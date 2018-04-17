销量说了算 德国回声音乐奖惹风波

（德国之声中文网）英国有年度音乐"水星奖"，美国有格莱美奖，前者以推出音乐新秀为宗旨，后者以表彰出色的音乐成就为指南。但德国最重要的音乐奖回声奖却不同。该奖由德国唱片业协会和德国音乐产业文化所颁发，长期以来一直按前一年的唱片销量来进行评选。2017年虽进行了改革，一半由销量，一半由音乐界代表组成的专业评审团来决定获奖者，但评审团的权利也只限于从德国音乐排行榜前5名中做出选择。

回声音乐奖因此频频颁给一些老面孔。比如德国当红流行歌星海伦娜·菲舍尔（Helene Fischer）就获颁17项回声奖。几天后将首次在中国登台演出的"死裤子"(Die Toten Hosen) 流行乐队也是颁奖仪式上的常客。而另一个现象就是，诸如Frei.Wild、Böhsen Onkelz、Kollegah和Farid Bang这样有争议的乐队和歌手也成为回声奖得主。

并非首次

Kollegah、Farid Bang组合

摇滚乐队Frei.Wild2012年出的第8张专辑"你的敌人的敌人"曾登上德国专辑排行榜第一名，2013年获得回声奖提名。但后因右翼倾向被取消提名。2013年，该乐队再获提名。2016年，Frei.Wild得到了回声奖并在获奖感言中称，组织者终于修正了自己的错误。

今年的回声音乐奖再度引发强烈争议。在获提名时，说唱组合Kollegah和Farid Bang就因充满反犹主义、颂扬暴力的歌词而引起批评，迫使回声奖主办方召集伦理委员会进行讨论。该委员会虽对部分词句予以谴责，但却以艺术自由为由反对将该乐队剔出名单。4月12日，该乐队获得回声"国民嘻哈奖"，而这一天，在以色列正是大屠杀纪念日。

在德犹太人中央理事会前主席科诺布劳赫（Charlotte Knoblauch)强烈批评说，忘却历史、毫无品味的反犹主义偏见不是艺术，应该受到鄙视，并禁止在公共场合传播。"德国外长马斯称，颁奖给Kollegah和Farid Bang"令人羞愧"。

"死裤子"乐队歌手坎皮诺Campino在颁奖典礼上公开对Kollegah和Farid Bang予以强烈抨击。他也是在颁奖仪式上诟病这起丑闻的唯一一人。

颁奖典礼后，出于抗议，数位音乐人宣布将退回回声奖，包括终生成就奖得主、80岁高龄的克劳斯·弗尔曼（Klaus Voormann）、古典音乐奖得主南风四重奏乐团（Notos Quartett）等等。这起风波也带来了人事上的后果。德国文化理事会主席霍普内（Christian Höppner)宣布退出该奖顾问委员会。德国音乐产业协会宣布，将对颁奖机制进行改革。