韩国：朝鲜将于5月关闭核试验场

（德国之声中文网）韩国总统文在寅的办公室周日宣布，朝鲜领袖金正恩已经承诺于2018年5月关闭该国的核试验场。

韩国总统府的一名发言人表示，金正恩是在上周五与文在寅举行历史性会晤时做出上述表态的。

他补充说，为了保障透明，金正恩承诺邀请美国、韩国的专家及记者观摩核试验场的关闭过程。

签署协议

在上周五举行的历史性会晤中，朝韩双方签署了致力实现半岛无核化，并讨论正式结束朝鲜战争的协议。

朝韩双方在1950年至53年的武装冲突后未签署任何和平协议。

就在朝鲜承诺关闭其核试验基地之前不久，中国地质学家上周发表的一份最新研究表明，朝鲜的主要核试验场丰溪里已经在最近一次举行核爆试验后坍塌。美国情报机构的官员声称他们相信这一核试验基地仍然可以使用。

在本周日发表的声明中，首尔表示平壤还计划调整其时区与韩国接轨。2015年，朝鲜推出了自己的"平壤时间"，比韩国时间晚半个小时。

首尔发表上述消息前几个小时，美国总统特朗普在密西根拜访选战支持者时表示他将"在接下来的三至四周内"，与金正恩会晤。

他向自己的支持者表示："无论什么事情，该发生的总会发生……你们看，我可能会去，也许不会有什么成效，那我就会离开。"

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？ 4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一切似曾相识 不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始 然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2009年：第二波！ 不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远 金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 金正恩子承父业 继续推进核武技术 2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2016年：第四次核试验 2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一年未过又来一发 2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2017年：掌握氢弹技术 2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 “导弹强国” 尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 小金，你葫芦里卖的什么药？ 回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。 作者: 雨涵



新加坡将迎来特金会？

一位美国高级官员表示，新加坡和蒙古有可能成为特金会举办的地点。

本周六，特朗普与韩国总统文在寅进行了75分钟的通电，美国总统称这是一次"时间很长，很好的通话"。

白宫在随后发表的声明中表示，美韩领导人认为，正是美国、韩国以及国际社会对朝鲜施加了"前所未有的压力"，才迎来了如今的这个"重要时刻"。

特朗普表示，他也与日本首相安倍晋三进行了会谈，"让他对正在进行的谈判有所了解"。

同时，新上任的美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo)也再次确认朝鲜领导人有关放弃核武器的表态是认真的。

他在接受美国ABC新闻采访时表示：金正恩"已经做好准备"，帮助我们为实现无核化"描绘一幅蓝图"。

他表示特朗普政府的目标是"完全、可核查、不可逆的实现无核化。"

向朝鲜民众公布

朝鲜媒体在历史性朝韩会晤结束后，首先处于沉默状态。但从本周六开始，朝鲜媒体称赞此次会议是半岛的一个转折点，公开发表了金正恩和文在寅签署的历史性联合声明，并配以超过60张两国领导人会晤的照片。

朝鲜中央通讯社报道称："在会谈中，双方就共同关心的问题公开坦诚的交换了意见，包括改善南北关系，确保朝鲜半岛的和平以及无核化。"

报道还补充写道：双方的会晤在"充满血液亲情和友善气氛"的晚宴中结束。

任琛/乐然（法新社、美联社、德新社、路透社）