金融界最大老虎项俊波被提起公诉

（德国之声中文网）中国最高检察院发布消息称，现年61岁的项俊波在先后担任央行副行长、农业银行行长及中国保险监督管理委员会（保监会）主席期间利用职权，"为他人谋取利益，或利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。"

项俊波在2011年被任命为中国保监会党委书记和主席。

去年4月，中纪委宣布项俊波因"涉嫌严重违纪，正在接受组织审查"。中共政治语境中，"严重违纪"往往是贪腐的代名词。

纪委调查启动后，项俊波随即遭到免职。

在项俊波担任中国保险监管部门负责人期间，中国保险业经历快速增长。项俊波本人推动放松监管，允许中国保险业者在海内外进行更多投资。

但是多家保险公司随后动用金融资产在房地产及非上市资产等领域进行风险度极高的收购投资，令中国保险监管部门头痛不已。

在今年3月两会之后的政府机构大调整中，中国保监会和中国银监会被新成立的中国银行保险监督管理委员会（银保监会）所取代。新机构的主席是前证监会主席郭树清。

郭树清和项俊波此前均曾担任过中国央行副行长及央行货币政策委员会委员。

石涛/凝炼（法新社）