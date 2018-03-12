金正恩访中国？ 美日韩各界关切 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2018

在四月两韩会谈和五月朝美会谈前，居然传出金正恩正密访中国的消息。“朝鲜高官”访京所为何事？
(德国之声中文网) 据传朝鲜领导人金正恩有可能已经抵达中国北京访问。多家通讯社引述日媒报导表示，一位“朝鲜重要人士”搭乘专用列车到达，并下榻在戒备森严的旅馆。如果是金正恩，那将是他任内第一次出国访问。
金正恩和韩国总统文在寅4月下旬会谈，5月还要跟美国总统特朗普碰面。朝鲜和盟友中国却未有相似安排。这次密访消息传出，可见双方虽因核武和长程导弹议题关係降温，但友好关係未变。
中国时事电子报《外国人看中国》创办人利明璋(Bill Bishop)说，“中国担心被冷落。朝鲜和美国直接会谈并不符合中国利益。”
首尔峨山政策研究院(Asan Institute for Policy Studies)访问学者车斗铉(Du Hyeogn Cha)认为到中国访问的不是金正恩，因为金上任以来就一直强调和中国对等的关係，第一次面对面的会议应该不会用这种偷偷摸摸的方式。他认为比较有可能的是金正恩派妹妹金与正出访，在两韩和朝美会谈前先安抚中国，一旦会谈失败还可以寻求中国支持。
北京全城戒备
朝鲜护送车队週一晚间进入北京钓鱼台国宾馆，周围军警防备严密，每50到100公尺就有警力驻守。日媒NTV和NHK报导一列特别的朝鲜专车在严峻警戒下通过“中朝友谊桥”，抵达北京。
根据NTV报导，这列朝鲜列车的外观为绿色车体加上黄色线条，总计共21节车厢，与金正恩的父亲金正日过去访问北京时所搭乘的列车相似。
另一个画面中，黑色车队在火车站等待，中国军人在月台处巡逻。但没有拍到下车的“重要人士”。
车站外广场一家商店的经理说，车站从下午就在警力戒备下封锁。
韩国媒体SBS则报导，中朝边界丹东旅馆的旅客被要求离开，旅馆饭店窗户也拉起窗帘避免旅客发现朝鲜专用列车通过。旅馆一直要到“重要人士”返朝，週三下午才重新接受订房。
神秘的访客
美国白宫说无法确认这个讯息，韩国青瓦台也表示未能证实访京列车上是金正恩或是其妹金与正。中国外交部发言人则说，她不清楚这个消息也没有任何评论。两国官媒也未有相关报导。
不敢搭乘飞机的朝鲜前领导人金正日也曾搭乘专用列车密访中国。两国媒体都是等到他返回朝鲜才透过官媒发佈消息。
金正恩在2011年金正日过世后继任领导人，至今尚未正式出国访问，也没有接待过他国元首，连2013年蒙古总统拜访朝鲜都没有见过他。
金正恩打破朝鲜领导人上任拜访中国国家主席的惯例。北京当局也因为这个邻居的核武问题赶到挫折，甚至支持联合国对朝鲜进行更严厉的制裁。不过同时，中国担心朝鲜政权崩溃震盪会导致大量难民进入中国，也烦恼美国有可能在两韩统一后在中国边界部署军队。
夏立民/罗法 (法新社、路透社、美联社)
两国高级别代表团定于下周四在边境停战村板门店举行会谈，为文在寅与金正恩会面做准备。计划4月底举行的这次南北峰会将是1953年以来朝韩领导人第三次会面。 (24.03.2018)