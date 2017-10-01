闲话德国：我和三胞胎共度周末

（德国之声中文网）七年前，我嫂子生了三胞胎（两男一女）。对我来说，这是回避中国计划生育政策的最佳方式。和他们出门不是一项简单的行动--尿布、水瓶，什么都要准备三份。现在他们好不容易进入了一个几乎什么都可以说做就做的年龄，我终于可以随心所欲地带他们外出活动了。周五晚上，我在网上查了北京正在上映什么儿童影片；其实这么好的天气更应当去公园；北京动物园也是永远受欢迎的节目，他们和我一样一到熊猫馆就走不动；或者我们出去吃饭？也许这些计划可以一项接一项地实施？

"姑姑！姑姑！"再见的喜悦难以言表。不过我还来得及问他们的意向，三个孩子已经铺开了作业的阵线。先是两页密密麻麻的数学题，大概一页有80道题。其中还包括应用题：农民收获了7棵白菜，14棵圆白菜，问白菜比圆白菜少几棵？圆白菜比白菜多几棵？把两筐菜抽象到一个数学公式，对一年级的孩子来说不是件简单的事情。"需要我检查一下吗？"我问他们。老大回答："不是需要，是必须。不然老师会生气的。"好好好，那我就检查三遍。好在一年级的内容对我来说并不吃力。

做完数学作业，我坚持"课间"休息，把从德国带来的礼物分发给他们。我和他们一起搭乐高。妈妈批评我："你这不是分散他们的注意力吗？"我说乐高有助于锻炼孩子们的精神集中。不过我不能不承认，他们在组建轮船和救护车的时候比刚刚做数学作业精神更集中。

一年级的数学题

作业马拉松

午饭后开始了高难度的项目--语文。先抄写30个生字，听写50个字词。之后是一篇讲各种动物尾巴功能的短文。我负责读短文和问题，他们在三个答案之间选择正确的。再之后是朗读。每个孩子要从一本故事上选择三个故事，大声阅读，最好的版本录下来，发给老师。我试着让他们选择三个同样的故事，这样我们可以一起练习。但是孩子有自己的主见，坚持选择了不同的故事。于是，我们不得不由小组练习进入单独训练。也许是我的要求太高，这一项作业惊人地耗时。

此刻我发现了德国和中国小学最大的差别所在：对家长的不同期待。德国小学对家长的期待值为零。老师甚至禁止家长帮忙。也许他们最希望家长是文盲，这样家长就不可能经受检查孩子作业的诱惑。是老师信不过家长还是想给家长没文化的孩子同等的机会？我到现在也没明白。中国的家长则必须做兼职的和义务的课外辅导教师，先是数学、语文和英文，之后水涨船高。最好在生儿育女之前先恶补一下各门功课。当我这样想着的时候，还不知道最大的挑战在等待着我。

学无止境

本文作者

晚饭后侄女将书法老师的一张字条交给我，上面写着："请同学们在父母帮助下调查自己姓氏的起源，画出字的发展，并用几句话说明。"我的天！又读了一遍才理解了作业的含义，决定自己接受这个挑战，让孩子们轻松一个晚上。下面是我调查的结果：

"我们张氏祖先以狩猎为生。因此象形文字中的'张'像一张弓。开始是站在地上狩猎，后来骑在马上，因此战国时期的'张'左边一张弓，右边一匹马。到唐朝的时候，'张'已经差不多是今天的样子。"

第二天，我让三胞胎把这几句话抄了下来，并让他们给不认识的字注了拼音。剩余的周日我们全部用来做英语作业。我们不仅没能实施我此前的任何设想，我们甚至足未出户。孩子们并没有给人很不开心的印象。相反，他们笑声不断，也许三人分担的"苦难"比较容易承受。最疲倦的大概是我这个姑姑。我对有学龄子女的中国父母充满了同情：他们一定没有想到辛辛苦苦把孩子哺育到上学之后自己却成了学校的人质！

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