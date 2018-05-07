 逼伊朗重返谈判桌 美不排除制裁欧盟公司 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.05.2018
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时政风云

逼伊朗重返谈判桌 美不排除制裁欧盟公司

美国宣布退出伊核协议，但欧盟与伊朗都表示不会跟进。美国在这个时后提出制裁方案，同时牵涉欧盟与伊朗，有助于开启谈判吗?

USA Donald Trump Ausstieg aus Atomabkommen mit dem Iran (picture-alliance/abaca/D. Olivier)

特朗普再度强调伊朗对中东政局有负面影响。

（德国之声中文网）美国可能针对继续与伊朗做生意的欧盟公司实施经济制裁。

上周二，特朗普宣布美国退出伊核协议。周日，白宫国安顾问约翰波顿 (John Bolton) 接受CNN专访时表示，对于继续与伊朗有贸易往来的欧盟公司，美国可能会实施经济制裁。

白宫说特朗普与法国总统马克龙周六通过电话，重申“为了全面解决伊朗造成中东政局不稳定的行为，一份完整详细的协议是重要的。”

隔天，特朗普却又发推特，说“伊朗在现行伊核协议中表现得很差劲，还是想要称霸中东，几乎是无所不用其极。现在不可能让他这样!”

游说之旅

5月10日才从北韩返国的美国国务卿蓬佩奥，随即展开游说欧洲、亚洲及中东盟邦的任务，目的是把伊朗逼回谈判桌，针对它的核子及导弹计划重新协商。

蓬佩奥接受霍士新闻(Fox News) 访问时说: “我们有望在短期内达成协议，真正让世界免于伊朗恶势力的威胁: 除了核子计划，还包括飞弹和其他恶意行动。”

据国务院资深官员表示，从特朗普周二（5/8）宣布退出伊核协议那一天，游说与谈判的准备工作就已启动，由蓬佩奥及对伊首席谈判布莱恩·霍克(Brian Hook)负主责。该官员表示，虽然终极目标是与伊朗达成一个新协议，但当前美国追求的是「用建设性及引导性方式把伊朗带回谈判桌」。上谈判桌后要谈什么议题，则是后续阶段才需要考量的事。

至于美国实施的经济制裁，虽然给了与伊朗有商业及贸易往来（包括购油）的公司与国家6个月宽限期，而且允许向美国财政部申请许可，在宽限期后与伊朗继续交易。伊朗石油部长尚甘尼（Bijan Zanganeh）声称美国制裁不会影响石油出口，但专家认为最终这些公司与国家都会因为制裁而被逼撤出。

USA PK Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (Reuters/J. Ernst)

特朗普宣布美国退出伊核协议。

欧盟美国渐行渐远?

而美国的欧洲盟邦，除了与特朗普不同调地坚持伊核协议外，对于美国制裁与伊朗交易的外国公司更是不满。法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）昨日表示，「欧洲人没有必要为美国撤回伊核协议的决定付出代价」，那些影响到外国公司的制裁手段是"不可接受"，而欧洲人也会「尽其所能地保护他们公司的利益」。这番评论暴露了美国及欧洲盟邦在这个问题上的分歧。

此外，即便退出了伊核协议，白宫却仍旧要求，国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）继续监管伊朗核设施，执行协议中的侵入性检查。有两位美国官员向美联社证实了这个要求。但军备控制协会（Arms Control Association）不扩散政策主任凯尔西.达文波特（Kelsey Davenport）则表示，假如伊核协议失效，伊朗就没有义务遵守协议任何条款。

游言 / 李芊（路透社、美联社）

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