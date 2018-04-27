贸易争端未解 中美又杠上了

（德国之声中文网）美国贸易代表办公室周五（4月27日）发布了关于知识产权保护的《特别301报告》。36个国家因对美国知识产权保护不力而被列入"优先观察名单"。其中包括中国，这已是中国连续第14年上榜该名单。

《特别301报告》指出，报告声称，中国亟需解决一系列知识产权相关问题，包括"强迫技术转让、窃取贸易秘密、网络盗版猖獗和盗版伪造"。

中方随即回应

中国商务部周六对此作出回应，在其网站发布消息指出："长期以来，美方单方面对其他国家的知识产权状况进行评判和指责，缺乏客观标准和公正性，受到有关国家的普遍反对。"" 在今年的报告中，美方罔顾客观事实，继续将中国列入'重点观察国家'名单。中方对此表示反对，并敦促美方认真履行中美双边承诺，尊重事实，客观、公正、善意地评价包括中国在内的外国政府在知识产权方面付出的努力和取得的成效。"

中国商务部还强调："中国政府高度重视知识产权保护，将其作为完善产权保护制度最重要的内容，作为提高中国经济竞争力的最大激励。多年来，中国持续完善立法，不断加强知识产权行政和司法保护力度，相关制度和保护水平符合国际通行规则。同时，中国坚持扩大开放，推行负面清单制度，对内外资企业一视同仁，努力改善外商投资营商环境。"

上个月，美国总统特朗普以中国窃取美国知识产权为由，宣布对中国进口商品征收大规模关税，中国也随即宣布采取反制措施。中美贸易争端由此僵持不下，外界担心两国贸易战一触即发。下周，美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）预计将与白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）一同访问中国。分析人士认为，此行意在避免一场全面贸易战。

台湾被点名

另据台湾中央社报道，台湾自2009年就未被列入观察名单，不过，在网路及广播影视盗版问题中，美国贸易代表办公室表示，台湾透过串流影视设备的非法播送行为，对包括运动、现场表演及其他合法的串流及内容供应商造成"直接威胁"，这类盗版侵权行为猖獗，遭报告点名。

对于未经授权的拍摄与侵权行为，报告中也提到台湾。美国认为，包括台湾在内的一些国家需要提升法律架构，以有效遏止侵权拍摄，像是巴西、厄瓜多尔、秘鲁与台湾，在电影院中未经授权的摄影，却无法有效认定为刑事犯罪，美国敦促各国採取能防止非法摄影的法律和执法措施。

除此之外，周五发布的报告中最让人出乎意料的是加拿大也因专利保护不力，以及药物价格等问题被列入"优先观察名单"，此前加拿大仅上榜"观察名单"，该国由此成为唯一被列入优先观察名单的七国集团（G7）成员国。