软硬兼施 美国三招逼伊朗返谈判桌

（德国之声中文网）昨日（5/10）才从北韩返国的美国国务卿蓬佩奥，在这几日展开游说欧洲、亚洲及中东盟邦的任务，目的是把伊朗逼回谈判桌，针对它的核子及导弹计划重新协商。

据国务院资深官员表示，从特朗普周二（5/8）宣布退出伊核协议那一天，游说与谈判的准备工作就已启动，由蓬佩奥及对伊首席谈判布莱恩·霍克(Brian Hook)负主责。该官员表示，虽然终极目标是与伊朗达成一个新协议，但当前美国追求的是「用建设性及引导性方式把伊朗带回谈判桌」。上谈判桌后要谈什么议题，则是后续阶段才需要考量的事。

至于美国实施的经济制裁，虽然给了与伊朗有商业及贸易往来（包括购油）的公司与国家6个月宽限期，而且允许向美国财政部申请许可，在宽限期后与伊朗继续交易。伊朗石油部长尚甘尼（Bijan Zanganeh）声称美国制裁不会影响石油出口，但专家认为最终这些公司与国家都会因为制裁而被逼撤出。

欧盟美国渐行渐远?

而美国的欧洲盟邦，除了与特朗普不同调地坚持伊核协议外，对于美国制裁与伊朗交易的外国公司更是不满。法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）昨日表示，「欧洲人没有必要为美国撤回伊核协议的决定付出代价」，那些影响到外国公司的制裁手段是"不可接受"，而欧洲人也会「尽其所能地保护他们公司的利益」。这番评论暴露了美国及欧洲盟邦在这个问题上的分歧。

此外，即便退出了伊核协议，白宫却仍旧要求，国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）继续监管伊朗核设施，执行协议中的侵入性检查。有两位美国官员向美联社证实了这个要求。但军备控制协会（Arms Control Association）不扩散政策主任凯尔西.达文波特（Kelsey Davenport）则表示，假如伊核协议失效，伊朗就没有义务遵守协议任何条款。

游言 / 李芊（路透社、美联社）