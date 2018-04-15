 韩正分管香港事务 对港管治或继续收紧？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2018
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时政风云

韩正分管香港事务 对港管治或继续收紧？

香港媒体早前引述北京消息，政治局常委、国务院副总理韩正，接任中央港澳工作协调小组组长。韩正主责一带一路和粤港澳大湾区发展，预料有助香港融入国家发展大局。香港政治学者认为，北京对港管治强硬路线不会改变。

Han Zheng (Picture alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

中央港澳工作协调小组组长

（德国之声中文网）2003年香港七一大游行五十万人上街后，北京政府成立中央港澳工作协调小组，首三任组长，分别是时任国家副主席曾庆红及习近平，还有全国人大委员长张德江。十九大以来，一直盛传未来五年分管香港是政治局常委、全国人大委员长栗战书，但本月中的港媒报道却出乎意料，指出韩正已经接替张德江，出任中央港澳工作协调小组组长。

韩正管一带一路大湾区助香港融入国家发展

63岁的韩正，曾任上海市市长及上海市委书记，十九大晋身政治局常委，排名第七，担任国务院副总理，分管法改委与商贸，也负责一带一路建设和粤港澳大湾区发展。专门研究中国的香港中文大学历史系兼任教授林和立接受德国之声访问时分析，韩正主政上海多年，向来是技术官僚，少谈意识形态，着重经济方面政策，加上形象正面，相信由他来主管港澳事务，相比较保守的粟战书，外界会较容易接受。

治港路线不变强调维护国家安全

DW.COM

香港记者协会日前公布新闻自由指数调查结果，公众评分创五年来新低，香港记者协会主席杨健兴就此接受德国之声专访。 (15.04.2018)

香港建制派的一份报告指出，香港高中学生在日常生活方面，与内地对接程度颇为紧密。然而，也有不少学生认为港人身份与中国人身份不能相容。学者认为，青少年在了解内地发展的情况下仍产生抗拒情绪，值得社会反思及探究。 (11.04.2018)

香港政府于周五 (3月16日) 向立法会提交《国歌条例草案》的建议条文。根据草案，公开及故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌等行为，可被判监三年最高及罚款5万元。 (16.03.2018)

然而，林和立认为人事变动，不等于治港路线由政治博弈转向经济发展。他指出，自十八大习近平主政以来，中央对港政策早已定调，经济融合令香港更依赖中央，但北京在政治对港政策，只会继续收紧，而且香港事务大至特首任命，最终决策权都不在协调小组组长身上，而是习近平一人。

去年七月一日，习近平访港发表讲话，强调任何危害国家安全、挑战中央权力及基本法权威，都是底线的触碰，绝不允许。近日中央和香港建制派着力打击港大学者戴耀廷，批评他在台湾发表关于港独言论。中联办主任王志民更指出，香港在维护国家安全方面制度不完善，是世界上唯一没有国家安全立法的地方。

学者：23条立法或未来两年启动

林和立认为，中央官员的言论旨在製造寒蝉效应，令学者甚至普罗大众不敢提及港独，未来中央依然会以强硬手腕管治香港，言论和学术自由只会收窄，为维护国家安全，必然要求香港尽快就基本法23条立法。他更预料，香港政府最快未来两年启动立法程序，这也是香港特首林郑月娥任内处理来自北京的"硬任务"。

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香港“占中”运动发起人之一戴耀庭近日因为提及中国实现民主后，香港可考虑成为“独立国家”或组成“联邦政府”的言论，遭到北京以及港府的围攻。他在接受德国之声专访时指出，相关言论系学术讨论，自己现阶段并不支持港独。同时他也认为香港的政治环境进入“寒冬”。

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