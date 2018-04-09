“迁徙的包豪斯”展览在杭州亮相

（德国之声中文网）同时有多家大型国际博物馆和艺术大学参加了名为"迁徙的包豪斯"设计展。展出的建筑设计分别来自俄罗斯，日本、印度、巴西，当然也来自德国。4月8日，总共5个展览中的首个展览在中国杭州设计博物馆开幕。届时，人们将隆重纪念这所1919年成立的著名设计和建筑学院成立100周年。

该展览项目以包豪斯的建筑思想为主题。当年，该校的许多重要教师和艺术家离开纳粹德国移民其它国家之后，也将包豪斯的建筑思想和设计理念传播到世界许多国家。此次展览的策展人兼艺术总监是来自柏林的奥斯腾（Marion Von Osten）和来自伦敦的沃森（Grant Watson），他们在一个由研究人员、艺术家和设计师组成的国际团队的协助下，策划了此次展览。

包豪斯成立100周年

2019年3月，也就是在包豪斯成立100周年之际，该展览将在柏林世界文化馆继续展出。展览将向人们展示，包豪斯风格是如何渗透各个艺术领域以及如何传播到全世界的。

在中国，曾长期担任格洛皮乌斯（Walter Gropius）助理的建筑师鲍利克（Richard Paulick）和他最有天赋的学生之一王大闳负责制定德国以外的建筑教学计划。1945年之后，二人对基于包豪斯建筑风格的"大上海都市计划"起了决定性作用。

你该知道的包豪斯 作为艺术学校起家的包豪斯 1919年，瓦尔特·格罗皮乌斯成为新成立的国家包豪斯学院的院长。该校是萨克森大公爵美术学校和魏玛应用艺术学院合并的产物。虽然格罗皮乌斯是科班出身的建筑师，但是直到1927年这所艺术和建筑设计学院才有了自己的建筑系。

你该知道的包豪斯 既培养工匠也培养艺术家 1919年格罗皮乌斯在包豪斯宣言中写道：“让我们建立一个新的工匠协会，工匠和艺术家之间没有傲慢之墙，没有等级之分。”受现代主义、英国工艺美术运动和建构主义的影响，他提出了设计应该为社会服务的理念。

你该知道的包豪斯 将功能放在首位 包豪斯运动的基本原则是：“形式服从功能”。建筑或物品应根据其功能使用简单而优雅的几何形状进行设计。例如哈特维格（Josef Hartwig）设计的国际象棋游戏，就可以看出棋子可能的走向和优先顺序。

你该知道的包豪斯 创作一件“整体艺术作品” 通过艺术学校的跨学科方式，视觉艺术、版画设计、建筑学以及产品与家具设计系的教授和学生一起就“在一个现代化世界如何生活”问题展开了辩论。在此基础上他们进一步发展了“整体艺术品”的理想化方案。

你该知道的包豪斯 包豪斯艺术家的传奇派对 虽然包豪斯以其极简主义风格而闻名，但正如默尔纳（Farkas Molnar）在他的文章“包豪斯的生活”（1925）中所描述的那样，学生和教授花费了惊人的时间设计超现实派对服装。后来便从最初的即兴庆祝活动发展到如奥斯卡·施莱默的舞台名作《三元芭蕾》。

你该知道的包豪斯 纳粹迫使学校关闭 紧张的政治局势多次导致学院关闭。1925年包豪斯学院从魏玛迁徙到德绍。纳粹掌控了该市之后，1932年学院再次关张。在柏林重新开放的时间也不长。因纳粹政权指责创造“退化艺术”。因此学院在1933年4月彻底停办。

你该知道的包豪斯 包豪斯理念继续在国外传播 但是这并不能阻挡艺术学院的工作人员在流亡地继续传播包豪斯的理想主义观念。例如，犹太建筑师便在特拉维夫参与了白城的设计。该建筑由大约4000个包豪斯风格的建筑组成，自2003年开始被列为世界文化遗产。

你该知道的包豪斯 包豪斯理念仍影响着设计师 现代、价格合理、模块化的家具 – 看到这些人们肯定会联想到宜家。但这个概念并非诞生于瑞典，而是受到包豪斯设计师经典作品的启发。

你该知道的包豪斯 包豪斯将迎来百年庆典 2019年包豪斯将迎来其100周年诞辰。为此包豪斯艺术学院曾经的所在地魏玛、德绍和柏林的3个新建博物馆正在举办一系列特别纪念展。展览的内容不仅有包豪斯的设计经典，也有迄今从未展示过的包豪斯设计和艺术珍品。 作者: Elizabeth Grenier



1919年，瓦尔特·格洛皮乌斯在魏玛成立了包豪斯设计学院。这所魏玛时期的新型"设计学院"对设计、艺术和建筑彻底进行了全新的解读。著名艺术家克雷（ Paul Klee）、费宁格尔（Lyonel Feininger）和施莱默（Oskar Schlemmer ）都曾作为"大师"为学生们授课。他们认为，包豪斯哲学应该贯穿从连体房住宅区到门把手和日常用具在内的一切领域。 在包豪斯学院，工匠和艺术教育被一视同仁。

全球包豪斯网络

跨学科项目"迁徙的包豪斯"设计展是"柏林德绍魏玛包豪斯"与柏林歌德学院和世界文化之家（HKW）共同合作实施的项目。杭州的展览同时也是设在中国美术学院院内的中国设计博物馆的开幕展。

在包豪斯成立100周年之际，将举办一系列展览，此外还有专题讨论会以及播放纪录片。该项目受到文化国务秘书格吕特尔（ Monika Grütters）、联邦文化基金会和联邦外交部的支持。