(德国之声中文网) 3月25至28日，北韩领导人金正恩对中国进行非正式访问。中国官媒新华社公开双方合照与谈话内容，解答了外界多日的臆测。

就大众所知，这是金正恩自从2011上任以来，第一次出国进行访问。

从中国官媒发布的报道得知，习近平和夫人彭丽媛热情欢迎金正恩及夫人李雪主访问中国，并在人民大会堂举办欢迎仪式与欢迎宴。

致力于半岛无核化

根据新华社报导，金正恩告诉习近平他正在"致力于半岛无核化"。

会谈中，金正恩表示: "我们决心将北南关系转变成和解合作的孤线，举行北南首脑会晤，愿意同美方对话，举行朝美首脑会晤。" 他也说道，如果南朝鲜和美国"以善意回应我们的努力"，则半岛无核化的问题是"能够得到解决的。"

中国是朝鲜最密切的盟友，但是在中国针对核武问题，配合联合国对朝鲜执行经济制裁之后，双方的关系出现紧张。

双方期盼加深中朝情谊

根据新华社报导，金正恩对习近平再次当选国家主席致贺。"按照朝中友好传统，我理应来中国向您当面致贺。" 并说道: "当前，朝鲜半岛局势急速前进，发生不少重要变化，从情义上和道义上，我也应该及时向习近平总书记同志当面通报情况。"

他也提到想要加深中朝合作关系。"我此次来访，希望与中方同志们见面，加强战略沟通，加深传统友谊。" 他并表达希望与习近平 "经常见面，并透过互派特使、致亲笔信等方式保持密切沟通，把高层会晤对两党两国关系的引领发展到新水平。"

习近平也表示愿通过互访、互派特使、互致信函等多种方式经常保持联系。

红毯待遇

在会谈前，习在人民大会堂铺设红地毯，为金正恩与夫人李雪主举行欢迎仪式。会谈后，举行了欢迎宴，并共同观看文艺演出。

金正恩在欢迎宴致辞: "我同习近平总书记就发展朝中两党两国关系、各自国内形势；维护朝鲜半岛和平稳定等进行了成功会谈。"

访问期间，习近平与夫人彭丽媛在钓鱼台国宾馆养元斋为朝鲜伉俪举办了午宴，也邀请金正恩参观中国科学院创新成果展。

金正恩近期会谈

朝鲜领导人金正恩与韩国总统文在寅不久前宣称他们正在规划于四月举行会谈。若此会谈如期举行，这将会是从1953韩战结束以来，第三次朝韩首脑会晤。

首尔方面表示，朝韩两国的高层官员已经相约3月29日商讨四月会晤的准备事宜。这场会谈旨在缓解平昌冬奥之前的朝韩一触及发的紧张关系。

美国总统特朗普与金正恩也计划于五月底之前举行会谈。

罗法／谢菲(综合报导)

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



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