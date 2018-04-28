金正恩：无核化决心已定

（德国之声中文网）据中国媒体援引中国外交部的新闻发布报道，金正恩在与王毅会谈时，强调了朝鲜核裁军的决心。他表示，实现半岛无核化是朝方的“坚定立场”，一段时间以来，半岛局势出现的积极变化有利于半岛问题的和平解决。朝方愿通过恢复对话，建立互信，探讨消除威胁半岛和平的根源。

王毅则称赞了朝鲜政策立场的转变以及朝韩领导人的会晤成果。他表示，朝方“审时度势，果断决策”，引导朝鲜半岛局势出现积极变化。王毅称，朝韩领导人的板门店会晤为半岛问题政治解决带来了有利契机。中方支持半岛终止战争状态、实现停和机制转换。

中国外长还表示，《板门店宣言》是一份“划时代”的文件；中国支持朝鲜战略重心转向经济建设，支持朝方在推进无核化进程中“解决自身正当安全关切”。

此前一天，王毅同朝鲜外相李勇浩举行了会谈。王毅是多年来到访朝鲜的级别最高的中国官员。

下周三，日本首相安倍晋三将在东京款待中国总理李克强和韩国总统文在寅。这将是中国总理8年来首次访日，也将是韩国总统6年来首次访日。上一次的中日韩三国峰会是2015年11月在首尔举行的。

届时文在寅将向中日两国领导人通报与金正恩首次会面的情况。上周五（4月27日），文在寅与金正恩在板门店举行历史性会晤，双方就实现朝鲜半岛无核化的目标达成共识。

两位领导人还就签订和平协议，取代1953年朝鲜战争结束后的停战协定达成一致。双方同意尽可能在今年内就签署有关协议。就此朝韩将同美国、或同美中两国举行会谈。

金正恩与文在寅在板门店

"驻韩美军与和平协议无关"

首尔表示，如果南北双方签署和平协议，美国不应撤出驻守在韩国的军队。韩国总统府青瓦台发言人金宜谦(Kim Eui-kyeom)周三表示，驻韩美军的去留是韩美之间的议题，"与签署和平协议无关"。这番表述是针对韩国总统特别顾问文正仁(Moon Chung-in)本周发表在一篇客座文章作出的，文章称，如果南北朝鲜签订和平协议，美国在韩国驻军就失去了正当的理由。

目前美国在韩国驻札有28500名士兵。平壤一再提出美国撤军的要求，作为朝鲜放弃导弹及核武计划的条件。在"文金会"之后发表的声明中，并没有提及这一诉求。韩国方面则表示，在中国和日本发生军事冲突的情况下，驻韩美军也可起到调停的作用。

韩国财政部长金东兖（Kim Dong-yeon）周三表示，韩国政府正在讨论对与北方的经济合作项目进行资助的可能。他说："我们在着手进行准备，涉及如何筹备、如何与国际社会合作，以及如何资助（可能的南北合作项目）。"他同时强调，与平壤间的任何项目都必须首先经过国际社会的认可。

上周朝韩领导人峰会期间，双方还就"采取实际步骤，连接和更新铁路和公路"达成共识。不少人士推测，一旦国际社会对朝鲜的制裁松动，南北双方将开展共同的基础设施建设项目。



