金正恩也难过 偕中国大使探望受伤游客

(德国之声中文网) 朝鲜中央通讯社在周二稍早报导，金正恩亲自到平壤与中国大使会面，随后探望了医院里的生还者。朝鲜媒体一向以宣传政策为重，此次报导中国游客遭遇车祸的消息，实为罕见。

"他说他为这场意外感到万分悲恸。当他想到这些人们都与亲人天人永隔，就难以自己。" 朝鲜中央通讯社报导。

每年有数以万计的中国游客前往朝鲜观光，其中有很多是从中国的边界城市丹东搭火车前往。对某些人来说，朝鲜让他们有机会揣摩共产中国数十年前的面貌。

金正恩探访医院被视为是向中方展现对中国旅客的重视。中国是朝鲜唯一的盟友，然而两者之间的关系因多次核武与导弹试验变得紧绷。北京政府去年选择支持美国，执行一连串的经济制裁。金正恩在月底与韩国总统文在寅见面，五月排定与特朗普面对面会谈。在那之前，他明显表示修补中朝关系的意愿。除了这次去医院探访伤者之外，他在三月时也远赴北京密访习近平。

朝鲜旅游车祸惊魂

中国外交部指，4月22日晚上朝鲜黄海北道发生严重交通事故，导致32名中国游客及4名朝鲜职员死亡，意外中只有2名中国游客生还，情况危殆。根据中央电视台中文频道拍摄事故地点，现场倾盘大雨，一辆蓝色大巴四轮朝天，部分人在医院接受治疗。而中央电视台英文频道则一度在推特上发文，称一辆旅游大巴从桥上堕下，超过30人死亡，但有关讯息随后被删除。

中国外交部启动应急机制，派出驻朝外交人员赶赴现场，核实详情。中国卫生部门发表声明，派遣医疗专家队伍，携同药物及仪器前赴当地协助救治生还者。

黄海北道位于两韩边境地带，区内的开城是韩国古代首都，尤其受游客欢迎。根据韩国一个智库组织估算，朝鲜游客当中多达八成来自中国，估计每年带来4400万美元旅游收益。中方统计2012年有超过23万中国人到朝鲜旅游，但官方2013起没有再公布相关数据。

罗法/李芊/夏立民（路透社等）