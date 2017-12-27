 长平观察：李文足们将笑倒长城 | 专栏:长平观察 | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

长平观察

长平观察：李文足们将笑倒长城

人权律师王全璋失踪1000天，他的妻子李文足在“709”家属的陪同下徒步寻夫。时评人长平认为，貌似强大得不可战胜的“长城”， 将在“正常生活抗争者”们的笑声中倒塌。

China Fan Lilin Frau von Menschenrechtsaktivist Gou Hongguo (picture-alliance/AP Photo/G. Shih)

李文足等"709"家属以惊人的勇气挺身而出，坚持抗争，做的也是一个公民的日常功课

（德国之声中文网）"值此春暖花开时，几位妇女为了家庭团聚，为了骨肉不再分离，徒步行走在中国大地。"4月4日，"709"家属发出公告，人权律师王全璋失踪已达1000天，他的妻子李文足徒步寻夫，计划用12天时间，步行至天津，要求天津二中院对王全璋"有罪审判，无罪放人"，要求允许律师会见王全璋。

王全璋是中共打压律师"709"系列案中的最后一位仍在关押者。和"709"案中的若干人权律师一样，王全璋以被绑架的形式"失踪"于警方，然后被罗织罪名。"一罪不成，再生一罪"，一年不够，再关一年。在关押半年之后，王全璋被正式逮捕，涉嫌罪名是"颠覆国家政权罪"。在没有任何政治反对空间的中国，这样的罪名实在是太过奢侈，通常就是靠受害人的一些常识性言论、在身心虐待之下的口供和其他人的口供拼凑而成。但是，在王全璋案中，显然连这样的证据都凑不齐。警方也曾对家属称，王全璋不愿配合警方。

据被释放出来的人权律师透露，他们在"失踪"期间，都遭到非人的虐待，包括疲劳审讯、忍饥挨饿、强制吃药等等。王全嶂没有理由成为例外。而且，很有可能，被关押1000天，"活不见人，死不见尸"，正是他"不配合警方"的结果。

一个公民的日常功课

正如李文足对媒体所言：残忍、野蛮等词，用来描述这样一个政权都来说都太轻了。她提出的两个要求："有罪审判，无罪放人"和会见律师，简单得听起来像是一个笑话，然而这正是她和其他"709"家属长期坚持抗争的难以企及的目标，也是她要徒步走到天津的原因。

然而，这个政权疯狂但并不疯癫。它并不像一些人所想象的那样，或者是下面的执行者违背上意胡作非为，让领导难堪，或者上下都过分紧张，夸大其词，结果适得其反。他们非常清楚，一旦在常识上及格，就意味着政权不颠自覆。王全璋律师坚持长期坚守良知、信仰法律，代理法轮功案件、非法征地案件、劳教案、监狱虐待案和新公民运动案，不过是一个人权律师的日常功课，"颠覆政权罪"何其莫须有。但是，正是这些日常功课，让当局难以安宁。

李文足等"709"家属以惊人的勇气挺身而出，坚持抗争，做的也是一个公民的日常功课："为了家庭团聚，为了骨肉不再分离。"很多人不明白，对于"孤儿寡母"，为什么要派大量的警察和地痞流氓去骚扰，为什么不让一个幼儿正常上学？其实，让人民过正常的生活，已经是对专制政权的过高要求了。　

亦哭亦笑亦抗争

"709"家属不愿屈从，要过正常人的生活的抗争，已经付出了巨大的代价，遭到警察不断的监控和骚扰，却决不退缩，可歌可泣。一方面，她们为营救丈夫而奔走呼号，另一方面，她们的行为也构成独立的公民抗争，是基本人权的有力倡导者，在沉寂的黑夜中闪闪发光。不久前，中国公民运动网将首次"杰出公民奖"颁发给了李文足，奖励她在营救丈夫的过程中表现出的勇气和顽强。

Chinesischer Journalist Chang Ping (Imago/epd)

时事评论作家长平

"春季里来百花香，蝴蝶双双过粉墙……"如此诗情画意，却是为了唱出孟姜女遭遇的苦难。在这个中国古代的传说中，孟姜女的丈夫万喜良被暴秦抓去修建长城，她则千里迢迢送寒衣。得知丈夫被折磨至死，哭倒长城八百里。

李文足徒步寻夫让人们想起了这个凄惨的传说。人们看到，两千年来，专制社会在基本的结构上并没有太多的改变，如果说有的话，那就是今天李文足等"709"受害者家属面对的长城，比暴秦时期要精致、结识和庞大千万倍。

"正常生活的抗争"带来更大的力量。讲到丈夫王全璋律师在与世隔绝中可能面临身心酷刑，李文足也失声痛哭，悲伤愤怒。与此同时，她和战友们也嬉笑怒骂，尽力欢乐，甚至笑话连篇，鄙视专制政权及其仆奴。我相信终有一天，貌似强大得不可战胜的长城将在她们的笑声中轰然倒塌。

 

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

DW.COM

被失踪6个月后江天勇被正式批捕

在与外界隔离6个月后，中国“709”系列案、知名人权律师江天勇被中国当局正式提出因涉嫌“颠覆国家政权罪”罪而正式批捕。他的妻子周二宣布了这一消息。 (06.06.2017)  

长平观察：公然酷刑给你们看

人权律师谢阳多番努力揭露酷刑真相。在本周一的庭审中，他否认自己遭受酷刑。时评长平认为，显而易见的被逼认罪，是公然的精神酷刑。 (09.05.2017)  

吴淦谢阳被定罪 德美政府强烈批评

中国人权活动人士吴淦和谢阳近日分别被当局定罪，吴淦更被判八年重刑。虽然中国政府选择在圣诞假期做出宣判，西方政府依然做出反应。德美分别对北京提出尖锐批评。与此同时，一份据信出自吴淦本人的声明公诸于世。 (27.12.2017)  

遭酷刑维权人士妻子出席美听证会

中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，对中共当局鼓励和支持使用酷刑提出控诉，恳请特朗普落实人权问责法案对中国侵犯人权的官员实施制裁。 (19.05.2017)  

欧中人权对话：谈了也白谈？不如不谈？

欧中人权对话已经进行了20多年，但人权人士认为，这一对话并未改善中国人权状况，而是成为了欧盟避免棘手话题的“挡箭牌”。七家人权组织由此呼吁欧盟暂时停止与中国之间的人权对话。 (19.06.2017)  

709事件两周年  家属继续争取

709事件两周年之际，人权律师谢阳的妻子陈桂秋接受本台采访时表示会继续为丈夫争取自由。也有活动人士表示不会放弃维护公民权利的决心。 (10.07.2017)  

长平观察：库克先生，不要拿法律当挡箭牌

苹果公司向中国审查制度让步，CEO库克辩称遵守中国法律。时评人长平认为，遵守限制言论自由的法律，是帮助专制政府打压人权。 (04.08.2017)  

相关内容

Hongkong Demonstration Solidarität mit Wu Gan, chinesischer Aktivist

吴淦谢阳被定罪 德美政府强烈批评 27.12.2017

中国人权活动人士吴淦和谢阳近日分别被当局定罪，吴淦更被判八年重刑。虽然中国政府选择在圣诞假期做出宣判，西方政府依然做出反应。德美分别对北京提出尖锐批评。与此同时，一份据信出自吴淦本人的声明公诸于世。

China Aktivist Wu Gan

709案最重量刑 吴淦被判8年“不忘初心” 26.12.2017

在西方国家的圣诞假期期间，中国司法部门加快了对部分维权和异议人士的审判速度。12月26日，司法机关对两名在“709大抓捕”中入狱的活动人士进行了审判。两人的庭审结果截然不同。

China Mordprozess Politiker Bo Xilai Gu Kailai

谢阳法庭上改口称未遭刑讯逼供 08.05.2017

本周一，“709”系列案人权律师谢阳涉嫌煽动颠覆国家政权和扰乱法庭秩序案在长沙市中级人民法院一审公开开庭审理。去年曾有报道称，谢阳在被拘押期间曾遭受过酷刑。但今年的庭审上谢阳则称这些报道是谣言。