退出伊朗核协议：给朝鲜发出的警告？

（德国之声中文网）对心理学系新生来说，美国政府的所做所为是认知失调的生动范例。就在美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议数小时后，国务卿蓬佩奥便启程前往平壤。他给朝鲜官员带去的信号是：如果你们放弃核武器，我们便将放松制裁，不对你们发起进攻。但金正恩政权对美国退出伊朗核协议并不感到惊讶，对美国的不信任早已根深蒂固。

美国国务卿蓬佩奥访问平壤

"协议有期限"

美国退出伊朗核协议也令过去数月里竭力推动朝鲜半岛和平进程的韩国总统文在寅也背上重负。对于特朗普的一意孤行，青瓦台用缄默来遮掩失望。

美国专家也对特朗普的决定提出批评。前奥巴马政府副国务卿布林肯（Antony Blinken）在推文中写道："如果特朗普任意撕毁其他谈判伙伴都予以遵守的协议，金正恩怎么会相信特朗普做出哪怕是一丁点让步呢？"

麻省理工学院政治学教授那兰（Vipin Narang）表示，"今天，全世界都再清楚不过地看到，政治协议会过期，可以反悔，而核武器却是终身的保障。"

"利比亚模式行不通"

这和特朗普国家安全顾问伯尔顿（John Bolton）四月底宣布要用"利比亚模式"促使朝鲜去核十分吻合。本世纪初，当时的利比亚当权者卡扎菲在西方的外交压力下放弃了核武器计划。伯尔顿没有提到的是，在西方空袭助力下，卡扎菲政权2011年被推翻，卡扎菲被以极为屈辱的方式杀死。而利比亚的例子是平壤强硬派不惜一切代价坚持核计划的主要原因--在他们看来，核计划就是人寿保险。

初学者的错误

在今后与平壤的谈判中，华盛顿的外交政治诚意被打上了问号。朝鲜迄今暗示与美达成和平协议和弃核相辅相成。许多人现在却担心，决定朝鲜半岛命运的美国国务院是否具备专业能力。在前往平壤的专机上，国务卿蓬佩奥对记者称朝鲜领导人金正恩为"恩主席"，显然并不知道金才是姓。这是典型的初学者犯的错误。