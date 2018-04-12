贸易战阴影下 中国经济增势不减

(德国之声中文网) 面临中美贸易战风险的中国经济，其增长势头依然强劲。据中国国家统计局发布的最新数字，今年一季度的经济增长率高于当局确定的"6.5%左右"之目标。有分析人士指出，即便中美之间贸易争端再次升级，中国经济增长所能受到的冲击依然很有限。

北京理工大学经济学教授胡星斗在接受德新社采访时说："中国经济可能会受贸易战影响，但是影响不会很大。"他估计，即便贸易战全面爆发、甚至中美贸易完全中断，中国经济增长率也只不过减少0.3~0.6个百分点。

美国评级机构穆迪在一份最新报告中指出，相比过去，中国经济如今对出口贸易的依赖已经有所减小，因此对贸易冲击的抵御能力有所增强。

根据世界银行的数据，十二年前，出口贸易占中国经济的比重为37%。而自2016年起，这一比重就下降到了20%以下。目前，中国出口贸易额的1/5都是流向美国。

对华贸易巨额逆差是特朗普总统的眼中钉

对华贸易巨额逆差是特朗普总统的眼中钉。2017年，中国对美国的贸易顺差达3750亿美元。同时，白宫还指责中国侵犯知识产权，并偷窃美国的科技，由此更加剧了贸易不平衡。美国方面以此为由，发动了对中国的关税惩罚措施。这也是华盛顿对"中国制造2025"战略的回应：北京希望通过这一产业战略，让中国取得科技领先地位。

在眼下的这场贸易争端中，先是美国方面宣布要对价值500亿美元的进口中国商品征收25%的关税，随后中国出台了反制措施。紧接着，特朗普又表示，计划再对1000亿中国商品加税。美国的惩罚性关税主要针对中国的科技产品，而北京的反制措施则针对美国的农民，后者被认为是特朗普的核心选民。

周二（4月17日），中国商务部宣布，对美国进口高粱实施临时反倾销措施。同时强调，该反倾销措施符合中国法律和世贸规则。

欧洲也受影响？

德国墨卡托中国研究中心(MERICS)周二发布报告指出，中美两国之间的贸易争端，也会对中国在欧投资造成影响。中资企业可能会加大在欧洲的收购力度，尤其是在科技领域。

这份由墨卡托中国研究中心和美国荣鼎咨询 (Rhodium Group)联合发布的报告认为，与欧洲相比较，中国的市场准入框架依然不公平，这点非常令人担忧："在欧洲，中国投资者与欧洲企业有着同样的权利。但是中国却依然在许多行业限制外资企业进入。"报告呼吁，欧洲必须加大对中国方面的压力，并寻求与盟友一同解决这个问题。

与此同时，中国方面大力宣扬其"空前"的对外开放力度"。发改委周二宣布，在中国内地，汽车行业5年内将全部取消外资股比限制。这则消息迅速被各大媒体转载、报道。

文山/王凡/凝炼(德新社、路透社等)