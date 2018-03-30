 陈日君获人权奖 再批中梵协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2018
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时政风云

陈日君获人权奖 再批中梵协议

香港荣休红衣主教陈日君获"德范受迫害基督徒基金会"颁发的人权奖。他表示，所得奖金将用于支援内地受压迫基督徒，接受采访时，他也谈到了中梵主教任命协议。

Hong Kong Salesian Churn - Kardinal Joseph Zen (DW/V. Wong )

陈日君资料图片

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多次公开批评中梵协议的香港教区荣休枢机主教陈日君接受德国之声专访，批评教廷的做法是对中国可悲的投降，出卖了中国地下教会的教徒，逼他们走进鸟笼之中。陈日君又指教宗对中国并不熟悉，据他所知，这份“丑恶＂的协议不是来自教宗。 (01.03.2018)

据媒体报道，教宗方济各将承认7名中国政府委任的主教，而梵蒂冈和中方有关主教任命的框架协议已准备就绪并有望在数月内签署。近日，香港荣休主教陈日君在脸书上发表长文，批评梵蒂冈出卖中国的天主教会。 (02.02.2018)

本周一，陈日君通过博客表示，正在进行中的梵蒂冈教廷与北京当局的谈判堪称“灾祸”，会让中国大陆的教友承受苦痛。这也是香港荣休主教连日来又一次抨击梵蒂冈天主教庭与中国的谈判。 (07.02.2018)

（德国之声中文网）今年86岁陈日君曾在2002年至2009年担任天主教香港教区主教。本周六（4月7日），他获得了"德范受迫害基督徒基金会" （Stephanus Foundation for Persecuted Christians）颁发的人权将奖。该基金会表示，因为陈日君几十年致力于争取自由权利展现出来的勇气和毅力，决定将奖项颁发给他。颁奖仪式在国际人权协会（IGFM）的年会期间举行。

根据香港《苹果日报》报道，陈日君表示，这个奖项是为中国内地受苦的基督徒："希望他们知道这个世界有很多人关心他们" 。他说，自己只是为中国大陆的教徒领奖："里面（大陆）那些人不能出来，就算可以出来也拿不到奖"。他表示所得奖金将用于支援内地受压迫基督徒。陈日君还说，宗教自由是人权，但在中国就没有。

他表示，之前的得奖者为争取宗教自由吃过不少苦头，其中包括带头谴责伊斯兰国的主教还有修女，他承受的不算什么。陈日君还透露，他去年年底获得邀请到德国领奖，但一直担心中梵主教协议会在复活节期间签署，对是否出行犹豫不决，他说："如果真的签了，我就不能公开发言了，我不会公开反对教宗，现在既然没签，那我去欧洲多讲两句话，希望多一些人关心。"

上个月末，中国官方天主教会代表透露，关于主教任命权的磋商已经进入最后阶段。中国官媒《环球时报》援引中国天主教主教团秘书长郭金才报道称，北京方面与梵蒂冈有关主教任命问题的谈判已经进入"最后阶段"。不过梵蒂冈发言人驳斥此一说法："我可以确定的说，目前为止还没有任何圣座和中华人民共和国达成共识的迹象。"
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陈日君：希望教宗重新考虑对华政策

北京和梵蒂冈在1951年中断了外交关系。尽管随着中国的天主教徒人数日益增加，双方之间的关系有所缓和，但是主教任命问题始终是横亘在中梵之间的最大分歧。中国大约有1200万天主教徒，他们被分化成两部分，一边是政府主导、与信奉无神论的中共关系密切的天主教爱国会，另一边则是忠于梵蒂冈的非官方地下教会。

陈日君接受天主教通讯社(KNA)采访时强调，没有协议要好于一份坏的协议。在梵蒂冈教廷内部有一些人，比如教廷国务卿帕洛林（Pietro Parolin）"想不惜任何代价签署协议"，错不在教宗。

他尤其为所谓的地下天主教徒担忧："经过这么多年的痛苦。 罗马总是告诉他们：坚持住。现在突然变成：放弃吧。这真是个悲剧。"就连教堂内也得安装摄像头："梵蒂冈如何能对这样的政府抱有希望？"

上个月，陈日君在接受德国之声专访时也批评指出，如果签署中梵协议就是对中国可悲的投降，出卖了中国地下教会的教徒，逼他们走进鸟笼之中。

 

文木 / 安静 （天主教通讯社等）

 

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