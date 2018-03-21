长平观察：厉害了，中国之声 | 专栏:长平观察 | DW | 22.03.2018

（德国之声中文网）"撤销中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台建制。对内保留原呼号，对外统一呼号为'中国之声'。"这是修宪大会之后中共中央重头文件《深化党和国家机构改革方案》中的一段话，其中多处用词不当或语法错误，倒也符合新一代领导人无知且蛮干的风格。

不少网民传播央视新闻联播"本台消息：撤销本台"取乐，其实文件本意不是真的要撤销，而是将几家官媒合为一家，取名为"中央广播电视总台"，对外称"中国之声"，据说英文名是"Voice of China"。

我相信美国之音（Voice of America）、德国之声的同行们感觉有些奇怪。法国国际广播电台（简称"法广"）曾经被中共官媒《环球时报》称为"法国之声"。名称类似的媒体还有"西藏之声"、"台湾之音"--以及历史上有过的"自由中国之声"、"亚洲之声"等等。这些媒体可能认为各自不同，但是在中共眼里都是"境外敌对势力之声"，中国一定要有自己的"之声"，而且要更加强大。没错，这不是取名的巧合，就是冲着你们的名字来的。

冷战并未结束

在宣告冷战结束近三十年之后，这个宣告不断地遭到质疑。《纽约时报》近年来发表了多篇文章，来自不同领域的多位作者都认为，冷战作为一种意识形态斗争，并没有过去。遗憾的是，这些文章大多还只是盯着俄罗斯霸权复苏，继续忽略中国角色的重要性。在中国多方面影响力都超过俄罗斯的今天，这是研究者们不应该犯的错误。

在长达半个世纪的冷战时期，为了打破社会主义阵营的新闻封锁，传播西方民主自由价值理念，以美国之音为代表的"之声"系列媒体，制作了大量的新闻和文化节目，通过短波到达目标听众，为西方的胜利作出了巨大贡献。冷战宣告结束之后，西方意识形态转向，这些媒体也告别旧使命，迎来新时代。它们要走出冷战思维，淡化宣传色彩，转型成为更加客观公正、独立全面的现代媒体。不仅媒体，冷战期间受政府鼓励和资助的研究机构、智囊团体也发生同样的变化。

二十八前年，中国学生和市民掀开了那场全球巨变的序幕。很快，社会主义阵营纷纷溃塌，而中国的前行者却倒在血泊之中。急于欢庆胜利的西方社会，掩耳盗铃地认为中国也进入了新的国际秩序。中国一方面虚与委蛇，一方面坚称"西方敌对势力亡我之心不死"，不仅没有像西方那样在情报研究及媒体领域"撤军"、"裁军"或"转业"，而且随着经济的强劲，继续以冷战思维投入更大力度，建设大外宣系统。"中国之声"是这个努力的结果之一。

"敌进我退，敌驻我扰"

本文作者长平

一边单方面宣称冷战结束，全面进入更多多元包容的后冷战时代；另一边却强化国家宣传机器，大举进攻自由世界。"中国之声"可以在全球互联网上畅行无阻，而"美国之音"、"德国之声"、"法国之声"、"西方之声"、"台湾之音"却被防火长城严防死守，甚至连冷战时期的短波环境都不如。

中国人一边怀揣易碎的玻璃心，动辄民族感情受伤害，另一方面又毫无顾及地在春晚小品中歧视非洲人，在网络上鄙视"阿三"（印度人）、"棒子"（韩国人）、"猴子"（越南人）和"鬼子"（日本人），他们脑子有毛病吗？中国政府一边发动"抵制圣诞节"运动，一边要将推动"春节文化"走向全世界，逻辑上有问题吗？西方人可能很容易看到其中的不公平，但是在中国政府鼓吹的国家主义思维中，这是"我们的胜利"。同样的道理，"境外敌对势力之声"火力减弱，并不意味着意识形态转型，而是"厉害了我的国"。

"中国之声"的强势出击，就是在这样的意识形态背景下，实践毛泽东的小流氓战略方针："敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。"西方社会不可能退到回冷战年代，但是同时也必须面对崛起之后的中国带来的挑战。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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