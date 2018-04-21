豁免权到期 美对欧关税实施在即？

（德国之声中文网）联邦德国总理默克尔访美之际，多家通讯社报道说，柏林政府估计，美国的新海关税会从5月1日起生效。在今年３月宣布将对进口钢、铝产品提高征税后，美国政府决定暂时将欧洲和其它伙伴国视为例外，但将这一特殊待遇与双边贸易关系谈判的进展程度相挂钩。

就在默克尔登机前往华盛顿之前，德国政府一名代表周四（4月26日）指出，从今天的视角看，不得不认为，这一关税会从5月1日起实施。

默克尔本周五与美国总统特朗普会晤。特朗普的提税决定引发起一轮贸易争议。

"充满争议的讨论"

欧盟力求在与美国的谈判中有一条共同路线。联邦经济部长阿尔特迈尔不久前曾指出，法国国内出现关于应向美方作出何种让步的"充满争议的讨论"。法国总统马克龙本周对美国作了一次国事访问。德国政府发言人赛博特（Steffen Seibert）透露，默克尔总理希望能通过与美国总统特朗普的会谈，避免贸易争议出现激化。

美国是欧盟的最重要贸易伙伴。去年，28个欧盟成员国输往美国的商品总值为3750亿欧元，几乎是对中国出口的两倍。欧盟出口商品总量中有约五分之一输往美国。

德国工业联合会：默克尔应为自贸呼吁

德国工业联合会希望，默克尔总理能在此次华盛顿之行中说服美国总统特朗普在贸易纠纷中做出让步。该组织周四在一份声明中表示，"威胁征收的惩罚性关税使跨大西洋关系经受巨大考验"。声明指出，默克尔应要求特朗普，放弃对进口钢、铝产品的新限制。声明表示，默克尔总理应强调此类措施对包括美国经济在内的全球贸易的潜在损害。

德国工业联合会强调指出，四分之一的德国就业岗位倚赖出口贸易；在产业界，其比例甚至高达二分之一。声明指出，"此时，联邦总理前往华盛顿，以平等身份直接会晤，这是重要的"。声明称，默克尔应向特朗普表明，对自由贸易的攻击危及大西洋两岸的富裕生活和就业，"美国须与世贸组织一起，通过对话解决贸易纠纷" 。声明指出，欧盟若按特朗普所要求的那样，单方面降低针对美国商品的关税，则既有悖于世贸组织规定，亦不符合欧盟自身的战略利益。

凝炼／叶宣（德新社、路透社）