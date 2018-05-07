 部份示威者获释 普京就职照常举行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2018
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时政风云

部份示威者获释 普京就职照常举行

普京此次就职将正式宣告这位俄罗斯总统迈入第四个总统任期。尽管他在就职前一天释放了他的头号反对者纳瓦利内，却仍然没有平息国际组织的批评。

Russland Präsident Wladimir Putin in der Kreml (Getty Images/AFP/Sputnik/M. Klimentyev )

普京的就职典礼在克里姆林宫举行。

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京周一在莫斯科克里姆林宮举行就职典礼，开始他的第四个任期。法新社报导，这次的就职典礼比2012年低调，尽管中国官媒新华社报导其规模十分盛大。

俄罗斯官媒俄新社(RIA)亦报导了普京就职典礼的流程: 在庄严的乐曲声中，总统当选人普京走过格奥尔吉耶夫斯基大厅和亚力山德罗夫斯基大厅，走到台上。之后，宪法法院院长请当选人宣誓，他便将右手放在俄罗斯联邦宪法上宣读誓词，正式就任总统。根据《俄罗斯联邦总统选举法》, 就职典礼在中央选举委员会正式公布选举结果后三十天举行。举行典礼的安德烈夫斯基大厅曾在苏联时期遭到破坏，现在的大厅是按照原样修复而成。

就职前大规模拘捕示威者

典礼前的周六，反对党领袖纳瓦利内(Alexei Navalny)号召反普京大游行，在莫斯科希金广场(Pushkin Square)短讲后即遭到逮捕。

周日，纳瓦利内获释，他表示"就算可能再次入狱，这次行动仍然很值得"。他说他已经被诉以非法集会与反抗警方的罪名，而这两条罪名最高可以判处15年监禁。他将在周五前往法庭受讯。

现场除了纳瓦利内，还有上百名民众一同遭到警方逮捕。

Russland Protest gegen Putin in Moskau Kosaken (Getty Images/AFP/M. Zmeyev )

莫斯科的游行在就职典礼的前两天举行，遭到警方批为非法集会，以警棍驱离民众并进行大规模逮捕。

关注俄警在社运中拘捕行动的非政府组织OVD-Info表示，周六共有90个乡镇响应该抗议行动，各地共1,575名民众因此遭到逮捕。尽管俄罗斯官方的人权委员会宣称658名在莫斯科遭到拘禁的人当中，已经有八成获释，外界仍不确定实际上还有多少人被拘留在警局。国际特赦组织批评俄罗斯警方逮捕与殴打抗议民众的行为"令人发指"。

普京这次是第四次就任总统，其中2008年到2012年之间，普京受到宪法限制不得连任，便支持梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)出任总统，自己以总理身份掌握实权。

纳瓦利内是普京最大的政敌，去年被俄罗斯中央选举委员会禁止参加总统大选，多次发起全国性抗议活动，成功集结上万支持者参与反普京和反腐败的示威游行。其中不乏年轻人。

罗法/李芊(美联社、德新社、俄新社)

  • Vladimir Putin in a KGB uniform

    弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路

    入读克格勃学校

    1952年，普京出生于圣彼得堡，这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿，据称，柏林墙倒塌后，普京曾烧毁大批克格勃文件。

  • Putin stands with former St.Petersburg mayor Anatoly Sobchak

    弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路

    走上仕途

    这张图片上可以看到普京站在圣彼得堡市长索布恰克身边，此人也是他走上仕途的伯乐。索布恰克曾是普京上大学时的教授，他任命普京担任国际事务顾问。尽管后来普京卷入一场腐败丑闻，但他和索布恰克的友谊使他最终保住了乌纱帽。

  • Boris Yeltsin and Vladimir Putin

    弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路

    火箭般的升迁速度

    普京很快离开彼得堡前往莫斯科。1997年，他在时任俄罗斯总统的叶利钦团队中谋得一个中级职位。而正是这个中级职位，使得普京得以在俄罗斯政坛广结善缘，为其日后在政坛的快速升迁奠定了基础。

  • Funeral of Anatoly Sobchak

    弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路

    恩师之死

    2000年，政坛恩师索布恰克逝世，已官至俄罗斯总统的普京亲赴葬礼表示哀悼。索布恰克生前曾努力帮助普京成为总统。而此前一年，普京则利用其政治影响力帮助陷入腐败丑闻的索布恰克安全脱身。这也是普京在政坛上的处世之道：只要是朋友，普京就会帮他摆平问题。

  • Vladimir Putin taking his first oath of office

    弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路

    临时总统

    1999年底，叶利钦宣布辞职，由普京出任代总统。普京正式竞选总统后，他在圣彼得堡期间的贪腐丑闻再度被提出。提出上述指控的杜马议员马丽娜·萨利耶很快被强迫闭嘴，并不得不离开莫斯科。

  • Vladimir Putin and Dmitry Medvedev

    弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路

    “双套车”式民主

    2008年，因宪法的任期限制，普京已不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。很多人相信梅德韦杰夫只是普京的傀儡，这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。

  • A victory parade for Putin

    弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路

    再度胜选

    2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。由于修宪后，总统任期被延长至六年，也就是说，普京将执政至2024年。选举虽然胜利了，但由于反对派受到打压，投票过程中也出现舞弊指控，本次选举还是被蒙上了阴影。


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外部链接

普京就职典礼俄新社报导网址(俄文)

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