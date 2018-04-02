 韩流外交：金正恩出席韩国明星音乐会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

韩流外交：金正恩出席韩国明星音乐会

朝鲜领导人金正恩首次在平壤观赏了韩国音乐家的表演。继他上周访问北京之后，这是缓解朝鲜半岛紧张局势的最新信号。

Kulturaustausch zwischen Nord- und Südkorea (picture-alliance/YNA)

金正恩与韩国文化体育观光部长官都钟焕（右）一起观看演出

(德国之声中文网) 金正恩和他的妻子李雪主，周日在首都平壤出席了一场音乐会。这个表演由超过120位韩国音乐家和艺术家组成，其中包括韩国流行音乐（K-Pop）歌手赵容弼和徐珠贤。

多年来，朝鲜半岛因核武问题而关系紧绷，这天金正恩观赏了15年来首次由南韩明星演出的表演，也鼓了掌。音乐会于东平壤大剧院举行。上台表演的包括Red Velvet，风靡亚洲的一个韩国女子团体。

Nordkorea Kim Jong Un besucht Konzert von südkoreanischen Musikern in Pjöngjang | Red Velvet (picture-alliance/YONHAPNEWS AGENCY)

韩国当红女子团体Red Velvet亦有参与演出。

在先前的平昌冬季奥运会，朝鲜派出了运动员、啦啦队以及金正恩之妹金与正。而许多人认为，这次的音乐会是韩国对朝鲜做出的文化回应。最终，所有表演者登台共唱一首关于团结的歌曲，为周日的表演做收尾，迎来全场起立鼓掌。

演出后，金正恩到后台与艺人们握手合照，并且呼吁应该多举办这种横跨南北的文化活动。金正恩告诉来访的韩国官员：“请转告文在寅总统这场活动是多么精彩，对于这个给予平壤人民的大礼，我深表感谢。”

等待已久的破冰之举

上次韩国派音乐家赴朝鲜演出是2005年，当时朝韩一度关系友好，但这是朝鲜领导人首次亲身出席。周二韩国流行歌手将举行第二场音乐会，几位朝鲜表演者也将参与演出。

Kulturaustausch zwischen Nord- und Südkorea K Pop in Pyongyang (picture-alliance/AP Photo)

韩国明星同台歌唱为音乐会作结

尽管朝鲜当局严禁未经许可的外来文化输入，违法者可能入狱，但走私进入的韩国流行音乐和电视剧还是在朝鲜越来越受欢迎。这场音乐会具有平壤与他国破冰的意义。

朝鲜外交动作频繁

金正恩在上周以元首身份访问北京，与中国领导人习近平举行了会谈。这是他首次出国访问，也比四月的南北会谈早了一个月。会中讨论了朝鲜半岛无核化的可能性。金正恩也计划在五月底之前与美国总统特朗普会面，他也已经承诺在此前不会再举行任何的导弹或核试验。

与此同时，美韩的年度联合军演也已于周日在韩国举行。军演期通常是两个月，但这次将只为期一个月。

由于朝鲜愤怒谴责这场军演，所以这次演习虽安排30万名南韩军人及11,500的美国部队参与，但不会安排美国的航空母舰及核潜艇出场。

 

游言/罗法(法新社、美联社、德新社、路透社)

DW.COM

金习会消息确认

中国与朝鲜官媒双双证实，朝鲜领导人金正恩同中共总书记习近平会晤。金正恩告诉习近平，在与美国会谈之前"致力于实现半岛无核化"。这是金正恩自从2011上任以来，第一次出国进行访问。 (28.03.2018)  

冬奥华丽落幕 南北紧张缓解？

为期两周的平昌冬奥会周日晚在焰火和欢呼声中落下帷幕。除了冰雪运动的竞技场，平昌在过去两周还成为了国际外交舞台的延伸。 (25.02.2018)  

美韩军演"鹞鹰"四月登场

华府说，军事演习无意触怒朝鲜。据媒体报道，朝鲜领导人金正恩在三月初向韩国特使表示，他"理解"美韩军事演习的必要性。 (20.03.2018)  

美韩启动联合军演 朝鲜“默许”

美韩两国周日（4月1日）启动年度军演，超过30万名士兵参加。对比往年，今年的军演因冬奥会原因“姗姗来迟”。而这次的新现象是朝鲜方面表现出的安静与理解。 (01.04.2018)  

坐火车去北京的小金

小金的豪华专列内部是什么样？朝鲜领导人还曾坐火车去过哪些地方？中国又有哪些高官登上了朝鲜防弹专列？ (31.03.2018)  

相关内容

Nordkorea Kim Jong Un besucht Konzert von südkoreanischen Musikern in Pjöngjang | Red Velvet

韓國流行音樂亮相平壤 金正恩親臨現場 02.04.2018

當地時間4月1日，由眾多韓國藝人組成的演出團在平壤登台進行表演。這是時隔13年後韓國演唱團體首次在朝鮮亮相。金正恩也觀看了這場以“春將至”作為主題的演出。

IOC-Präsident Bach zu Besuch in Nordkorea

“朝鲜愿参加东京奥运会和北京冬奥会” 31.03.2018

刚刚访问过朝鲜的国际奥委会主席托马斯·巴赫表示，朝鲜领导人金正恩计划派遣代表团前往东京参加2020年夏季奥运会，两年后也会参加北京冬奥会。

Kim Jong Un in China

墙外文摘：独裁领袖抢镜 政治文明受辱 01.04.2018

有评论认为，金正恩在世界外交舞台出尽风头，是对国际社会价值观的莫大讽刺；而中国政府对维吾尔人的公然迫害，是对所有地方的正义的威胁。

媒体看中国

China Hundeskulptur als Trump (picture-alliance/MAXPPP/Yinming)

德语媒体：北京尚未动真格！

中国出手了，北京宣布对美国进口的一些产品加征关税。有德语媒体认为，涉及关税仅30亿美元的规模表明，中国并没有真与美国打贸易战的意思。此外，"天宫一号"重返大气层也是德媒关注的一个话题。 