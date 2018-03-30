赴梵述职 台湾主教团将邀请教宗访台

(德国之声中文网) 睽违10年，台湾主教团再次前往梵蒂冈述职，并将晋见教宗方济各。据台湾自由时报报导，在主教团离台前，台湾总统蔡英文和副总统陈建仁特别予以接见与饯行，不仅请成员代为转达对圣座的崇高敬意，也代表台湾政府与人民邀请圣座访台，一睹台湾宗教自由和宗教融合的蓬勃发展。

梵蒂冈是台湾仅剩的19个邦交国之一，也是台湾在欧洲唯一的邦交国。自今年初以来，关于中梵在主教任命权上已达共识，即将建交的传闻不断。虽然此事迄今只闻楼梯响，但对于才刚刚被多明尼加断交的台湾来说，台梵邦谊生变的可能性将是极大的内外压力来源。

在昨（5月10日）日的例行新闻说明会上，台湾外交部欧洲司司长高安载回记者提问时表示，台湾“与教廷间的邦谊已迈向第76年，双方高层互访交流频繁，我国也持续推动与教廷的合作”，但也话锋一转表示“然而教廷非俗世国家，对外关系首重全球牧灵及福传，因而关切在中国大陆受到宗教压迫的天主教徒”，最后则点出“我国对陆梵双边对话和互动均密切关注及妥慎应处”。

根据台湾驻教廷大使馆所发布的讯息，台湾主教团的7位主教已于5月8日抵达梵蒂冈，驻教廷大使李世明晚间前往接机，并与主教团简短会谈。访团除晋见教宗外，也将拜会多个教廷部会，传达台湾较有跟人民的心声。

此次率团的洪山川总主教说，之前梵蒂冈要跟中国建交的消息，其实是来自于中方的放话，目的是要处罚跟威胁不承认“九二共识”的蔡总统。根据梵蒂冈3月30日发布的讯息，目前仍未就主教任命与中国签订任何协议，而中国4月公布的《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书，仍坚持“宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配”的原则。就此看来，洪山川认为中梵仍就各自表态，我方不必担心中梵建交的问题。

至于教宗是否会应允访台，洪山川在接受路透社访问时说，他喜欢“做不可能的梦”(dream the impossible)。

根据自由亚洲电台的报导，主教到教廷述职并非常规化或定期化，而是教廷认为有需要就可随时要求主教赴梵述职。至于教廷为什么选择这个时间点要求台湾主教团述职？有没有特别的用意？是否与中梵建交有关？则需要等待主教团返台才能够获得进一步消息。

游言/夏立民(综合报导)