国际太空站(International Space Station, ISS)再补给任务的一部分，搭载着“龙”飞船的猎鹰9号火箭，于当地时间周一下午4:30、世界标准时间晚上8:30，在美国佛罗里达的卡纳维尔角(Cape Canaveral)发射。

发射后十分钟，“龙”飞船与猎鹰9号分离，并预计在周三与国际太空站完成对接。

委托SpaceX执行任务的NASA表示，这次的飞行器为国际太空站乘载了超过2600公斤的补给及设备，其中包括研究人类和植物在外太空如何活动的实验器材。

由美国工程界富豪埃隆·马斯克创立的SpaceX，过去就曾经重复使用在2017年8月和2016年4月的猎鹰9号与飞龙的零件。所以，这是该公司第2次重复使用飞龙和猎鹰的零件，也是SpaceX为NASA执行的第14次再补给任务。

飞龙预计在5月，带着超过1500公斤的研究材料及其他相关物品返抵地球。而SpaceX则希望借着再利用火箭和太空船的零件，大幅减低太空旅行的成本。

游言/罗法(综合报导)