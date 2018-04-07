这一次很疼 美国消费者贸易战中难免躺枪

（德国之声中文网）在与中国的贸易争端中，美国总统特朗普迄今所宣布的关税措施对美国消费者影响不大。例如一月份和三月份宣布的关税措施都刻意排除了绝大多数娱乐电子产品。

但是四月份特朗普再次宣布，将对中国产品征收价值1000亿美元的关税。据路透社的分析，对美国消费者来说，该措施的范畴将不可避免的导致物价上涨。美国政府首先面临着是让沃尔玛还是让苹果更遭殃的抉择。

美国零售商业也难逃厄运。美国零售业领导者协会的库池（Hun Quach）表示："如果对来自中国的产品征收1000亿美元的关税，消费品难以幸免。"例如根据路透社的报道，仅通过对移动电话（440亿美元），电脑设备（370亿美元）以及各种录音设备就很快可以提升关税到1000亿美元。

贸易战打起来 美国的圣诞数要亮不起来了

搬起石头砸自己的脚趾头?

届时美国的供应链将受到打击，因为迄今很多设备是美国将零部件运送到中国，在那里组装之后再重新运回美国。

为苹果设备提供显示器和软件的美国盟友如韩国、日本和台湾也将面临类似问题。库池指出，很多来自中国的产品几乎没有可替代源。美国每年都要从中国进口的价值4.02亿美元的圣诞树装饰灯就是其中之一。

一些专家对政府采取的这些措施持怀疑态度。彼得森研究所的经济学家鲍文（Chad Bown）用一句与德国成语"搬起石头砸自己的脚"相对应的英语成语"损人不利己"发出警告。他认为"对中国的伤害或许仅仅是伤到一个脚趾头。"

李京慧/任琛（路透社）