遭遇疑似化武攻击 反政府军弃守

(德国之声中文网)周六，叙利亚政府军围攻小城杜马，疑似使用化学武器攻击平民，造成了超过上百平民伤亡。杜马是位于东古塔的一个小城，也是反叛军在叙利亚首都大马士革周边的最后一个据点。

此后，反政府军队伊斯兰军(Jaish al-Islam)与政府达成协议，并带领民众动身离开杜马。上千名伊斯兰军士兵在俄罗斯居中协调之下得以安全撤退。只是相对的，他们也必须释放手上的数千名人质作为交换。

根据叙利亚官方媒体SANA报导，反政府军与眷属已经搭乘两台巴士离开杜马，往反政府军的北方的据点驶去。

美法共同谴责

周六，特朗普罕见地谴责了俄国领导人普京: "在叙利亚，许多人，包括女人与小孩，都在一场冷血的化学武器攻击中丧生了。叙利亚军队包围他们，切断与外界的联络，然后施以暴行。普京、俄罗斯与伊朗应当为支持"畜牲阿萨德"负责。他们应当付出高昂代价。"

法国总统马克龙也谴责这次的袭击行动。白宫表示，特朗普与马克龙已经通过电话，也同意要对此次事件展开"强力的、联合的应对措施"。

"两国领导人都对这次发生在叙利亚的化学武器攻击表示谴责，也同意阿萨德政权应当对这次侵犯人权的行为负起责任。"声明中说道，"双方领导人也同意交换化武攻击的相关资讯，合力发展一个强力的、联合的应对措施。

上周，特朗普在一个公开演讲中，说他想要撤离驻扎在叙利亚的2000名美国士兵。他的幕僚都劝他最好等到政府军都已经确认打败了、不可能东山再起，再做撤军的动作，但他依然决定冻结超过2亿美元协助叙利亚重建的基金。

共和党参议员麦凯恩（John McCain）认为，叙利亚总统阿萨德因为特朗普的撤军而变得更大胆，特朗普必须要尽快作出回应。

叙政府否认使用化武

叙利亚政府否认使用化学武器。俄罗斯-叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的最大盟友-批评国际组织的报告造假。俄罗斯外交部警告他国，千万别为了"凭空杜撰的、莫须有的理由" 展开侵略。

俄罗斯与叙利亚的关系使得情况复杂化。有些人认为俄罗斯在背后支持巴沙尔·阿萨德，就不可避免会被美国列为反击目标之一，但是，俄罗斯官员表示，任何伤害俄罗斯的行为都会被普京视为蓄意挑衅，并不排除会提高对阿萨德的支持、或用其他方式回击。

叙利亚东乌塔和杜玛遭到轰炸

惊人的画面

救护团队指出，此次死于毒气攻击的超过百人，其中不乏幼童。有一部短片记录了死伤画面。"这是杜马，四月七日，这里味道很重。" 一个声音说，镜头照着十二名孩童、男人女人口吐白沫的尸体。

去年，特朗普对叙利亚政府的关键空军基地发射59枚战斧导弹。当时促使他下令轰炸的关键之一，即是孩童死伤的转播画面。

联合国安理会将在美国与俄罗斯的要求之下，周一为叙利亚议题将召开两次会议。

联合国战争罪调查小组已经在叙利亚记录到33次化武攻击，其中有27次是阿萨德政权所为。阿萨德一向否认自己化学武器。

罗法/夏立民(路透社、法新社)