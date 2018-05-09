金特会：我们是否期待过高？

（德国之声中文网）虽然美朝领导人高峰会晤的时间和地点都还没有公布，但是目前双方都争相在一些关键议题上表明立场，并且两国政府都强调这次会晤可能是60多年来朝鲜半岛问题取得外交突破的最佳机会，良机不可错失。

上周日，朝鲜外交部一位官员要求华盛顿放弃以武力威胁和经济施压来迫使平壤回到谈判桌的做法，并强调最后通牒式的威胁不能够强迫朝鲜放弃自己的核武器和导弹计划。

朝鲜中央新闻社援引了这位不具名官员称："如果美国把朝鲜民主主义人民共和国追求和平的意图错误理解为'软弱'，并且继续施压和军事威胁的话，这将无益于问题的解决。"

给华盛顿泼冷水

这一针对华盛顿的警示性表态是数周以来朝鲜首次作出显示强硬的表态，距离金正恩和文在寅举行南北朝鲜首脑历史性会晤也仅有九天时间。这也显示，在金正恩最终会见美国总统特朗普的时候，朝鲜也会对国际社会提出要求。

"近日来，美国试图误导舆论，总是强调朝鲜在历史性的板门店宣言中表明实现半岛无核化的意愿是所谓制裁和施压的结果"，这名朝鲜官员表示。平壤方面还批评美国空军在韩国部署F-22隐形战斗机的做法是在和平已经触手可及的关键时刻进行"蓄意挑衅"，华盛顿提出在未来的讨论中纳入人权议题也引起朝鲜不满。

而特朗普则表示，一旦发现朝鲜没有足够的诚意，他会随时离开谈判桌，与此同时诸多高级政要、外交官和军事将领都表示对于金正恩是否会真正信守承诺、关闭核武库和放弃洲际弹道导弹计划缺乏信任。

美朝峰会前的戏码

"这看起来很像是峰会之前的一些戏码"，东京国际基督教大学的助理教授纳吉（Stephen Nagy）对德国之声记者表示，"双方都希望能够以最强的立场进入谈判，各自也都有对于不同议题的优先考量次序。朝鲜将维持政权生存作为基本立场。……而我们则不能忘记他们这些年都在做些什么，他们是很擅长这一套的。他们很可能会漫天要价，但是仍然我行我素，

纳吉认为，金正恩最近将"示弱"的策略运用得极为娴熟，先后两次到中国与习近平会晤，还和韩国总统文在寅举行了历史性的会晤。朝鲜的魅力攻势初见成效，不仅平壤政权得到了认可，而且韩国和中国也都在考虑是否放松制裁。

但是纳吉认为金正恩志不在此，他还会试图通过宣布放弃核武计划来从国际社会获得更多的回报。"我认为他可能会要求美韩取消联合军演，美国可能会同意将演习地点改到远离非军事区的其它地区，而且他还会要求得到更多的发展援助，来发展朝鲜经济。"纳吉还猜测，要求国际社会取消制裁也会是金正恩提出的价码，此外还有朝鲜半岛和平协议，平壤会希望中国以作为朝鲜担保人的身份参与签署。

态度强硬化

美国特洛伊大学首尔分校的国际关系学教授平克斯顿（Daniel Pinkston）认为，朝鲜近日对美国发出的批评可能意味着平壤方面态度的强硬化，这也暗示金正恩应该会和特朗普当面进行讨价还价。"这是朝鲜数十年来一贯的世界观和意识形态路线，所以现在他们回到原来的言辞风格，我们也不应该感到意外"，他说。

平克斯顿认为，目前无法预测"金特会"的结果如何，也无法判断等到双方会面的时候两位领导人的状况如何，所以他对于朝鲜半岛问题的解决在短期内实现突破性进展持不乐观态度。

"我很怀疑事态会不会像有些人预言的那样进展顺利，尽管我们必须要问各方衡量成功的标准是什么"，平克斯顿表示，"我的感觉是，应该保持现实，不要把预期值设定的太高，因为如果一旦出现明显的失败，到目前为止所取得的一切成果将会全面崩塌，我们又会回到过去，回到几个月以前的高风险状态。"