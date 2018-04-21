金正恩又撒空头支票？

（德国之声中文网）本周六朝鲜领导人宣布中止核试验的举动，在他与特朗普会面之前又立下了一个里程碑。就在不到一年前，在金正恩威胁要攻击美国关岛后，特朗普还喊话要让世界见识前所未有的"怒与火"。

许多朝鲜问题专家在对金正恩的表态表示欢迎的同时也表达了质疑，指出平壤并未释放出裁减武器的信号，而金正恩希望从美国方面得到什么让步也难以预料。

"金正恩迄今做出的所有宣布都是可以不算数的，都只是空洞的许诺，而朝鲜在信守承诺方面口碑可不好"，华盛顿保守智库"国家利益中心"（Center for the National Interest）的防务问题专家卡加尼斯（Harry Kazianis）表示。

去年9月以来，朝鲜没有进行过核试验，上一次弹道导弹试射是在去年11月。不过卡加尼斯提醒说，如果金正恩在与韩国总统文在寅以及与特朗普的的会面中得不到他想要的东西，可能很快故伎重施。"因此国际社会要抱持希望，但不能盲目轻信。"

一些分析人士甚至给舆论泼冷水，称平壤只是宣布暂停试验，这等于间接坐实了朝鲜已是一个拥核国家的地位，而不是向无核化的方向迈进。

约翰·霍普金斯大学朝鲜问题研究所的资深研究员维特（Joel Wit）则对某些人士充满质疑的反应不以为然。他认为，目前很清楚的一点是，金正恩现在力图实现政策转向，焦点从发展核武转移到推动经济现代化，而最新的表态突出了这一方向。"一些步骤是没有人预料到的。"

就在去年9月，金正恩和特朗普还大打口水战。特朗普称金正恩是"玩火自焚的火箭男"，虽然他此前曾赞许金正恩是个"聪明的家伙"，金正恩则回击称特朗普是"神志不清"的老人。

尽管特朗普对金正恩态度反复，卡加尼斯认为特朗普的持续施压，包括在联合国安理会及其他国家支持下越来越严厉的对朝制裁，也促成了平壤态度的转变。"如果没有特朗普的动作，朝鲜在几星期前就可能进行了新的导弹试射，或许有是一枚洲际弹道导弹。"

维特也认为特朗普政府对最近的动向起到了推动作用，但他指出，于美国相比，朝鲜有着自己更明确的长期计划。"这些步骤并非一时冲动"，他说，金正恩宣布停止核试，为他与文在寅和特朗普的会面创造了更好的气氛，但同时也让特朗普政府陷入更大压力，他们比须更认真地谈判，力图取得一个积极的结果。

美国的目标是在朝鲜半岛北部实现彻底的、可验证的、不可逆转的无核化。而据文在寅称，平壤希望获得安全保证。朝鲜长期以来要求美过从朝鲜半岛撤军，并结束对韩国提供核保护伞的角色，而对华盛顿来说这一条件是不可想象的。

美国新闻网站Axios援引华盛顿战略与国际研究中心的朝鲜研究项目负责人维克多·查（Victor Cha）表示，"对所有这些问题束手无策"，是特朗普政府对朝鲜的让步所能做出的反应。"没有人认真地考虑美国政府想放弃什么，放宽制裁？谈和平协议？关系正常化？还是在韩国的军演？反导系统？"

叶宣/文木（法新社）