 阿尔及利亚军机坠毁 257人丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2018
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时政风云

阿尔及利亚军机坠毁 257人丧生

一架军用飞机周三在阿尔及利亚首都阿尔及尔附近坠毁。据阿尔及利亚国防部提供的数字，坠机事故已造成至少257人死亡。

Militärflugzeug in Algerien abgestürzt (Reuters/R. Boudina)

坠毁军机残骸

（德国之声中文网）阿尔及利亚国防部公布的消息称，死者包括飞机的10名机组人员和247名乘客，他们大多是军方成员及其家属。此次事故是否有幸存者，阿国防部未做出说明。阿尔及利亚电视台播出的新闻画面上，可以看到失事地点附近的一片草坪上，遇难者尸体排放成许多行列。

官方的阿尔及利亚通讯社（APS）报道，飞机在从布法里克（Boufarik）军用机场起飞后随即坠毁。该机场位于首都阿尔及尔以南约30公里。

原因不明

失事飞机是一架俄罗斯制造的伊尔-76型4引擎飞机。根据制造厂家的说明，该机型可用于军用和民用，最多可载225名乘客。
观看视频 00:24

飞机为何在起飞后立即坠毁，原因尚不清楚。该飞机原计划飞往阿尔及利亚西部的廷多夫（Tindouf），那里也是活跃在西撒哈拉地区的独立运动武装"西撒哈拉人民解放阵线"（Frente Polisario）的所在地。该组织受到阿尔及利亚的支持。

阿尔及利亚执政党民族解放阵线党（FLN）秘书长阿贝斯（Djamel Ould Abbès）称，失事飞机的乘客中除军人外，还有26名西撒独立运动武装成员。

叶宣/凝炼（法新社、美联社等）

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