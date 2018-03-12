 金正恩闪电访京？ 美日韩各界关切 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2018
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时政风云

金正恩闪电访京？ 美日韩各界关切

在四月朝韩会谈和预计五月朝美会谈前，居然传出金正恩密访中国的消息。“朝鲜高官”访京所为何事？

China Spekulationen über Geheimbesuch von Kim Jong Un in Peking (picture-alliance/dpa/AP/M. Schiefelbein)

3月27日北京街头交通管制和大批警力，让“金正恩到访”的猜测似乎更可信

(德国之声中文网) 据传朝鲜领导人金正恩有可能已经抵达中国北京访问。多家通讯社引述日媒报导表示，一位“朝鲜重要人士”搭乘专用列车到达，并下榻在戒备森严的旅馆。如果是金正恩，那将是他任内第一次出国访问。

金正恩和韩国总统文在寅4月下旬会谈5月还要跟美国总统特朗普碰面。朝鲜和盟友中国却未有相似安排。这次密访消息传出，可见双方虽因核武和长程导弹议题关係降温，但友好关系未变。

中国时事电子报《外国人看中国》创办人利明璋(Bill Bishop)说，“中国担心被冷落。朝鲜和美国直接会谈并不符合中国利益。”

首尔峨山政策研究院(Asan Institute for Policy Studies)访问学者车斗铉(Du Hyeogn Cha)认为到中国访问的不是金正恩，因为金上任以来就一直强调和中国对等的关係，第一次面对面的会议应该不会用这种偷偷摸摸的方式。他认为比较有可能的是金正恩派妹妹金与正出访，在两韩和朝美会谈前先安抚中国，一旦会谈失败还可以寻求中国支持。

Olympische Winterspiele 2018 in Südkorea | Kim Yo Jong & Kim Yong Nam (picture-alliance/AP Photo/F. Dana)

也有报道认为正在中国访问的是金正恩的妹妹金与正。

北京全城戒备

朝鲜护送车队週一晚间进入北京钓鱼台国宾馆，周围军警防备严密，每50到100公尺就有警力驻守。日媒NTV和NHK报导一列特别的朝鲜专车在严峻警戒下通过“中朝友谊桥”，抵达北京。

根据NTV报导，这列朝鲜列车的外观为绿色车体加上黄色线条，总计共21节车厢，与金正恩的父亲金正日过去访问北京时所搭乘的列车相似。

Sonderzug von Kim Jong Un (picture alliance/dpa/kyodo)

（资料图）朝鲜领导人的专列

另一个画面中，黑色车队在火车站等待，中国军人在月台处巡逻。但没有拍到下车的“重要人士”。

车站外广场一家商店的经理说，车站从下午就在警力戒备下封锁。

韩国媒体SBS则报导，中朝边界丹东旅馆的旅客被要求离开，旅馆饭店窗户也拉起窗帘避免旅客发现朝鲜专用列车通过。旅馆一直要到“重要人士”返朝，週三下午才重新接受订房。

路透社27日援引一位目击者的信息报道说，这辆疑似搭载“朝鲜高官”的神秘列车于当地时间当日下午驶离北京。

神秘的访客

美国白宫说无法确认这个讯息，韩国青瓦台也表示未能证实访京列车上是金正恩或是其妹金与正。中国外交部发言人则说，她目前不清楚这个“情况”也没有任何评论。中朝两国官媒也未有相关报导。

不敢搭乘飞机的朝鲜前领导人金正日也曾搭乘专用列车密访中国。两国媒体都是等到他返回朝鲜才透过官媒发布消息。

金正恩在2011年金正日过世后继任领导人，至今尚未正式出国访问，也没有接待过他国元首，连2013年蒙古总统拜访朝鲜都没有见过他。

金正恩打破朝鲜领导人上任拜访中国国家主席的惯例。北京当局也因为这个邻居的核武问题赶到挫折，甚至支持联合国对朝鲜进行更严厉的制裁。不过同时，中国担心朝鲜政权崩溃震盪会导致大量难民进入中国，也烦恼美国有可能在两韩统一后在中国边界部署军队。

  • Kim Il Sung signing truce with South Korea (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    年轻的领袖

    朝鲜的开国领导人金日成1948年在苏联的支持下建立了政权。朝鲜官方的历法“主体历”将金日成出生的1912年定的“主体元年”，是纪年开始。图为1953年金日成41岁时签署朝鲜半岛停战协定。

  • North Korea party congress 1980 (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    英雄崇拜

    在停战后的数十年，平壤宣传机器为金日成打造了一个领袖神话。因其1930年代抵抗日本军队的“抗战”经历，金日成被描绘成一个军事和政治天才。在1980年的朝鲜劳动党代表大会上，金日成宣布，他的儿子金正日将成为他的接班人。

  • North Korea Kim Il Sung 1992 (Getty Images/AFP/JIJI Press)

    金家王朝的真假神话

    直到最后一刻

    1992年，金日成开始撰写、出版回忆录《与世纪同行》。在讲述童年经历时，他称自己6岁时就参加了抗日，8岁加入独立战争。1994年金日成去世时，回忆录尚未完成。

  • North Korea Kim Jong Il (Getty Images/AFP/KCNA via Korean News Service)

    金家王朝的真假神话

    继承衣钵

    金日成去世后，其子金正日继承权力，此前他已在朝鲜政府高层有过多年的历练。金正日掌权的16年里，已经积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机。然而对现任和已故领导人金正日、金日成的个人崇拜却有增无减。

  • A flag with the picture of Kim Jong Il at a military parade (picture-alliance/AP Photo)

    金家王朝的真假神话

    新星升起

    历史学家普遍认为，金正日1941年出生于位于苏联远东地区的一个军营。但根据朝鲜官方的历史讲述，金正日的出生地是被朝鲜人视为圣地的长白山，生日则是1942年4月15日，即父亲金日成30岁那年。传说他出生那天，天空出现了一颗新星和两道彩虹。

  • Kim Jong Il sitting down with his son and three other family members (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    家庭内幕

    金正日有三个儿子和两个女儿。这张摄于1981年的照片上，金正日身旁是长子金正男，后排为金正男的姨妈成蕙琅和她的一双儿女。2017年金正男在吉隆坡机场离奇死亡，外交普遍认为是被谋杀。

  • Kim Jong Il and Kim Jong Un at a balcony (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    金家王朝的真假神话

    培养接班人

    2009年，西方媒体报道称，金正日已将幼子金正恩选定为自己的接班人。2010年两人首次一同在一次阅兵式上现身。一年后，金正日去世。

  • Bronze statues of Kim Jong Il and Kim Il Sung (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    父与子

    据平壤官方的说法，金正日去世时出现了一系列“神异”现象。朝鲜官媒报道，白头山突降暴风雪，冰封的湖面传出崩裂巨响，岩石上则出现闪光的字迹。金正日死后，平壤在其父金日成22米高的巨型铜像旁，也立起了金正日的塑像。

  • Kim Jong Un and Dennis Rodman in Pyongyang 07.09.2013 (picture-alliance/dpa)

    金家王朝的真假神话

    神秘的身世

    在突然登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，普遍估计其出生年份在1982到1984年间。有报道称他曾在瑞士接受教育。2013年，金正恩在平壤会见前NBA球星罗德曼，让人们颇感意外。

  • Kim Jong Un surrounded by crying female soldiers (picture alliance/dpa/Kctv)

    金家王朝的真假神话

    新世代偶像

    与父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜政权奉为神圣。2015年韩国媒体报道，朝鲜一份新的教师手册上称，金正恩3岁就会开车。2017年朝鲜官媒宣布，白头山上将建起一座新的领袖纪念像。

  • A propaganda balloon showing a cartoon of Kim Jong Un (picture-alliance/AP/A. Young-joon)

    金家王朝的真假神话

    氢弹在手

    金正恩上台之时年纪轻轻，之前又未曾像祖父和父亲那样有过“树立形象”的阶段，但他成功地掌控了权力。2017年其同父异母的兄长金正男被刺杀后，在海外，这位“冷血独裁者”的形象愈发得到巩固。金正恩执政后，也大力扩展了朝鲜的核武器库。

    作者: Darko Janjevic


夏立民/罗法 (法新社、路透社、美联社)

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