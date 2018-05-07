部份示威者获释 普京就职照常举行

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京周一在莫斯科克里姆林宮举行就职典礼，开始他的第四个任期。法新社报导，这次的就职典礼比2012年低调，尽管中国官媒新华社报导其规模十分盛大。

俄罗斯官媒俄新社(RIA)亦报导了普京就职典礼的流程: 在庄严的乐曲声中，总统当选人普京走过格奥尔吉耶夫斯基大厅和亚力山德罗夫斯基大厅，走到台上。之后，宪法法院院长请当选人宣誓，他便将右手放在俄罗斯联邦宪法上宣读誓词，正式就任总统。根据《俄罗斯联邦总统选举法》, 就职典礼在中央选举委员会正式公布选举结果后三十天举行。举行典礼的安德烈夫斯基大厅曾在苏联时期遭到破坏，现在的大厅是按照原样修复而成。

就职前大规模拘捕示威者

典礼前的周六，反对党领袖纳瓦利内(Alexei Navalny)号召反普京大游行，在莫斯科希金广场(Pushkin Square)短讲后即遭到逮捕。

周日，纳瓦利内获释，他表示"就算可能再次入狱，这次行动仍然很值得"。他说他已经被诉以非法集会与反抗警方的罪名，而这两条罪名最高可以判处15年监禁。他将在周五前往法庭受讯。

现场除了纳瓦利内，还有上百名民众一同遭到警方逮捕。

关注俄警在社运中拘捕行动的非政府组织OVD-Info表示，周六共有90个乡镇响应该抗议行动，各地共1,575名民众因此遭到逮捕。尽管俄罗斯官方的人权委员会宣称658名在莫斯科遭到拘禁的人当中，已经有八成获释，外界仍不确定实际上还有多少人被拘留在警局。国际特赦组织批评俄罗斯警方逮捕与殴打抗议民众的行为"令人发指"。

普京这次是第四次就任总统，其中2008年到2012年之间，普京受到宪法限制不得连任，便支持梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)出任总统，自己以总理身份掌握实权。

纳瓦利内是普京最大的政敌，去年被俄罗斯中央选举委员会禁止参加总统大选，多次发起全国性抗议活动，成功集结上万支持者参与反普京和反腐败的示威游行。其中不乏年轻人。

罗法/李芊(美联社、德新社、俄新社)