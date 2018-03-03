“难民色情片”的背后是什么？ | 文化经纬 | DW | 26.03.2018

（德国之声中文网）德国"明镜在线"的青年频道"bento"报道了一个新现象：最近两年来，以阿拉伯女性，或至少外形看上去是阿拉伯女性的女演员为主角的色情电影多了起来。很多片子的名字里都有"难民"，比如"来自叙利亚的年轻难民母亲"、"难民少女卖身"等。

典型的情节是：孤苦无依的难民女青年为生存所迫却走投无路，一名白人男性愿意"帮助"她，当然有个条件，于是很快"进入正题"，不过女主角始终没有摘下头巾。目前已有专业的制作室专门拍摄所谓的"难民色情片"（Refugee-Porn）。

报道援引德国性研究学者帕斯特特（Jakob Pastötter）的分析指出，现代的色情片行业是一面"反映社会的镜子"，主题往往与时俱进，紧跟大众的关注焦点。因此不难理解，为何在难民议题受到新闻舆论聚焦的今天，"难民色情片"应运而生。

同时，色情片网站上涉及"难民"的搜索相应增加。帕斯特特的解释是，在难民"闯入"欧洲人生活的同时，这些陌生人也闯入了后者的性幻想。一些欧洲男性试图通过色情片来发现自己是否能想象与一名穆斯林或黑人女性做爱。

按照他的观点，有两类人会对"难民色情"感兴趣，一是同难民有接触、甚至帮助他们的人，他们看是出于好奇；另一类是敌视难民的人，他们看女主角带头巾的色情片，是寻找一种发泄攻击欲的渠道，例如看这些女性如何受虐。当然也有男主角是"难民"的色情片，与他们演对手戏的大多是白人女性。

男女主角一方为穆斯林的色情片大多出自英美专业制作公司之手，但也有业余制作。目前业界知名的"头巾色情女星"卡利法（Mia Khalifa）是黎巴嫩移民后裔，虽然在片中经常带着头巾，但她并不是穆斯林，而是基督教徒。bento的推测是，其实这些色情片中的男女演员，大都不是难民，女演员也不是头巾一族。

当然也有例外。安东尼奥·苏莱曼（Antonio Suleiman）15岁时随家人从叙利亚逃到德国，成人后在这里圆了自己的演员梦，进入色情片行业。现在他计划推出自己的色情网页。据《焦点》杂志报道，苏莱曼称他的家人对他的选择十分震惊，认为这是败坏家庭名誉，他甚至还收到过死亡威胁。苏莱曼表示，他出演色情电影的动机之一是"展示另一种叙利亚男性"，不是废墟里流血的伤员或地中海上的死尸，"我用我的身体展示，我们也能做爱"。

叶宣/谢菲（明镜在线、焦点）