长平观察：小猪佩奇也是一匹草泥马

（德国之声中文网）继小熊维尼(Winnie the Pooh)之后，小猪佩奇(Peppa Pig)又成为中国审查制度的牺牲品。这两个卡通人物，都因为太可爱了，被太多的人所熟悉，也就很容易被挑选来作为集体表达符号。

习近平有些神态让网民想起小熊维尼，说实话是抬举了他。但是极权统治者哪里会认为自己长得还不如一头熊？网监部门赶紧把它给禁了，让人哭笑不得。小猪佩奇学乖了：我就专心演好我的小猪，从来不谈国事，这样可以岁月静好了吧？她不知道的是，可爱到让成千上万的人小朋友们喜欢，那就已经是国事了。她可能更不知道的是，粉丝与偶像从来都是一种互相塑造的关系。记得崔健年轻时总是要辩白：我更看重音乐。粉丝们偏说：你的歌词太伟大了，句句都在讽刺政治！北岛也认为自己早年的诗并没有那么好，但是无数读者就是被《回答》激励了一生。

很多人觉得小猪佩奇更冤枉，她的目标观众是幼儿，谈的是友谊、协作与幽默。在中国，她还有一个任务，是教中产阶级家庭的孩子们学英语。可是孩子们会长大，会叛逆，需要偶像来代言--你这么可爱不找你找谁？于是，小猪佩奇变成了反抗社会规范的"社会人"，有了各种中国方言的配音，被用来纹身、装饰玩具和糖果，甚至还有人要搞相关主题公园。

极权政治反社会

有位育儿专家说过：七、八岁的孩子总是让父母迷惑，仿佛他们来到世间的使命，就是把大人气死。换句话说，孩子经历叛逆期，跟走路前经历爬行期一样，是成长的必经之路。压抑得越厉害，叛逆就越激烈。但是，极权社会不能容忍孩子们这样。当权者愿意让孩子们个个都穿着红军服，端着长枪，唱着仇恨西方的爱国歌曲，眼里冒着复仇的烈焰，而不允许他们在胳膊上贴上小猪佩奇形象的假纹身。

佩奇被称为"社会人"，借她叛逆的孩子们被认为很"社会"，这是一个很有意思的用语。《环球时报》的文章似乎想说，这是一个不准确的定义："社会人字面上的意思是'社会中的人'，但在网络语境下，它指的是那些与主流价值观背道而驰、通常受教育程度不高、没有稳定工作的人"， "他们游手好闲，是党努力培养的年轻一代的反面"。《人民日报》的文章则义正辞严地呐喊："毕竟，小猪佩奇再社会，也不能毁掉了孩子的童年，不能逾越规则和底线。"

《纽约时报》的记者有些困惑："表面上，小猪佩奇似乎完全适合中国政府对一个符合'社会主义核心价值观'的有序、和谐的网络环境的设想"，因为"小猪佩奇以'友谊、协作和感情为主题'"。这是怎么回事呢？

"社会人"是社会学的一个术语，它是人的本质特征。人是社会性的动物，都要"社会化"。"社会化"就是人内化社会和文化规范、融入社会并此由建构自己的社会身份及追求社会成就的过程。"自然人"社会化之后，才是一个完整的人。按照公民社会理论，国家分为政府、市场和社会三个部分，社会（公民自治）是对政府（权）和市场（钱）的救济之道。

极权政治控制一切。正如我曾经论述过的那样，它本质上是反人类、反文明的，因而是反社会的（也是反市场的）。我们不仅要看到"公民社会"在近些年成为敏感词，而且要明白从极权社会建立一开始，公民社会就不存在，而且社会就被污名化。为了方便控制，极权政治将每一个人都放在体制化的格子里。这在城市里叫"有单位的人"，在农村叫"某村某组人"。少数游离于单位之外的人，叫"社会上（里）的人"。官方对他们的正式称谓更加污名化，叫"社会闲杂人员"或"社会闲散人员"。这些人既包含勤勤恳恳的个体劳动者，老实巴交的中年失业者，也包括以叛逆自豪的年轻人，以及打家劫舍的地痞流氓，后两者都会骄傲地宣称自己是"混社会的"、"操社会的"。

从字面上看，"社会主义核心价值观"主张自由、平等、公正、诚信、友善等公民社会建设，但其核心是维护一党专制，否则这些价值观怎么可能和颂扬伟大领袖共处共生，而且那些真正呼吁自由平等的人士会被关进监狱。《环球时报》以一以贯之的毫不掩饰的社会达尔文主义姿态，称"与主流价值观背道而驰"的"社会人"，"通常受教育程度不高，没有稳定工作的人" ，"游手好闲"。显然，它的意思是，他们是应该被清理出高端城市的"低端人口"。

大概很多人已经忘了这只神奇的动物：它是来自南美洲的羊驼，却被中国网民给予由脏话谐音而来的名字--草泥马，并赋予它反抗的力量

草泥马世家

有人会说，小熊维尼和小猪佩奇以可爱为志业，被年轻人用来开开玩笑，无伤大雅；再说叛逆也是正常成长的一部分。党国太过敏感，误打误杀也。这样能为这两个无辜者辩解吗？党听了之后会从轻发落吗？非也。党打压的就是正常成长。任何正常成长的孩子，必然会要求真正的自由与公正--这对维持一党专制来说，无疑是致命的思想。

在这一点上，党向来比不明真相的群众更加眼睛雪亮：尽管有着不同的表达方式，但是从实质上说，小熊维尼和小猪佩奇也是"草泥马"。

大概很多人已经忘了这只神奇的动物：它是来自南美洲的羊驼，却被中国网民给予由脏话谐音而来的名字--草泥马，并赋予它反抗的力量。它很快成为网络明星，那首传唱一时的《草泥马之歌》，也是从经典动画《蓝精灵》主题歌曲改编而来、由天真可爱的童声集体演唱。熟悉中文的人，都能听明白其中以谐音表达的讽刺和愤怒--

在那荒茫美丽马勒戈壁，

有一群草泥马，

他们活泼又聪明，

他们调皮又灵敏，

他们由自在生活在那草泥马戈壁，

他们顽强勇敢克服艰苦环境。

噢，卧槽的草泥马！

噢，狂槽的草泥马！

……

不用说，草泥马很快遭到封杀。习近平上台之后，政治空气更加肃杀，马勒戈壁更加荒凉，草泥马生存环境恶化，濒临绝种。但是，投胎转世、遗传变异的新型抗议动物出现了，而且还会源源不断地出现。目前，它们是小熊维尼和小猪佩奇。

时事评论作家长平

一位体制内学者曾经解读"社会人"草泥马闹下笑话，但是我们不妨借鉴一下他的话：良禽择木而栖、良马择槽而卧，是社会流动的必然趋势……

一定还会有下一个。它是谁呢？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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