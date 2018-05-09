 退出伊朗核协议：给朝鲜发出的警告？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2018
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时政风云

退出伊朗核协议：给朝鲜发出的警告？

美国总统特朗普退出伊朗核协议给朝鲜发出了一个可怕的信号。离计划中的美朝峰会仅有几周，金正恩完全有理由怀疑美国的诚意。

USA Trump verlässt den Raum ARCHIV (picture-alliance/NurPhoto/C. May)

撕毁伊朗核协议，特朗普要想平壤释放怎样的讯号？

（德国之声中文网）对心理学系新生来说，美国政府的所做所为是认知失调的生动范例。就在美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议数小时后，国务卿蓬佩奥便启程前往平壤。他给朝鲜官员带去的信号是：如果你们放弃核武器，我们便将放松制裁，不对你们发起进攻。但金正恩政权对美国退出伊朗核协议并不感到惊讶，对美国的不信任早已根深蒂固。

Nordkorea Mike Pompeo Vorbereitung Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un (Getty Images/Chung Sung-Jun)

美国国务卿蓬佩奥访问平壤

"协议有期限"

美国退出伊朗核协议也令过去数月里竭力推动朝鲜半岛和平进程的韩国总统文在寅也背上重负。对于特朗普的一意孤行，青瓦台用缄默来遮掩失望。

美国专家也对特朗普的决定提出批评。前奥巴马政府副国务卿布林肯（Antony Blinken）在推文中写道："如果特朗普任意撕毁其他谈判伙伴都予以遵守的协议，金正恩怎么会相信特朗普做出哪怕是一丁点让步呢？"

麻省理工学院政治学教授那兰（Vipin Narang）表示，"今天，全世界都再清楚不过地看到，政治协议会过期，可以反悔，而核武器却是终身的保障。"

Südkorea Seoul US Vizeaußenminister Antony Blinken (Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)

前奥巴马政府副国务卿布林肯：金正恩凭什么相信相信特朗普会让步？

"利比亚模式行不通"

这和特朗普国家安全顾问伯尔顿（John Bolton）四月底宣布要用"利比亚模式"促使朝鲜去核十分吻合。本世纪初，当时的利比亚当权者卡扎菲在西方的外交压力下放弃了核武器计划。伯尔顿没有提到的是，在西方空袭助力下，卡扎菲政权2011年被推翻，卡扎菲被以极为屈辱的方式杀死。而利比亚的例子是平壤强硬派不惜一切代价坚持核计划的主要原因--在他们看来，核计划就是人寿保险。

初学者的错误

在今后与平壤的谈判中，华盛顿的外交政治诚意被打上了问号。朝鲜迄今暗示与美达成和平协议和弃核相辅相成。许多人现在却担心，决定朝鲜半岛命运的美国国务院是否具备专业能力。在前往平壤的专机上，国务卿蓬佩奥对记者称朝鲜领导人金正恩为"恩主席"，显然并不知道金才是姓。这是典型的初学者犯的错误。

DW.COM

评论：可预见的步骤、不可预见的后果

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特朗普“撕毁”伊核协议 德经济界忧心忡忡

美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议,德国经济界对此表示震惊，并警告，"受到损害的将不仅仅是双方。" (09.05.2018)  

专访：中国不会被撂在一边

在中日韩三国领导人东京会议的前一天，出人意料地传出第二次“金习会”的消息。中国在朝核问题和平解决进程中的角色是否有变化？德国外交政策研究会亚洲安全问题专家贝尔格（Bernt Berger）接受了德国之声专访。 (09.05.2018)  

金习会晤 意在白宫？

对于中朝领导人在月余之内二度会面，分析人士认为，北京希望以此在特朗普与金正恩会面之前释放明确信号，强调中国仍然是解决朝鲜半岛问题的关键力量。 (09.05.2018)  

煞风景的人！朝美会前夕平壤再怼美国

特朗普与金正恩或在近期举行会晤，这场会面的前夕，平壤周日对华盛顿提出批评，称美国破坏半岛的缓和气氛。5月末，特朗普将会与文在寅在白宫见面。 (06.05.2018)  

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美国总统10日宣布说，他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤定于今年6月12日，地点在新加坡。

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媒体看中国

Handel Europa und China Hamburg Containerschiff (picture-alliance/dpa/B.Marks)

德语媒体：华盛顿要价 罔顾现实

瑞士《新苏黎世报》同时发表两篇文章，一篇指出美国在与中国谈判时提出的砝码太高，同时漏洞百出；另一篇则告诉人们，华盛顿指责中方的理由之一-国家补贴，即便在美国也并非是陌生的产业政策。 