贫富不均：有损于经济？

（德国之声中文网）经济学家不算是一种太有同情心的物种：他们关心宏观数字，不太在意个人命运。因此，他们其中的大部分人也并不认为收入和资产分配不均有何问题。恰恰相反：人们在希望改善境遇的时候才会更加努力工作。按照这个逻辑，社会财富再分配耗资巨大，而且打击人们的积极性。

但是，最近一些年来经济学圈内出现思想变化。恰恰是常受指责要为贫富差距扩大负责的国际货币基金组织发出警告：如果继续照此发展下去，会造成消极后果。发达国家俱乐部国际经合组织也提出类似观点。特别之处在于：这两家机构都不是从政治层面，而是经济层面展开论述。

经济发展的绊脚石

"如果收入不平等加大，经济将无法持续增长"，经合组织的一项研究结果显示。国际货币基金的研究得出相近结论："当最高端的20%（富人）在总体收入中的所占比例增加，经济发展将在中期内出现滑坡"。

经合组织的研究学者认为，过去25年内因贫富差距扩大而造成的经济损失高达国民生产总值的8.5%。柏林经济研究所受亲工会的艾伯特基金会委托，对德国的情况进行研究，得出结果：德国每年为此付出的代价为400亿欧元。

赞成进行社会财富再分配的人们看见曙光：终于有证据证明，反对分配不公的斗争不仅仅立足于道德和政治，同时在经济学上也是具有意义的。

太美好的往往不是真的

"如果情况果真如此，那么所有拥有理智的人都应该支持进行更多的财富再分配"，曼海姆欧洲经济研究中心国际再分配分析研究小组负责人施蒂希诺特（Holger Stichnoth）表示，"对于现实而言，这实在是过于美好"。

因为来自专业人士的批评声随即而来。他们对相关研究的方法论、数据基础和研究时段均提出质疑。"归根结底，人们并不清楚（分配不公和经济发展之间）到底是正比或反比的关系，还是根本没有关系。"

没有毫无疑问、可以验证的因果关系，"这就是社会科学的困境"，施蒂希诺特表示。

不过，这场争论并未因此告终。国际货币基金组织的学者率先出手，将此前的研究结果更为精细化，并尝试寻找分配不公何时开始会对经济产生负面影响的"精确坐标"。

分配不公加剧

尽管争议不断，但经济学者们对于部分研究成果还是达成一致。比如，低收入家庭在教育方面投入较少，因此在专业人才受到追捧的就业市场上缺乏机会。此外，大部分国家的贫富差距不断扩大也是不争的事实。国际货币基金称之为"我们这个时代所面对的最大挑战"。经合组织则表示，其35个成员国中的贫富差距现象"已经达到30年来的最为严重的程度。"

这一现象在世界范围内蔓延。"在过去十年里，几乎世界各地的收入分配不均都有所加剧"，由法国经济学者皮凯迪（Thomas Piketty）等人撰写的2018年世界不平等报告得出以上结论。

这个世界毫无指望？富人更富，穷人一定会更穷？研究社会财富分配的学者施蒂希诺特并不这样认为。"世界范围内，有些国家之前非常贫困，但是在最近30年内大幅赶超。这一发展趋势中的最大赢家是中国以及其他一些亚洲国家的富裕阶层和中产阶级。"

中国和印度国内贫富差距悬殊。不过与欧美相比，这些国家的整体收入差距却有所减少。因此从全球来看，各国之间的贫富差距有所减少。

即便如此，"那些并未从中受益的人不会因此而得到多少安慰"，施蒂希诺特表示。这些人中也包括欧美地区的低收入和中等收入者。虽然他们从全球范围来看还算是"富人"，但按照世界不平等报告的统计，这些人群的收入增幅很小甚至毫无增加。其他一些研究甚至显示他们的收入有所减少。

全球范围差异缩小，各国内部差距拉大-这也是民粹主义、民族主义和保护主义近年来不断崛起的一个潜在原因。