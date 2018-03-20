阿夫林告急 在德库尔德人呼吁欧盟斡旋 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

（德国之声中文网）德国库尔德团体秘书长巴萨尔（Cahit Basar)向德意志电台表示，阿夫林的库尔德人被置之不顾，欧洲应该作为调解人向土耳其发出更明确的信号，迅速结束战事，在叙利亚北部重新建立民主自治。

德国库尔德团体是德国境内土耳其-库尔德协会总会，自称是一个跨宗教和跨派别的团体。

谴责抢劫行为

拿下阿夫林市（Afrin)后，亲土耳其的叛乱武装，其中可能也包括与土耳其结盟的"自由叙利亚军"，开始洗劫战火中逃走的市民留下的民宅和商店。活跃人士和法新社记者报道，市中心可以看到武装分子用汽车、货车和拖拉机向外运输食品、电器、毛毯甚至摩托车和汽车。

叙利亚反对派团体对这种抢劫行为予以强烈抨击。反叛武装吉哈德伊斯兰组织的阿鲁齐(Mohammed Allusch)在推特上写道，"偷窃公共和私人财物是犯罪行为"。叙利亚反对派全国联盟前主席科达沙（Chaled Chodscha)也对抢劫行为予以谴责。

埃尔多安威胁扩大对叙利亚的攻势

土耳其总统埃尔多安威胁说，继阿夫林后，将在叙利亚东部扩大攻势，并进军伊拉克，向远至卡米什利（Kamischli)的库尔德武装人民保护部队（YPG)控制地区挺进。此外，如果需要，还将进攻库尔德工人党（PKK)在北伊拉克的"恐怖主义营地"。埃尔多安说，伊拉克北部的辛贾尔（Sindschar)是"堪地尔第二"，安卡拉已向伊拉克政府表示，他们必须解决这个问题，否则就由土耳其来解决。"我们将在某个夜里突然进军辛贾德，清除PKK。"

红十字会呼吁给出一条通往难民的通道

国际红十字会呼吁在阿夫林地区给出一条通往难民的通道。国际红十字会主席茂尔（Peter Maurer)在日内瓦表示，平民有权得到中立的、跨界别的援助，有权留下或者离开。大约20万人在交火中逃离了阿夫林，当地还有多少平民尚不得而知，估计在30到50万之间。

逃离阿夫林

发起进攻近两个月后，土耳其军队和其叙利亚同盟周日从库尔德武装人民保护部队（YPG)手中夺取了主要居住着库尔德人的阿夫林市。安卡拉政府认为，YPG和被禁的库尔德工人党关系紧密，是一个恐怖组织，并称进攻阿夫林是出于自卫。土耳其、欧洲和美国的恐怖主义组织名单上都列有库尔德工人党。埃尔多安威胁说，继阿夫林之后，还将进攻该地区的其它城市。长期以来，安卡拉一直试图阻止在与叙利亚和伊拉克交界的地区出现连成一片的库尔德势力区。

不过，土耳其副总理、军队发言人、博兹达（Bekir Bozdag)说，土耳其军队今后会撤离阿夫林，将这片与土耳其接壤、主要居住着库尔德人的地区交给其"真正的主人"。不过，他没有说明谁是"真正的主人"以及土耳其军队何时撤离。

乐然/李鱼（法新社、路透社）