 闲话德国：默克尔还是慈禧 | 非常德国 | DW | 26.03.2018
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非常德国

闲话德国：默克尔还是慈禧

画像上面带微笑的女人是德国总理默克尔吗？中国人从姿势和穿着上也会发现慈禧的影子。目前这幅画挂在德国自民党主席林德纳尔的办公室里。专栏作者张丹红目睹了画像的“交接仪式”。

Berlin - Merkel Portrait von Malerin Jiny Lan (DW/D. Zhang)

这是默克尔？怎么还有点慈禧的影子？

（德国之声中文网）这幅画的名称是"皇冠"。仔细看，皇冠是由一个头朝地的人群组成的。中国人对这群人不会感到陌生：中间是工农兵三位同胞，周围是来自亚非拉的国际友人。这一群人在文革期间经常做毛泽东画像的点缀，画外音是：全世界人民心向毛主席。

德籍华裔画家蓝镜从少年时代起就开始画这样的宣传画。不过她始终纳闷为什么在现实生活中见不到这些心向毛主席的外国友人。如果说这在当时的中国是艺术杜撰，那么在今天的德国已经成为现实。当然我们要把"毛主席"换成"默克尔"；而且涌来德国的不是国际友人，而被称为难民。现在，他们沉重地压在德国总理的头上。二十多年前来到德国的蓝镜说："难民给德国带来的经济、道义和文化的负担巨大。"

„Kaiserinwitwe“ Ci Xi (public domain)

蓝镜笔下的慈禧太后

尊严和负担成正比

孩提时代的蓝镜经常去曾是清朝皇室成员的姥姥家。有一次蓝镜发现了姥姥珍藏的一个华丽的冠饰。她问："谁愿意戴这么沉的东西？"姥姥回答："它是尊严和地位的象征，不是每个女人都有资格戴的。"从那一刻起，蓝镜知道：尊严和负担是连在一起的。"尊严越高，负担就越重。负担越重，你的行动就越迟缓。不行动，就会被现实超越"，蓝镜这样形容德国的尴尬处境。

两位今年年初向蓝镜索画的画廊老板都没有接受这一作品。一位是默克尔的粉丝，他认为没见过总理就为她画像是哗众取宠；另一位不喜欢默克尔，认为蓝镜把她画得太年轻，太美丽。看来，默克尔不仅使德国人两极分化，也把画廊老板分成了两个阵营。

Berlin - Christian Lindner und Malerin Jiny Lan (DW/D. Zhang)

林德纳和画家蓝镜合影

后来蓝镜在一次艺术活动上结识了自民党主席林德纳尔。她给他看了自己的作品。那一幅默克尔-慈禧画像使他激动不已，他立即表示想把这幅画挂在办公室。蓝镜则不只对自己的作品找到知音而欣慰，她认为林德纳尔和总理画像也很般配。"一个是年轻英俊的政治家，一个是年轻漂亮的女皇，这正是艺术的氛围。假如前社民党主席舒尔茨要这幅画，我还不想给他呢。"

他不想做"女皇"的臣下？

默克尔四度"登基"的第二天，蓝镜把总理画像送往柏林林德纳尔的办公室。"把如此艺术性的总理像挂在墙上，这是很诱人的一件事。画像传达着一个信息，同时给人女皇的联想，她要求臣下绝对服从"，林德纳尔说。去年11月，正是这位年轻的政治家拒绝服从默克尔，中断了组阁谈判。林德纳尔不想对默克尔和慈禧之间的可比性做进一步评论："这幅画给我们很大的评论空间。它邀请我们做各种思维的尝试。"

Berlin - Christian Lindner und Malerin Jiny Lan (DW/D. Zhang)

倒过来，又是另一番天地

它还邀请我们做另一个很实际的尝试：把画倒过来，因为艺术家将整幅画设计成沙表的结构。我问林德纳尔是否在立法期过半的时候让总理大头朝下，他笑着说："也许在这之前就倒过来。"听起来似乎他巴不得默克尔早日下台。为了纠正这一印象，林德纳尔说："这幅画也许是我个人情绪的晴雨表，从正挂还是倒挂可以看出我的心情如何。"

当有一天他厌倦了默克尔时，蓝镜将把她的作品拍卖。收入的一大部分她将捐给女权组织Terre de Femmes。

还剩下一个问题：为什么蓝镜把默克尔画得如此年轻美丽？"我想体会一下当年给皇帝画肖像的艺术家的感受。他们哆哆嗦嗦地拿着笔，尽量把皇帝画得漂亮一些。否则就可能被杀头。"

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