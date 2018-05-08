金习会晤 意在白宫？

（德国之声中文网） 中国国家主席习近平希望保护北京的战略利益，保证其在朝鲜半岛问题解决进程中的发言权。尤其维持一个对华友好的平壤政权，可以充当和"三八线"以南的韩国及其盟友美国之间的战略缓冲区。在金正恩赴大连会见习近平之后的第二天，美国国务卿蓬佩奥周三就到访朝鲜，以最终敲定美朝领导人峰会的具体细节安排。

金正恩在与习近平的会晤中，表达了在朝核谈判中渴望得到中国支持的态度，尤其他呼吁"采取分阶段、同步性的措施"以实现半岛无核化和持久和平的表述，其实与特朗普要求平壤立即停止核计划的立场相左。

"我认为习近平希望避免'特金会'产生出人意料的结果"，华盛顿智库"战略与国际研究中心"的亚洲事务高级顾问葛来仪（Bonnie Glaser）对此分析道。

继三月底金正恩在未经提前对外宣布的情况下访问北京之后，本周初这位朝鲜领导人再次飞赴大连，与中国国家主席习近平进行会谈。美国企业研究所（American Enterprise Institute）的研究员马明汉（Michael Mazza）表示，这次的大连会晤也非常重要，因为按照原本的计划，在金正恩再次访华之前，习近平应该先对朝鲜进行回访。而金正恩在短短时间内再次赴华，也说明在经历了长时间的冷淡之后，他最终接受了自己在双边关系中的"小伙伴"角色。

金正恩在会谈中强调，只要"有关方面消除对朝敌视政策和安全威胁"，朝方就没有必要拥核，无核化是可以实现的。这个"有关方面"明显是指向美国。

金正恩三月份才访问过北京

目前，特朗普与金正恩会晤的确切时间和地点安排都没有正式公布。美国官员表示，除了最后敲定这些细节之外，蓬佩奥此次访朝还将努力促成三名被平壤关押的美国公民获释。此前特朗普也一直暗示此三人重获自由指日可待。此前，朝鲜方面曾经表示对华盛顿的表态不满，因为美方多次暗示，金正恩是迫于强大压力才不得不回到谈判桌。

据白宫方面称，特朗普周二和习近平通了电话，就这次大连会晤以及"朝鲜半岛近期局势发展"进行了讨论。

"特朗普总统和习近平主席就持续实施对朝制裁措施直至平壤彻底放弃核计划和导弹计划的重要性达成了共识"，白宫透露。

中国研究学者葛来仪认为，习近平希望确保中国的利益在美朝谈判过程中得到保护。北京最低的要求是，"假设朝核谈判正式开始，中国一定要在谈判桌上有一席之地"，她说。

金正恩也希望能够征求中国的帮助，来说服特朗普在要求朝鲜停止核计划方面保持一定的灵活性。

马明汉也认为，在美朝领导人会晤之前连续两次接待金正恩来访，也说明习近平最起码在象征性地强调，"中国在朝鲜半岛问题上占据主导地位"。

伦敦大学亚洲学院中国研究员院长曾锐生（Steve Tsang）表示："对于习来说，最关键的讯号就是中国在朝鲜半岛问题解决进程中扮演的关键角色，这次大连会晤旨在强调这一信号，尤其是向特朗普。"

曾锐生还分析道，在另一方面，金正恩可能希望通过大连会晤来释放的信号是"中国仍然是朝鲜的盟友，如果特朗普把交易筹码抬得太高，北京会支持平壤"。

雨涵/达扬（美联社）