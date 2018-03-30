陈日君获人权奖 再批中梵协议

（德国之声中文网）今年86岁陈日君曾在2002年至2009年担任天主教香港教区主教。本周六（4月7日），他获得了"德范受迫害基督徒基金会" （Stephanus Foundation for Persecuted Christians）颁发的人权将奖。该基金会表示，因为陈日君几十年致力于争取自由权利展现出来的勇气和毅力，决定将奖项颁发给他。颁奖仪式在国际人权协会（IGFM）的年会期间举行。

根据香港《苹果日报》报道，陈日君表示，这个奖项是为中国内地受苦的基督徒："希望他们知道这个世界有很多人关心他们" 。他说，自己只是为中国大陆的教徒领奖："里面（大陆）那些人不能出来，就算可以出来也拿不到奖"。他表示所得奖金将用于支援内地受压迫基督徒。陈日君还说，宗教自由是人权，但在中国就没有。

他表示，之前的得奖者为争取宗教自由吃过不少苦头，其中包括带头谴责伊斯兰国的主教还有修女，他承受的不算什么。陈日君还透露，他去年年底获得邀请到德国领奖，但一直担心中梵主教协议会在复活节期间签署，对是否出行犹豫不决，他说："如果真的签了，我就不能公开发言了，我不会公开反对教宗，现在既然没签，那我去欧洲多讲两句话，希望多一些人关心。"

上个月末，中国官方天主教会代表透露，关于主教任命权的磋商已经进入最后阶段。中国官媒《环球时报》援引中国天主教主教团秘书长郭金才报道称，北京方面与梵蒂冈有关主教任命问题的谈判已经进入"最后阶段"。不过梵蒂冈发言人驳斥此一说法："我可以确定的说，目前为止还没有任何圣座和中华人民共和国达成共识的迹象。"

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北京和梵蒂冈在1951年中断了外交关系。尽管随着中国的天主教徒人数日益增加，双方之间的关系有所缓和，但是主教任命问题始终是横亘在中梵之间的最大分歧。中国大约有1200万天主教徒，他们被分化成两部分，一边是政府主导、与信奉无神论的中共关系密切的天主教爱国会，另一边则是忠于梵蒂冈的非官方地下教会。

陈日君接受天主教通讯社(KNA)采访时强调，没有协议要好于一份坏的协议。在梵蒂冈教廷内部有一些人，比如教廷国务卿帕洛林（Pietro Parolin）"想不惜任何代价签署协议"，错不在教宗。

他尤其为所谓的地下天主教徒担忧："经过这么多年的痛苦。 罗马总是告诉他们：坚持住。现在突然变成：放弃吧。这真是个悲剧。"就连教堂内也得安装摄像头："梵蒂冈如何能对这样的政府抱有希望？"

上个月，陈日君在接受德国之声专访时也批评指出，如果签署中梵协议就是对中国可悲的投降，出卖了中国地下教会的教徒，逼他们走进鸟笼之中。

文木 / 安静 （天主教通讯社等）