贸易战再缓缓 美6月份前不会开征关税

(德国之声中文网) 白宫官员在周三表示，由于公民意见咨询、修订细节都需要时间，至少在今年6月初之前特朗普还不会对中国课关税。

特朗普高级贸易代表莱特海泽(Robert Lighthizer)说，他认为这项关税政策值得让公民花上60天的时间参与讨论。至于中美两国，他却认为可能要花上数年时间才有办法让贸易专系转好。

"我们会提前公布我们的方案，并且保留60天的窗口期让大众发表正反意见。" 莱特海泽说。在接受CNBC访问时，他表示在关税清单中，高科技产品占了很大一部份，总额高达500万美元。此乃因为美国无法继续忍受中国有组织的侵害智慧财产权，期望使用关税手段对中国政府施压，改善情况。不少美国的科技公司被迫移转自己的技术来换取在中国境内执业的权利。因此，这份惩罚性关税的清单，内容项目都经过仔细挑选，以在美国可接受的范围内，最大化中国的伤害。

延长的窗口期

CNBC问莱特海泽，他是否相信谈判可以解决问题? 莱特海泽说他认为"有希望"。这两个截然不同的经济体会需要磨合是很正常的。

之前，美国贸易代表处排定4月6日要公开关税清单，并设定30天给大众讨论。但是现在执政团队正在考虑将这个窗口期再延长30天，以便举行公听会以及相关政策检讨。

"60天指的是公民充分讨论所需的时间，清单的最终版本以及实施时间都在那之后才能确认。" 他们不排除需要花更多的时间才能让清单上路。

中美向来是贸易伙伴也伴随不断摩擦

中国商务部回应

中国商务部在周四举行例行新闻发布会，经济日报记者提问，"有观点认为，中国市场开放程度不及预期，未切实履行加入世贸组织降低关税的承诺，才会导致美国对华发动"贸易战"，您怎么看?" 发言人高峰回应: "美国在对华经贸问题上采取的一系列举措，是典型的贸易保护主义，是冷战思维、零和意识在作祟，不要拿中国当借口。"

"美方的行径开启了非常恶劣的先例，对中国产品征税，这是公然违反世贸组织规则，把多边贸易体制完全抛在脑后，是对多边规则的蔑视和践踏。"

"要解决中美贸易争端，解铃仍须系铃人，美方必须停止其错误做法，收起其单边主义。" 他说，"我想再次强调，中方将采取一切适当的措施，坚决捍卫国家和人民的利益。希望美方悬崖勒马，否则我们将奉陪到底。"

我想强调的是，美国在对华经贸问题上采取的一系列举措，是典型的贸易保护主义，是冷战思维、零和意识在作祟，不要拿中国当借口。中国对外开放市场的决心和信心没有改变，而且更加坚定，不会因为外部的压力而改变自身的航向。希望美方不要一意孤行，重新回到中美两国合作共赢的正确轨道上来。

罗法/夏立民(路透社等)