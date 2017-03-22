那些缺水的地方后来都怎样了？ | 科技环境 | DW | 22.03.2018

(德国之声中文网）尽管地球表面2/3被水覆盖，其水量中却只有2.5%为淡水。而这些淡水中有2/3蕴藏在极地的冰川中，很难利用。在一些国家和地区，水资源的稀缺限制了居民们的生活，水的珍贵程度难以想象。

开普敦：洗澡不超过2分钟

近年来，南非著名旅游城市开普敦降水量骤减。2017年是开普敦四年来降水量最少的一年，仅为133.5毫米。为节省水资源，政府要求洗澡时间须短于2分钟，且用毛巾擦手代替用水洗手。今年一月，政府再一次减少家庭日用水量，规定每人每日生活用水量不得超过87升，是德国人均日用水量的2/3。越来越多的人开始从公共采水点装水。早上五点钟，开普敦街头的公共采水点就开始排起了长队。市民们将塑料瓶装满水带回家，以争取一些额外的用水额度，有时居民们也会因争抢水源而大打出手。

据悉，目前当地最大的水库只有30%的蓄水量。据估计，四月中旬水库的蓄水量将降至13.5%以下，这意味着水库的蓄水量无法再满足当地居民的用水需求。

北非：如果找不到水源，村庄就没水喝

每天清晨，居住在北非农村的艾米都要早早地爬起来和弟弟去附近的水源汲水。如果一处水源的水量不够，就去寻找下一处水源，如此来维继村子的生活供水。在北非的利比亚、阿尔及利亚和摩洛哥的许多村落里，日常供水是一个大难题。

阿拉伯半岛：缺水或可引发战争

对于阿拉伯半岛的国家而言，水资源不仅是生活必需品，也是影响经济和国家间关系的重要因素。非政府组织世界资源机构的调查结果显示，2040年阿拉伯半岛上的国家将会面临水资源危机。联合国曾表示，修建水库、水资源净化重新利用以及发展太阳能海水淡化技术将是这些国家应对水资源危机的主要发展方向。此外，联合国还指出，该地区的水资源短缺很可能引发国家间的战争。

死谷：曾连续两年滴水未降

死谷位于美国加利福尼亚州东部内华达山脉东麓的沙漠地区，因地势凶险，气候恶劣而得名。该地区极度干燥，20世纪中甚至有两年无降雨，2017年的降水量仅为37毫米，历来鲜有人居住。也正是其干燥的气候特征，造就了该地区独具一格的沙漠地貌。自国家公园建立以来，许多游客慕名前来，一睹死谷壮美的自然风采。