韩正：贸易战损人不利己 | 经济纵横 | DW | 25.03.2018

（德国之声中文网）中共中央政治局常委、副总理韩正周日（3月25日）在北京的"中国发展高层论坛"上呼吁合作，使经济全球化对各方都有利。

他说，贸易战对任何一方的利益都没有好处，只会带来严重的后果。

据美联社报道，韩正没有直接提到美国总统特朗普或者北京与华盛顿之间的争议。不过周六，中共中央政治局委员、副总理刘鹤表示，中国已做好准备，有实力捍卫国家利益。

周五，中国商务部发表声明，拟对价值30亿美元的自美进口部分产品加征关税， "以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失"。涉及产品包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管、猪肉及制品、回收铝等。

周四，特朗普宣布将对价值约600亿美元的中国进口商品征收关税。华盛顿称北京以不适当的方式获取外国技术。据报道，美国贸易代表将在15天内发布关税的详细清单。

韩正在周日的论坛上呼吁其它国家政府"同舟共济"，让经济全球化更开放、更包容、更平衡。

他还重申，中国将继续开放市场，也为外国企业创造新的机会。

苗子/任琛（美联社等）