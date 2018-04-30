重蹈"汉芯"覆辙？ 贸易战背后的中美科技之争

(德国之声中文网) 这场围绕着高科技领域的中美较量，其"主战场"并非光鲜靓丽的互联网行业，而是平时并不引人注意的半导体工业。用半导体材料制造的芯片，是一切电子产品的核心部件。目前，全球最主要的芯片厂商都来自美国，英特尔、高通等企业在该领域深耕数十年，积累了无数的经验、技术以及专利。韩国、台湾等半导体产业相当发达的国家和地区，也都是美国的重要盟友。

芯片已经成为了中国进口贸易额最大的商品之一，其年进口额一度超过石油。这也意味着，中国在该领域非常依赖美国的技术。

就在今年4月，华盛顿宣布禁止中国电信产业巨头中兴集团从美国采购任何产品。还有报道透露，美国政府也已经对华为展开了调查。

目前，中兴与华为的各类产品都需要来自美国的芯片。在这一背景下，中国方面感受到了巨大的压力，认为有必要掌控科技行业产业链上的每一个环节。最近两周，中国国家主席习近平多次强调，关键技术、核心科技、国之重器必须立足于自身。他于4月26日在武汉一科技企业参观访问时说："过去在外部封锁下，我们自力更生，勒紧裤腰带、咬紧牙关创造了'两弹一星'，这是因为我们发挥了社会主义制度优势--集中力量办大事。下一步，科技攻关也要这样做，要摒弃幻想、靠自己。"

华盛顿方面担心的正是这一点。美国政府对中国产品发起的"301调查"中，北京在半导体等科技行业的追赶政策占据了重要篇幅。特朗普正是依据"301调查"之报告宣布对众多中国产品加征关税。

高度依赖美国芯片

在芯片领域，中国对进口芯片的依赖度高达80%。北京方面正致力于改变这一状况。美国的报告指出，中国中央政府以及地方政府在2014年后已经累计投入了1000亿美元发展半导体工业。其中，国家集成电路产业投资基金投资了约200亿美元。而在美国颁布针对中兴集团的禁令之后，中国官员透露，目前正在筹划设立该领域的第二个国家基金。

在香港上市的国资企业华虹半导体就是中国该政策的受益者之一。就在今年 一月，获得了国家集成电路产业投资基金近10亿美元注资的华虹，决定斥资25亿美元在无锡市建立一条12寸晶圆生产线。除了获得国家基金的注资，华虹还获得了税收减免等政策性优惠，并有望获得国有银行的融资贷款，而无锡当地政府也将为该企业提供土地使用、人才招聘等多方面的便利。

国家集成电路产业投资基金总共有50余个项目，投资对象包括从事芯片设计、芯片测试、半导体材料生产等业务的各类企业。

即将启程访问中国的美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)本周表示，中国的计划"令人害怕"，中国的贸易赤字"部分原因就是这种恶劣的做法所引起"。此前，美国政府已经多次阻止了中国企业收购美国半导体企业的企图。

不过，分析人士指出，尽管中国在该领域投入巨大，但是目前依然显著落后于美国的半导体行业。长年研究中国科技政策的宁波诺丁汉大学分校的社会学者曹聪在接受法新社采访时指出，中国的巨大投入要收到实效，还需要很多年时间。他还认为，与飞机制造、高铁等行业不同，由国家主导的投资行为在直接面向消费者的半导体领域可能并不会非常有效，"终端消费者不愿意使用二流的科技产品。"因此，曹聪认为，国家主导投资可能会导致资金流向错误的方向。

就在十多年前，被誉为在芯片国产方面取得重大突破的"汉芯"项目一度获得了中国当局的慷慨注资，但是，该项目后来被揭露严重作假，项目负责人只是将进口的美国芯片上的字样磨除，随后再重新喷涂，伪装成自主研发的芯片。

文山/乐然/(路透社、法新社)