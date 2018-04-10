轰炸之后 英法美寻求政治和谈

（德国之声中文网）对叙利亚动武之后，英法美3国宣布向联合国安理会提交一份新的决议草案，旨在持久性地解决叙利亚冲突。

昨日夜间， 在俄罗斯的要求下，联合国安理会召集了紧急会议，对莫斯科提交的谴责美英法空袭叙利亚行为的决议草案进行表决。在这项表决中，15个安理会成员国中只有俄罗斯、中国和玻利维亚投了赞同票，4国弃权，8个国家投了反对票。

西方三国的军事打击行动是对他们认为叙利亚政府使用化学武器的回应。上周末，距离大马士革不远的杜马市遭到疑似化武袭击，而以美国为首的西方国家均表示阿萨德政府应为此负责。

安理会在表决前，各方进行了激烈的辩论。联合国秘书长古特雷斯呼吁各方保持克制，避免任何形式的武力升级。他重申对化武事件进行调查的重要性，只有调查才能确认它们的使用者。俄罗斯提交的决议草案的内容包括，谴责西方发射导弹袭击的行为践踏了国际法以及联合国宪章。联合国宪章框架下允许的军事打击只有两种情况，一是自卫还击，第二个是有安理会授权。

此外俄罗斯呼吁美国以及同盟者结束对叙利亚的侵略。

英国驻联合国大使皮斯（Karen Pierce）发言时表示，"为制止今后发生人道灾难，我们同最亲密盟友实施的军事打击叙利亚不仅正确而且合法。"美国驻联大大使黑利（Nikki Haley）也认为，导弹袭击是"正义、合法，也是恰当的。""我今早已跟总统通话，他说，'如果叙利亚政府再次使用毒气，美军已经装弹上膛准备开火'。"她还说，"我们的总统既画下红线，也会执行。"

俄罗斯驻联合国大使内本西亚（Vassily Nebenzia）部分宣读了普京总统的一份声明，称西方的行动是对国际社会的公然蔑视，不愿等待化武机构对此调查的结果出炉。"禁止化学武器组织"（OPCW）目前正在叙利亚首都大马士革，本周末有望进入被指遭到化武袭击的杜马市。

一些国家对美英法精准打击叙利亚的立场：

英国：特里莎·梅首相认为除了军事打击外，别无选择，但动武的目的不是要推翻阿萨德政府。但英国国内民众只有28%的人同意政府的做法。土耳其总统埃尔多安说，导弹袭击是对叙利亚政府"非人道进攻"的回击。以色列总理内塔尼亚胡"完全支持空袭行动"。中国的立场是，反对动用暴力，认为在叙利亚冲突的题上，只存在政治解决途径。