韩流外交：金正恩出席韩国明星音乐会

(德国之声中文网) 金正恩和他的妻子李雪主，周日在首都平壤出席了一场音乐会。这个表演由超过120位韩国音乐家和艺术家组成，其中包括韩国流行音乐（K-Pop）歌手赵容弼和徐珠贤。

多年来，朝鲜半岛因核武问题而关系紧绷，这天金正恩观赏了15年来首次由南韩明星演出的表演，也鼓了掌。音乐会于东平壤大剧院举行。上台表演的包括Red Velvet，风靡亚洲的一个韩国女子团体。

韩国当红女子团体Red Velvet亦有参与演出。

在先前的平昌冬季奥运会，朝鲜派出了运动员、啦啦队以及金正恩之妹金与正。而许多人认为，这次的音乐会是韩国对朝鲜做出的文化回应。最终，所有表演者登台共唱一首关于团结的歌曲，为周日的表演做收尾，迎来全场起立鼓掌。

演出后，金正恩到后台与艺人们握手合照，并且呼吁应该多举办这种横跨南北的文化活动。金正恩告诉来访的韩国官员：“请转告文在寅总统这场活动是多么精彩，对于这个给予平壤人民的大礼，我深表感谢。”

等待已久的破冰之举

上次韩国派音乐家赴朝鲜演出是2005年，当时朝韩一度关系友好，但这是朝鲜领导人首次亲身出席。周二韩国流行歌手将举行第二场音乐会，几位朝鲜表演者也将参与演出。

韩国明星同台歌唱为音乐会作结

尽管朝鲜当局严禁未经许可的外来文化输入，违法者可能入狱，但走私进入的韩国流行音乐和电视剧还是在朝鲜越来越受欢迎。这场音乐会具有平壤与他国破冰的意义。

朝鲜外交动作频繁

金正恩在上周以元首身份访问北京，与中国领导人习近平举行了会谈。这是他首次出国访问，也比四月的南北会谈早了一个月。会中讨论了朝鲜半岛无核化的可能性。金正恩也计划在五月底之前与美国总统特朗普会面，他也已经承诺在此前不会再举行任何的导弹或核试验。

与此同时，美韩的年度联合军演也已于周日在韩国举行。军演期通常是两个月，但这次将只为期一个月。

由于朝鲜愤怒谴责这场军演，所以这次演习虽安排30万名南韩军人及11,500的美国部队参与，但不会安排美国的航空母舰及核潜艇出场。

游言/罗法(法新社、美联社、德新社、路透社)