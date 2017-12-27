长平观察：李文足们将笑倒长城

（德国之声中文网）"值此春暖花开时，几位妇女为了家庭团聚，为了骨肉不再分离，徒步行走在中国大地。"4月4日，"709"家属发出公告，人权律师王全璋失踪已达1000天，他的妻子李文足徒步寻夫，计划用12天时间，步行至天津，要求天津二中院对王全璋"有罪审判，无罪放人"，要求允许律师会见王全璋。

王全璋是中共打压律师"709"系列案中的最后一位仍在关押者。和"709"案中的若干人权律师一样，王全璋以被绑架的形式"失踪"于警方，然后被罗织罪名。"一罪不成，再生一罪"，一年不够，再关一年。在关押半年之后，王全璋被正式逮捕，涉嫌罪名是"颠覆国家政权罪"。在没有任何政治反对空间的中国，这样的罪名实在是太过奢侈，通常就是靠受害人的一些常识性言论、在身心虐待之下的口供和其他人的口供拼凑而成。但是，在王全璋案中，显然连这样的证据都凑不齐。警方也曾对家属称，王全璋不愿配合警方。

据被释放出来的人权律师透露，他们在"失踪"期间，都遭到非人的虐待，包括疲劳审讯、忍饥挨饿、强制吃药等等。王全嶂没有理由成为例外。而且，很有可能，被关押1000天，"活不见人，死不见尸"，正是他"不配合警方"的结果。

一个公民的日常功课

正如李文足对媒体所言：残忍、野蛮等词，用来描述这样一个政权都来说都太轻了。她提出的两个要求："有罪审判，无罪放人"和会见律师，简单得听起来像是一个笑话，然而这正是她和其他"709"家属长期坚持抗争的难以企及的目标，也是她要徒步走到天津的原因。

然而，这个政权疯狂但并不疯癫。它并不像一些人所想象的那样，或者是下面的执行者违背上意胡作非为，让领导难堪，或者上下都过分紧张，夸大其词，结果适得其反。他们非常清楚，一旦在常识上及格，就意味着政权不颠自覆。王全璋律师坚持长期坚守良知、信仰法律，代理法轮功案件、非法征地案件、劳教案、监狱虐待案和新公民运动案，不过是一个人权律师的日常功课，"颠覆政权罪"何其莫须有。但是，正是这些日常功课，让当局难以安宁。

李文足等"709"家属以惊人的勇气挺身而出，坚持抗争，做的也是一个公民的日常功课："为了家庭团聚，为了骨肉不再分离。"很多人不明白，对于"孤儿寡母"，为什么要派大量的警察和地痞流氓去骚扰，为什么不让一个幼儿正常上学？其实，让人民过正常的生活，已经是对专制政权的过高要求了。

亦哭亦笑亦抗争

"709"家属不愿屈从，要过正常人的生活的抗争，已经付出了巨大的代价，遭到警察不断的监控和骚扰，却决不退缩，可歌可泣。一方面，她们为营救丈夫而奔走呼号，另一方面，她们的行为也构成独立的公民抗争，是基本人权的有力倡导者，在沉寂的黑夜中闪闪发光。不久前，中国公民运动网将首次"杰出公民奖"颁发给了李文足，奖励她在营救丈夫的过程中表现出的勇气和顽强。

时事评论作家长平

"春季里来百花香，蝴蝶双双过粉墙……"如此诗情画意，却是为了唱出孟姜女遭遇的苦难。在这个中国古代的传说中，孟姜女的丈夫万喜良被暴秦抓去修建长城，她则千里迢迢送寒衣。得知丈夫被折磨至死，哭倒长城八百里。

李文足徒步寻夫让人们想起了这个凄惨的传说。人们看到，两千年来，专制社会在基本的结构上并没有太多的改变，如果说有的话，那就是今天李文足等"709"受害者家属面对的长城，比暴秦时期要精致、结识和庞大千万倍。

"正常生活的抗争"带来更大的力量。讲到丈夫王全璋律师在与世隔绝中可能面临身心酷刑，李文足也失声痛哭，悲伤愤怒。与此同时，她和战友们也嬉笑怒骂，尽力欢乐，甚至笑话连篇，鄙视专制政权及其仆奴。我相信终有一天，貌似强大得不可战胜的长城将在她们的笑声中轰然倒塌。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。