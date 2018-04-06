贸易战剑拔弩张 中美顺差不减反增

（德国之声中文网）根据中国海关总署周五公布的数字，一季度中国对美国出口999.2亿美元，同比增长14.8%；对美国进口416.7亿美元，同比增长8.9%；一季度中国对美国贸易顺差582.5亿美元，扩大19.4%。 同期中国对全球的出口增长了14.4%。在美中贸易战的弓弦愈绷愈紧的情况下，上述数字可能成为特朗普政府的有力证据。

因此中国海关总署发言人黄颂平在新闻发布会上强调，目前中美贸易状况是市场形成的，中国"从不刻意追求贸易顺差，希望美国政府以更加理性的方法妥善的处理贸易摩擦"。

但海关数据同时显示，中国3月出口意外下降，与之前业界的预计背道而驰。3月中国出口同比下降2.7%，进口同比增长14.4%，贸易逆差为49.8亿美元，为去年2月份以来首次出现逆差。

路透社报道援引分析师认为，春节错位、复工后外贸进口先行等季节性因素，导致3月出口下降、进口增长，这样的逆差不具可持续性。整个一季度来看，出口和进口同比增速分别为14.1%和18.9%，贸易顺差为483.9亿美元，表现尚佳。 但考虑到目前中美贸易摩擦仍在持续，未来外贸形势不确定增加。

本月初，美国政府宣布将对中国约1,300种工业技术、交通运输和医疗产品征收25%的关税。根据公布的征收关税中国商品清单，2018年进口额估计达500亿美元。特朗普政府此举目标针对中国的制造业升级计划，以及希望中国改变在知识产权保护领域的作法。中国立即宣布采取反制行动，对美国的飞机、汽车以及大豆、牛肉等重要进口产品加征关税。

但美中都没有宣布实施加征关税的起始时间，普遍认为双方希望提供足够的窗口期，以给谈判和妥协留下空间，尽量减少争端可能带来的损失。但也有分析人士认为，贸易战的威胁可能已经对出口经济活动产生了影响。

香港野村证券一位经济师对路透社表示，预计因人民币坚挺以及贸易战的压力，中国出口将减缓；但全球经济增长的平稳前景仍可提供一定的缓冲。相对于出口，中国的进口受到冲击不那么大。

也有分析人士指出，作为旨在实现产业升级的"中国制造2025"计划的关键核心，中国的科技产业可能面临尤其严重的损失。高科技产品已成为中国出口中增长最快的一个部分。今年第一季度中国共出口了价值1378亿美元的高科技产品，比去年增加20%。

另据法新社报道，经合组织（OECD）负责人表示，为避免贸易战，美中之间的谈判正在幕后进行。报道援引经合组织秘书长古里亚（Angel Gurria）称，中国官员本周曾透露，尽管官方做出否认，但实际上他们正在与美方对话。

周四，中国商务部发言人高峰表态称，迄今为止，中国和美国尚未就双边贸易摩擦展开任何层级的谈判。古里亚警告说，如果全球最大的两个经济陷入贸易战，没有人能从中得益。