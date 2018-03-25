 贸易战阴影下 亚洲股市下滑 | 经济纵横 | DW | 26.03.2018
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经济纵横

贸易战阴影下 亚洲股市下滑

对美中之间爆发贸易战的担心让亚洲股市本周一继续下跌。日本和中国的重要股指有明显下滑。无论这场贸易战是否会真正开打，市场震荡已经开始。

Japan Börse in Tokio (Getty ImagesAFP/B. Mehri)

（德国之声中文网）全球最大的两个经济体美国和中国之间爆发贸易战的前景让全球投资者忧心忡忡。本周一（3月26日）日经指数下跌将近一个百分点，降至20432点，已接近过去6个月的最低点。摩根士丹利的MSCI亚太指数（除日本外）也有所下跌。

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特朗普宣布针对中国大开600亿关税清单后，制裁手段外加口水战不断。双方都说“不会怕”，但中美财政专家们私下正在透过各种沟通渠道把伤害降到最小。 (26.03.2018)

特朗普签署备忘录，宣布将对价值600亿美元的中国商品征关税，同时计划进一步限制中资在美国的收购。面对这些制裁，中国显然不会坐以待毙，空气中弥漫着贸易战的味道。面对来势汹汹的华盛顿，北京手中有哪些牌？ (22.03.2018)

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中国蓝筹股沪深300指数（CSI300）周一早盘也下跌了一个百分点。摩根大通银行发布的一份分析称，"贸易保护主义是造成金融市场波动的一个原因，对股票行情产生负面影响"。

尽管中国宣布将对美国采取反制措施，美国财政部长奴钦（Steven Mnuchin）已表示，对中国商品，尤其是钢铁提高关税的计划不会改变。上周四美国政府宣布将对600亿美元中国输美产品开征25%关税。中国商务部则于上周五公布了针对美国的中止减让产品清单，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国加征关税给中方利益造成的损失。

Buenos Aires G20 Finanzministertreffen Mnuchin (picture-alliance/Zuma/P. Murphy)

美国财政部长奴钦

在上述消息影响下，上周五亚太地区的股市就已大幅下跌。

安本标准投资管理（Aberdeen Standard Investments）的分析师沃尔夫（Alex Wolf）指出，对中国提高关税很可能对整个亚洲带来损害，"尤其是比较小的、开放的国家"。

不过韩国的股指周一却上涨了0.7%，钢铁企业的股票大幅上涨。原因是美国与韩国就韩国钢铁产品作为特例免征额外关税进行了谈判，双方周一达成一致，美国同意对韩国豁免钢铁关税，但实施钢铁进口配额。

韩国东部制钢（Dongbu Steel）的股票周一大涨20%，Husteel上涨7%，世亚制钢（Seah Steel）上涨5.5%。

据《日经新闻》报道，周一美元兑日元汇率为1美元兑104.95日元。日元汇率几乎达到16个月以来的最高点。被视为安全投资选项的日元汇率上涨，将对日本经济投下阴影，因为日元走高将抬高日本产品在国外的价格。

美股上周也受到冲击，道琼工业指数周五跌1.8%，纳斯达克指数跌2.4%。凯投宏观（Capital Economics）在报告中称，"与中国关系密切的新兴市场国家的股市依然格外脆弱，世界各地的企业亦是如此，他们将受到中国报复措施的影响"。

 

叶宣/谢菲（路透社、德新社）

 

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