逮捕普伊格蒙特 德国陷入两难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2018

（德国之声中文网）德国议会中的左派反应最鲜明：左翼党议会党团欧洲政策发言人洪克（Andrej Hunko）表示，加泰罗尼亚前大区政府主席普伊格蒙特在德国被捕是"耻辱"。他说，普伊格蒙特在西班牙因为"叛乱"罪名被起诉，然而该罪名在欧洲范畴下不构成犯罪事实，也不属于可以发布欧洲逮捕令32种犯罪行为之一。洪克坚信，这种刑事追诉"明显是受政治驱使"，并称期待普伊格蒙特获得立即释放。

德国政府应进行斡旋

绿党则呼吁德国政府，在欧盟的框架下，就普伊格蒙特一事与西班牙政府进行对话。绿党负责欧洲政策的议员布兰特钠(Franziska Brantner)说，虽然澄清下一步是德国司法的责任，但这件事说到底是西班牙内部政治冲突，"德国法庭或者德国政府都不可能解决这件事"。

布兰特钠表示，马德里和加泰罗尼亚之间应该进行政治谈判，而德国政府应该致力于欧委会的调解工作。

担心被卷入冲突

德国自民党要求柏林做出反应。该党议会党团主席拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）对《奥格斯堡汇报》说，"我要求联邦政府尽快做出解释，计划如何要处理该难题"。她表示，逮捕普伊格蒙特在法律上没有争议，但在政治上是一个大问题。德国会被"卷入西班牙宪法冲突，而我们的邻国比利时曾极力避免这种情况"。

普伊格蒙特的党内同仁皮拉（Joaquim Torra Pla）在推特称，逮捕不是"德国的事"，现在"欧盟作为整体"应该负起责任。

人权人士对引渡提出警告

对于逮捕普伊格蒙特，来自公民社会的批评声也愈加响亮。德国"支持受迫害族群协会"对将这位"独派"领导人引渡回西班牙提出警告。该协会主席德里乌斯（Ulrich Delius）在哥廷根说，给加泰罗尼亚的政治家定罪并不能解决加泰罗尼亚危机，而只会进一步引起紧张。

"德国不应该给西班牙政府当跑堂。西班牙政府对于加泰罗尼亚危机的解决毫无作为，只是派出刑事法官，把不想看到的独派支持者关起来"，德里乌斯说。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 古迹众多 加泰罗尼亚早期是腓尼基、伊特拉斯坎、后来是希腊人在此定居。希腊人主要定居在Rosas和Ampurias一带（见图）。后来罗马人继续在这里扩建居住区和基础设施。公元507年加泰罗尼亚被西哥特人征服之前，这里一直是罗马帝国的一部分。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 伯爵领地与独立 公元711年加泰罗尼亚被阿拉伯人占领。公元732年查理曼大帝在图尔战役中取胜，阻止阿拉伯人继续挺进。公元759年，加泰罗尼亚北部再次成为基督徒的地盘。1137年，加泰罗尼亚与阿拉贡合并。到了13世纪和14世纪早期，阿拉贡王朝统治了地中海西部地区，并占领了马略卡和巴伦西亚。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 从自治到争夺王位的战争 13世纪，加泰罗尼亚成立了自治管理机构。1476年阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国合并之后，争夺王位的战争一直持续到1714年结束。在此期间阿拉贡王国维护了其自治地位，只是在1460-1659年期间因发生叛乱而一度中断。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 自治失败纪念日 1714年9月11日，西班牙国王腓力五世占领巴塞罗那之后解散了加泰罗尼亚管理机构，从而结束了地区自治。从那时起，当地每年都会在这一天举行纪念活动。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 首个共和国时期的联邦制建议 1873年2月10日阿玛迪奥一世（Amadeo I）退位之后，西班牙有史以来的第一个共和国宣告成立。但是不到一年共和国便夭折。共和政体的追随者出现分裂，一部分人主张实行中央集权制的共和政体，另一部分人则支持建立联邦制。这幅图是联邦制的支持者，短命的西班牙共和国5位总统之一的弗朗西斯科·皮·马加尔总统（Francisco Pi i Maragall）。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 19世纪的失败尝试 加泰罗尼亚人试图在西班牙共和国内成立一个自己的国家，从而加剧了共和党人之间的意见分歧。1874年西班牙复辟君主制，图中的阿方索十二世登基，开始了对西班牙的统治。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 加泰罗尼亚共和党人 1923年至1930年间，普里莫·德里维拉将军（Primo de Rivera）在国王阿方索十三世以及军队和神职人员的支持下建立了独裁政权。加泰罗尼亚成为反对派和抵抗力量的中心。独裁统治结束后，政治家Francesc Macià（见图）为加泰罗尼亚争取了重要的自治权利。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 弗朗哥获胜毁灭一切自由 在西班牙第二共和国时期，加泰罗尼亚议员们制定了自治条例，并于1932年获得西班牙议会的批准。然而弗朗哥将军在西班牙内战中（1936年-1939年）的胜利标志着西班牙第二个共和国的结束。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 丧失一切自由 弗朗哥政权（1939年-1975年）的上台意味着加泰罗尼亚民主自由的结束：所有政党遭到禁止和迫害，自治权利被取消，加泰罗尼亚语言和文化受到压制。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 恢复自治的新条例 西班牙结束独裁统治举行了首次自由选举之后，1977年临时恢复了“加泰罗尼亚自治政府”。在1978年西班牙民主宪法的基础上，加泰罗尼亚在1979年获得了新的自治法条例。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 前加泰罗尼亚自治区主席齐奥尔迪·普约尔 弗朗哥时代结束后的首个自治条例承认加泰罗尼亚的独立性以及加泰罗尼亚拥有自己的语言。与1932年的自治条例相比，该条例扩大了加泰罗尼亚人在教育和文化领域的权利，但是对司法、财政管理和公共秩序领域的权利进行了限制。齐奥尔迪·普约尔（Jordi Pujol/见图）从1980年至2013年一直担任加泰罗尼亚自治区主席。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 增加自信心 近年来，加泰罗尼亚人要求独立的呼声高涨。 2006年，加泰罗尼亚获得了新的自治条例，其权限得以扩大。但是在保守的人民党提出诉讼之后，最高宪法法院又取缔了这一新的自治条例。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 首次尝试举行独立公投 加泰罗尼亚曾计划在2014年11月9日就举行独立公投。公投的第一个问题是“你希望加泰罗尼亚成为一个国家吗？”第二个问题是：“你希望这个国家独立吗？”然而举行公投的提案在宪法法院未获得通过。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 两任主席 同出一辙 自2016年1月以来普里格迪蒙特（Carles Puigdemont）一直担任加泰罗尼亚自治政府的负责人。他继承了其前任阿图尔·马斯（Artur Mas）的分裂主义路线，并呼吁在2017年10月1日举行全民投票。西班牙总理马里亚诺·拉霍伊（Mariano Rajoy）认为公投违反宪法。



巴塞罗那上万人走上街头

去年10月，在加泰罗尼亚举行了被西班牙政府视为"非法"的独立公投后，马德里解除了该自治区政府以及普伊格蒙特的权力。西班牙检察机关以"叛乱"等罪名对普伊格蒙特等独派领导人提出起诉。之后，为规避逮捕，普伊格蒙特等人出走比利时。

普伊格蒙特周日上午在德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州被捕，他当时刚从丹麦进入德国。逮捕的依据是一份欧盟逮捕令。

在普伊格蒙特在德国被捕后，周日巴塞罗那上万人走上街头。这期间发生警民冲突，警方鸣枪警告。

王凡/谢菲（法新社，德新社，福音教通讯社）